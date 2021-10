Neprepričljiv naslednji slovenski tekmec: "To zagotovo ni dobro"

Medtem ko je Slovenija v petek na stadionu Ta'Qali rešetala mrežo Malte, pa je Rusija v Kazan Areni na domačem igrišču z 1:0 odpravila Slovaško. Neprepričljivi Rusi so tri točke osvojili po avtogolu Milana Škriniarja v 24. minuti srečanja. Rusi selektor, Valeri Karpin, po tekmi pričakovano ni mogel biti navdušen nad predstavo svojih varovancev. Slovaki so namreč v statistiko zabeležili kar 27 strelov, na drugi strani pa Rusi le deset, prav tako so imeli slovaški nogometaši žogo v posesti kar 74 odstotkov igralnega časa, izvajali so 14 kotov, Rusi le šest.

Milan Škriniar je nesrečno dosegel avtogol. Foto: Guliverimage

Karpin, ki je julija prevzel rusko izbrano vrsto, je po tekmi dejal, da je bil njihov najboljši posameznik na srečanju vratar Matvei Safonov, medtem ko so preostali nogometaši zaostali za pričakovanji. "Zadovoljen sem, da nam je uspelo ohraniti prazno mrežo, Safonov nas je rešil v številnih primerih. Če je bil vratar naš najboljši posameznik, to zagotovo ni dobro in pomeni, da je celotna ekipa igrala slabo," je po tekmi dejal Karpin. "Z rezultatom smo seveda zadovoljni. Za vsako zmago se moraš potruditi, nobena ne pride kar sama od sebe. Čeprav predstava ni bila takšna, kot smo si želeli, smo dosegli izid, kakršen je bil v naših ciljih," je še dejal ruski selektor.

Rusi so konec marca z 2:1 ugnali Slovenijo. Foto: Reuters

Na drugi strani je bil zelo razočaran strateg Slovaške, Štefan Tarkovič. "To je bila verjetno najboljša predstava pod mojim vodstvom. Razočaranje je res veliko. Igrali smo dobro, a smo bili preveč neučinkoviti. Dobro smo pritiskali na nasprotnike, bili smo dominantni skozi celotno srečanje, a smo izgubili zaradi ene same velike napake," je dejal Tarkovič.

Neprepričljivi Rusi so sicer v kvalifikacijah na sedmih tekmah zmagali kar petkrat, med drugim tudi na domačem srečanju proti Sloveniji, konec marca je Rusija po dveh zadetkih Artema Dzjube ugnala četo Matjaža Keka, ki ji ni pomagal niti zadetek Josipa Iličića. Zmaga z 2:1 je ostala v Rusiji, takrat pa je ruski izbrani vrsti še poveljeval Stanislav Čerčesov. V ponedeljek se bosta ekipi pomerili v Ljudskem vrtu. Kako bo tokrat?

