Po petkovi zmagi na Malti so Matjaž Kek in njegovi izbranci že pred novo nalogo. V nedeljo zvečer so opravili trening v Ljudskem vrtu, kjer bo slovenska reprezentanca igrala tekmo osmega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Nasprotnik pa Rusija, ki ima v skupini H, tako kot Hrvaška, šest točk prednosti pred Slovenijo.

"Zavedamo se, kako težka tekma nas čaka. Zavedamo se tudi kvalitetne ruske reprezentance, a tudi mi imamo svoje želje. Vemo, kaj ta tekma pomeni. Prepričan sem, da bomo s pomočjo veliko navijačev odigrali dobro tekmo in prišli do želenega rezultata," je na nedeljski novinarski konferenci povedal selektor Kek.

Po visoki zmaga je naslednja tekma še težja

Matjaž Kek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Rusi že štiri tekme niso dobili gola. Najbolje jih pozna branilec Jaka Bijol, ki igra v ruski ligi. "Njihova moč je ekipa. Nimajo posameznika, za katerega bi rekel, da moramo nanj najbolj paziti. Nikogar ne bi posebej izpostavil," je bil jedrnat nogometaš moskovskega CSKA-ja.

"Ni pomembno, kako zmagaš, samo da zmagaš," tako Kek. Pogovor o taktiki na novinarsko konferenco pač ne sodi, je še dejal. Po visoki zmagi na Malti s 4:0 bi moralo biti zdaj lažje. Vsaj samozavest so si okrepili. Bijol vendarle razmišlja drugače: "Po taki tekmi je naslednja tekma težja, saj je težko ponoviti tako predstavo. Seveda pa vedno poskušamo ponoviti dobre igre. Moramo biti na takem nivoju kot na Malti, in fizično in v glavah."

Dobrodošlica za Josipa Iličića



Josip Iličić je leta 2010 krajši čas igral za Maribor. Pred nedeljskim treningom so mu Viole izobesile ganljiv napis: Jojo, dobrodošel doma. View this post on Instagram A post shared by Josip Ilicic Jojo (@ilicic72) je leta 2010 krajši čas igral za Maribor. Pred nedeljskim treningom so mu Viole izobesile ganljiv napis: Jojo, dobrodošel doma.

Še ena poškodba več

Poškodbe oziroma fizična priprava so ta hip največja težava selektorja Keka. Stoodstotni niso niti strelci golov z Malte Josip Iličić, Andraž Šporar in Benjamin Šeško. "Imamo kar nekaj problemov. Še eden več na seznamu igralcev, ki fizično niso stoodstotni: Miha Blažič. Za Petra Stojanovića je zelo malo možnosti, da bo igral. Za ostale bomo pa videli po treningu," je sedmi sili zaupal Kek.

Spomini na Ljudski vrt 2009

Ljudski vrt 2009. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Mariborčan Kek se še posebej veseli vrnitve reprezentance v Ljudski vrt. Pred dvanajstimi leti so se prav na tekmi proti Rusiji z golom Zlatka Dedića uvrstili na svetovno prvenstvo v Južno Afriko. "To je bil mejnik v zgodovini slovenskega nogometa. Jaz se rad spominjam uspešnih tekem, a v glavi ti ostanejo tudi tiste, ko si izgubil. A življenje teče hitro naprej, tako da ne gledamo veliko nazaj. Je pa lep spomin. Pa vedno mi je lepo, ko pridem v Ljudski vrt. Bo pa to povsem nova tekma, drugi akterji. Jaz samo upam, da bo tudi vzdušje takšno, čeprav je to težko ponovljivo. Da nas bo gnalo naprej. To bomo res potrebovali."

Tekmo komaj čaka tudi Bijol. "Naredili bomo vse, da tekmo zmagamo. Lepo bo igrati v Ljudskem vrtu. Tega se res veselimo. Jaz tu z reprezentanco še nisem igral."

Zlatko Dedić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na vprašanje ruskega novinarja, kdo je favorit, je Kek z nasmeškom odgovoril takole: "Rusija je po nekih koeficientih favorit, ampak v Ljudskem vrtu jaz nikomur ne priznavam vloge favorita, nisem nikoli v klubskem nogometu in ne v reprezentančnem. Upam torej, da bo dobra tekma, dobro vzdušje in bo Slovenija prišla do dobrega rezultata."

Rusija, ki je 37. na Fifini lestvici, bo proti Sloveniji (64.) igrala brez nekaterih uglednih imen, kot so Aleksander Golovin, Artjom Dzjuba in Denis Čerišev. Proti Slovakom so ob zmagi z 1:0 sprožili en sam strel v okvir vrat in kljub nizu nepremaganosti poželi nekaj kritik selektorja Valerija Karpina in ruskih medijev.

Z Rusijo ima Slovenija na šestih medsebojnih tekmah dve zmagi, tri poraze in remi.