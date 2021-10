Usoda Slovenije po sanjskem scenariju v rokah Hrvaške

Ko je Kekova četa prejšnji mesec izgubila v Splitu (0:3), je bilo v Sloveniji zaznati veliko razočaranje. Možnosti za preboj na SP 2022 v Katarju so bile le še simbolične. Ko pa so Kekovi izbranci v petek navdušili na Malti in otoški državici nasuli kar štiri zadetke (4:0), je matematika izrisala tudi scenarij, po katerem bi se lahko Sloveniji še zelo smejalo. Potrebno bo izpolniti le nekaj pogojev. Dobiti vse tekme do konca in računati na pomoč Hrvaške, ki bo v zadnjem krogu na Poljudu pričakala prav Ruse!

Slovenski nogometaši tri kroge pred koncem kvalifikacij za SP 2022 na lestvici skupine H za vodilnim dvojcem, ki ga sestavljala Hrvaška in Rusija (oba imata 16 točk), zaostajajo šest točk. Če je bilo po porazu Kekove čete v Splitu čutiti nezadovoljstvo in slabo voljo zaradi manj obsežnega nabora osvojenih točk od želenih ciljev, v oči pa je bodla tudi skromna razlika v zadetkih (4:7), je ozračje v slovenskem taboru po navdušujoči predstavi na Malti, polni všečnih akcij, atraktivnih zadetkov in novih mejnikov slovenskega nogometa, bistveno bolje.

Lestvica kvalifikacijske skupine H: 1. Hrvaška 7 tekem - 16 točk (razlika v zadetkih 11:1)

2. Rusija 7 - 16 (11:4)

3. Slovenija 7 - 10 (8:7)

4. Slovaška 7 - 9 (7:6)

5. Malta 7 - 4 (6:15)

6. Ciper 7 - 4 (1:11)

Zdaj je razlika v zadetkih že pozitivna (8:7). Še vedno krepko zaostaja za tisto, s katero se lahko pohvalijo Hrvati (+10) in Rusi (+7), se je pa vseeno ''zbornaji komandi'' približala dovolj konkretno, da bi ji lahko preprečila načrte v boju za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za SP 2022. Celo do te mere, da bi jo lahko na koncu prehitela tudi v primeru, če bi končali skupinski del z enakim številom točk. Takrat bi o boljšem odločal kriterij skupne razlike v zadetkih, ki bi se lahko do konca skupinskega dela nagnila v slovensko korist!

Slovenski reprezentanti so na dvoboju na Malti dosegli toliko zadetkov kot pred tem na šestih kvalifikacijskih tekmah skupaj. Foto: Reuters

Slovenija bo do konca kvalifikacijskega ciklusa odigrala še domači tekmi z Rusijo in Ciprom, gostovala pa bo na Slovaškem. Rusi bodo poleg gostovanja v Mariboru igrali še doma s Ciprom, pričakali ga bodo v St. Peterburgu, v zadnjem krogu pa 14. novembra gostovali v Splitu. Kaj to pomeni za slovensko reprezentanco?

Spored do konca v kvalifikacijski skupini H: 8. krog, 11. oktober:

Slovenija – Rusija

Hrvaška – Slovaška

Ciper – Malta 9. krog, 11. november:

Slovaška – Slovenija

Rusija – Ciper

Malta – Hrvaška 10. krog, 14. november:

Slovenija – Ciper

Hrvaška – Rusija

Malta – Slovaška

Rusi favoriti doma proti Cipru, a ...

Težko gre verjeti, da si bo Rusija prihodnji mesec na stadionu Krestovsky, ki bo prihodnje leto gostil finale lige prvakov, proti Cipru privoščila neuspeh na domači zelenici. Na tej tekmi gre pričakovati zmago Rusije. Bi bilo pa za Kekovo četo zelo primerno, če bi bila zmaga čim manj izdatna. S tem se ruska skupna razlika v zadetkih ne bi bistveno izboljšala. Če bi Rusi denimo premagali Ciper z enako razliko kot bi Slovenci isti večer po ''sanjskem scenariju'' v Trnavi Slovaško, bi se Kekovim izbrancem odprla pot do drugega mesta.

Slovenija je v preteklosti že znala prekrižati načrte Slovakom v gosteh. Če bi v ponedeljek premagala Rusijo, nato pa še 11. novembra Slovaško v gosteh, bi ostala v boju za napredovanje na SP do zadnjega kroga. Foto: Vid Ponikvar

Pri tem bi bila zlata vredna bolj prepričljiva domača zmaga Slovenije nad Rusi, izražena z več kot zadetkom prednosti. Če bi npr. Slovenija v Ljudskem vrtu odpravila Rusijo z dvema goloma razlike, bi imela Kekova četa po osmih krogih 13 točk ob skupni gol razliki +3, Rusi pa bi vztrajali pri 16 točkah in gol razliki +5. Potem bi se boj nadaljeval novembra. Če bi tako Slovenija kot Rusija v predzadnjem krogu prišli do (enakih) zmag, bi se Rusi povzpeli na 19, Slovenci pa na 16 točk.

Slovaki že v ponedeljek brez možnosti za SP 2022?

Ko je Matjaž Kek leta 2009 popeljal Slovenijo na veliko tekmovanje, je s svojimi izbranci v gosteh premagal tudi Slovaško. Bi se lahko zgodovina ponovila tudi 12 let pozneje? Foto: Grega Valančič/Sportida V 9. krogu bodo imeli na papirju neprimerno lažjo nalogo prav Rusi, saj čaka Jana Oblaka in druščino zahtevno gostovanje v Trnavi. Vsaj tako gre soditi po lestvici in izkušnjah z nedavne medsebojne tekme v Ljubljani, ki se je po hudem boju, gostje so dvakrat zadeli okvir vrat, končala z 1:1.

Po drugi strani pa bi lahko Slovaška že po ponedeljkovem porazu na Hrvaškem v Osijeku ostala brez teoretičnih možnostih za napredovanje, kar bi zagotovo vplivalo na njeno motivacijo in pristop na naslednji kvalifikacijski tekmi. To pa je ravno domač obračun s Slovenijo. To bi bila morda voda na mlin Kekovi četi, da bi lažje prišla do še kako potrebne zmage na Slovaškem, s katero bi vztrajala v boju za Katar in v zadnji krog vstopila z zaostankom treh točk za Rusi.

Usoda Slovenije bi bila v hrvaških rokah

V tem primeru bi zadnji krog postregel z zelo zanimivim razpletom. Slovenija bo 14. novembra v Ljubljani, kjer letos še ni izgubila, pričakala Ciper, Rusija pa bi za svojo usodo trepetala v vročem Splitu, kjer je Hrvaška prejšnji mesec navdušila proti Sloveniji. Če bi Kekovi izbranci upravičili vlogo favorita in se maščevali Ciprčanom, ki razen zadetka v Oblakovi mreži (za domačo zmago 1:0 konec marca) niso dosegli niti enega zadetka v tem kvalifikacijskem ciklusu, Rusi pa bi ostali praznih rok pri slovenskih sosedih v Dalmaciji, bi se prav lahko zgodilo, da bi Slovenija napredovala na drugo mesto in si priigrala nastop v play-offu. Kako je to mogoče?

Slovenija je prejšnji mesec padla na Poljudu. Če bi 14. novembra Hrvaška v Splitu premagala še Rusijo, bi lahko Kekovi četi naredila izjemno uslugo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija bi se po točkah izenačila z Rusijo, obe ekipi bi imeli enako število točk (19), Kekove bojevnike pa bi lahko krasila boljša razlika v zadetkih! Tisto, kar se je po porazu v Splitu zdelo kot velika ranljiva točka slovenske reprezentance, bi lahko kaj kmalu preraslo v prednost. Če bi denimo Slovenija premagala Ciper z dvema goloma razlike, bi imela (ob upoštevanju predhodnih rezultatov, ki jih ponujamo zgolj kot primer) skupno gol razliko že +6, Rusija pa bi imela slabšo in potegnila krajšo. Prav po zaslugi Hrvaške, ki bi tako prizadejala izbrancem Valerija Karpina bolečo zaušnico, po drugi strani pa tako zelo osrečila Slovenijo, da bi se na lestvici povzpela na drugo mesto.

Če Slovenija v ponedeljek ne bo doma premagala Rusije, bi lahko v vodo padli marsikateri scenariji o čudežnem podvigu Kekove čete, ki vključuje nastop na SP 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bi Slovenija torej do konca kvalifikacijskega ciklusa osvojila devet točk, hkrati pa bi Rusi poleg Maribora spodletelo tudi v Splitu, bi se Kekovi izbranci prvič po 12 letih znašli v dodatnih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu. To pa bi bil velikanski uspeh, pravcati čudež, po vseh silnih razočaranjih in kritikah, ki so jih mogli najboljši slovenski nogometaši požreti po visokem porazu v Splitu. Ravno proti reprezentanci, ki bi lahko Sloveniji prihodnji mesec pomagala do odmevnega čudeža. A le v primeru, če bi Kekova četa za začetek v ponedeljek premagala Rusijo. Če je ne bo, je vseh ''sanjskih'' preračunavanj lahko hitro konec …