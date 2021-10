Olimpija v nedeljo zvečer odpustila Miloševića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nadaljnjega bo treninge vodil Anđelković

Govorilo se je, da se bo zgodilo po skupščini kluba, a se je že to nedeljo. Oseminštiridesetletni Srb Savo Milošević ni več trener Olimpije.

"NK Olimpija Ljubljana sporoča, da se je razšla s trenerjem Savom Miloševićem. Gospodu Miloševiću se zahvaljujemo za opravljeno delo in mu želimo obilo uspeha na nadaljnji življenjski poti. Treninge ekipe bo do nadaljnjega vodil Milan Anđelković," so v nedeljo pozno zvečer sporočilu iz pisarne ljubljanske Olimpije.

O razlogih pa za zdaj niti besede.

NK Olimpija Ljubljana sporoča, da se je razšla s trenerjem Savom Miloševićem.



Več na https://t.co/4J7PUj7tZE#verjamemvzmaje — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 10, 2021

V času reprezentančne akcije je Olimpija odigrala prijateljsko tekmo z Rijeko in visoko izgubila - z 1:6. Na lestvici prve lige pa trenutno zaseda tretje mesto. Je štiri točke za vodilnim Koprom in dve pred največjim tekmecem Mariborom. Z njim je v minulem krogu v Ljudskem vrtu, kjer ni izgubila že štiri leta, igrala 0:0.

Milošević je na klopi Olimpije sedel 116 dni in moštvo vodil na 16-ih tekmah. Dobil jih je polovico, na dveh remiziral in na šestih izgubil.

Predsednik kluba Milan Mandarić je pred dnevi sklical skupščino kluba, ki bo 19. oktobra. Takrat naj bi žezlo kluba predal nemškim vlagateljem na čelu z Adamom Deliusom. Ti naj bi za športnega direktorja imenovali Mladena Rudonjo, ki je to funkcijo že opravljal. In vemo, da je podpornik nekdanjega trenerja Dina Skenderja.