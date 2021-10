Kontroverzna odločitev v Sloveniji razbesnela Ruse

Le redko katera sporna sodniška odločitev je šla slovenski nogometni repreznetanci bolj na roko od tiste, ki jo je 1. septembra 2001 v 89. minuti kvalifikacijske tekme za SP 2002 za Bežigradom sprejel Graham Poll. Anglež je pokazal na belo točko, s tem presenetil celo takratne izbrance Srečka Katanca, nato pa je Milenko Ačimović zadel za 2:1 in popeljal navijače v popolno ekstazo. Povsem drugače je bilo v ruskem taboru. V navalu besa, razočaranja in jeze so Otočana primerjali s tatom, razbojnikom, kretenom …

Ko gostuje Rusija v Sloveniji, praviloma obveljata vsaj dve stvari. Vedno je zelo zanimivo, na koncu pa se veselijo domači navijači! Tako je bilo nazadnje leta 2009 v Ljudskem vrtu, ko se je Kekova četa po zlatem zadetku Zlatka Dedića (1:0) uvrstila na SP 2010 in poskrbela za enega najlepših dni v zgodovini slovenskega nogometa. O tej zmagi je bilo že ogromno zapisanega, o njej se rado govori zlasti v teh dneh, ko se Rusija po 12 letih vrača na "kraj zločina" v Maribor, po drugi strani pa je že nekoliko zbledel spomin na sploh prvo, a prav tako mogočno zmago Slovenije nad Rusijo.

Osterc poskrbel za veliko navdušenje

Milan Osterc je v 63. minuti povedel Slovenijo v vodstvo. Foto: Guliverimage Zgodila se je pred okroglimi 20 leti. Takrat je Sloveniji do zmage, brez katere se v kvalifikacijah sploh ne bi mogla uvrstiti na SP 2002, pomagala sporna odločitev sodnika Grahama Polla. Anglež je zaradi skrivnostne in še do danes ne povsem pojasnjene 11-metrovke dolgo časa prevladoval na seznamu osovraženih oseb v Rusiji.

Kaj se je zgodilo 1. septembra 2001 za Bežigradom, točno deset dni pred nepojmljivim terorističnim napadom v ZDA, v katerem sta bila porušena oba stolpa World Trade Centra v New Yorku? Na dotrajanem ljubljanskem stadionu, na katerem se je slovenska reprezentanca počutila izjemno, se je zbralo devet tisoč glasnih in evforičnih navijačev. Prišli so podpret Katančeve izbrance v enem izmed odločilnih dejanj v kvalifikacijah za SP 2002. Slovenija je na lestvici zaostajala le za Rusijo, a ji je izza hrbta nevarno pretila ZR Jugoslavija. Zato se je nogometna javnost na sončni strani Alp strinjala, da bi bila takrat zmaga nad Rusi vredna zlata.

Dodatno oviro je predstavljal izostanek Zlatka Zahovića, takratnega najboljšega igralca in strelca, ki je moral preskočiti dvoboj zaradi kazni. Rusi so začeli odločno, bili v prvem polčasu boljši, a so pred vrati Marka Simeunovića zapravljali svoje priložnosti. V drugem polčasu, ko je namesto poškodovanega Sebastjana Cimirotića zaigral Milan Osterc, pa je Slovenija ponudila boljši obraz. Prvo veliko priložnost je zapravil Miran Pavlin, nato pa je Milenko Ačimović v 63. minuti po predložku s prostega strela prvovrstno zaposlil Osterca. Prlek je po natančnem udarcu z glavo zatresel rusko mrežo, Bežigrad je norel od navdušenja!

Zadetki s srečanja med Slovenijo in Rusijo (2:1) leta 2001 v Ljubljani:

Rajanje slovenskih navijačev je trajalo le deset minut, na drugi strani je Egor Titov izkoristil nezbranost obrambe in izenačil na 1:1. Začele so se mučne minute za gostitelje. Čas je (pre)hitro tekel, Rusi so spretno zavlačevali, dišalo je po remiju, po katerem bi se lahko Slovenija na lestvici poslovila od drugega mesta. Takrat pa je stopil v ospredje Graham Poll. Angleški sodnik do takrat ni bil preveč naklonjen Sloveniji. Navijače je jezil že s kriterijem na dvoboju evropskega prvenstva leta 2000 z Norveško (0:0), nato pa tudi na tekmi za Bežigradom proti Rusiji, ko večkrat ni kaznoval ostrih prekrškov gostov.

Rusi protestirali, Ačimoviću vzelo pet let življenja

Milenko Ačimović je za Slovenijo za Bežigradom, ki ga je poznal kot lastno dlan, dosegel kar nekaj odmevnih zadetkov. Foto: Reuters Ko pa se je igrala 89. minuta in je Ačimović izvedel kot, nato pa je žoga poletela do Osterca, ki jo je poslal mimo vrat, se je oglasil angleški sodnik. Na presenečenje vseh, takrat se je Osterc držal za glavo in se jezil nad zapravljeno priložnostjo, je na radost bežigrajskega navijaškega kotla pokazal na belo točko. Počasni posnetek ni razkril veliko. Opazilo se je, da je ruski branilec na rahlo držal za dres Željka Milinovića, kaj drugega, spornega do te mere, da bi moral delivec pravice dosoditi najstrožjo kazen, pa ni bilo zaznati.

"Presenečen sem bil. Mislil sem, da je sodil prekršek v napadu v korist Rusije, da sem jaz naredil prekršek, ko pa sem videl, da je sodil 11-metrovko, tudi sam nisem mogel nekaj časa verjeti, da je to res," je bil po dvoboju iskren Osterc, strelec prvega zadetka proti Rusiji.

Gostje so ponoreli, protestirali in obkrožili sodnika, a ni pomagalo. Žogo je vzel v svoje roke Ačimović. Po dvoboju je zaupal, da je bil takrat njegov srčni utrip krepko nad 200 in da mu je ta 11-metrovka vzela pet let življenja, a ko je premagal ruskega vratarja, si je lahko krepko oddahnil in proslavljal s soigralci in presrečnimi navijači. Ostalo je pri 2:1, na koncu se je izkazalo, da je Sloveniji do končnega drugega mesta pomagala prav ta zmaga. Če bi se namreč končal dvoboj z remijem, bi drugo mesto v skupini osvojila ZR Jugoslavija (19 točk), tako pa ga je Slovenija (20).

Rusi označili Polla za tata, razbojnika, kretena ...

Dvoboj Džonija Novaka in Viktorja Onopka pred 20 leti za Bežigradom. Foto: Reuters Rusija, ki je bila zelo jezna na sodnika in zapustila bežigrajski stadion v solzah in ob psovkah, po koncu kvalifikacij vseeno ni objokovala poraza v Ljubljani. Osvojila je prvo mesto (23 točk) in podobno kot Slovenija nastopila na SP 2002. Reprezentanca ZR Jugoslavije, takrat so jo sestavljali Srbi in Črnogorci, je, čeprav je računala na zelo močno zasedbo, ostala brez velikega tekmovanja. Čeprav so modri dres nosili tudi takšni asi, kot so Predrag Mijatović, Siniša Mihajlović, Savo Milošević in Mateja Kežman, so na koncu gledali v hrbet Katančevim bojevnikom!

Anglež Poll se je po tekmi naposlušal ruskih žaljivk. Ruski časnik Sport Ekspress ga je označil za velikega tata in razbojnika, športni dnevnik Sovietsky Sport je na naslovnici zapisal, da se je zgodil umor pred milijoni očmi. Za Bežigradom je v ruski zasedbi najbolj izgubil živce zvezni igralec Aleksander Mostovoj. Ruski reprezentant s številko 10 je Polla brez ovinkarjenja označil za smrkavega kretena, ki je preprosto oropal Rusijo.

Ruski selektor Oleg Romancev po porazu s Slovenijo sploh ni prišel na novinarsko konferenco. Foto: Reuters

Selektor Oleg Romancev, ki sploh ni prišel na novinarsko konferenco (ruski bojkot se je ponovil tudi leta 2009, ko je Guus Hiddink v dodatnih kvalifikacijah za SP 2010 prejel bolečo zaušnico od Matjaža Keka), nato pa za ruske medije dejal: "Polovica ekipe je zaradi nepravičnega sojenja jokala v slačilnici, najbolj histeričen pa je bil Mostovoj," je dal vedeti, kako je odločitev sodnika najbolj vrgla s tira dolgoletnega zvezdnika španske Celte iz Viga, 50-kratnega reprezentanta Mostovoja.

Na SP 2002 je spravljal ob živce Italijane

Na SP 2002 nezadovoljstva nad sojenjem Grahama Polla po porazu s Hrvaško (1:2) ni skrival tudi Filippo Inzaghi. Foto: Reuters Zanimivo je, da bi moral Poll sprva na SP 2002 soditi tudi tekmo med Japonsko in Rusijo, a je bila zaradi ruskega protesta opravljena menjava. Tedanji predsednik Ruske nogometne zveze Vjačeslav Koloskov je protestiral pri predsedniku Uefe Lennartu Johanssonu in tedanjem prvem možu Fife Seppu Blatterju ter ju spomnil na Angleževo "afero" v Ljubljani. "Poll si je takrat izmislil 11-metrovko, Rusija je izgubila zaradi njega. Tisto je bilo grozno sojenje," je dejal takratni ruski funkcionar.

Tako je Anglež na SP 2002 namesto Rusom sodil tekmo med Hrvaško in Italijo, kjer pa je znova dvignil veliko prahu. Tokrat je razburil zahodne slovenske sosede. Azzurri so mu ob nepričakovanem porazu (1:2) očitali kopico napak. Poll jim je sporno razveljavil kar dva zadetka, razočaranje je bilo tako ogromno, da ga je napadalec Christian Vieri označil za vaškega sodnika.

Rusija podobno kot Slovenija na SP 2002 ni blestela. Na treh tekmah je osvojila tri točke, premagala Tunizijo, a izgubila proti Belgiji in Japonski ter izpadla že po prvem delu. Slovenija je v svoji skupini izgubila s Španijo, nato pa po velikem sporu med selektorjem Srečkom Katancem in prvim asom reprezentance Zlatkom Zahovićem, po katerem se je Mariborčan vrnil v Evropo, ostala praznih rok še proti JAR in Paragvaju. Foto: Guliverimage