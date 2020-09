Uradna potrditev: slovito ime na klopi NK Maribor.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

NK Maribor ima zdaj tudi uradno novega trenerja. Na vročo klop najbolj trofejnega slovenskega nogometnega kluba se je usedel sloviti nekdanji italijanski nogometaš argentinskih korenin Mauro Camoranesi, ki se v Ljudski vrt seli iz vrst Tabora Sežane. Pogodbo je podpisal do leta 2023.

Po odhodu mladega Hrvata Sergeja Jakirovića, čigar zgodba v Ljudskem vrtu se je končala klavrno, po vsega 13 tekmah in nepričakovani evropski blamaži proti severnoirskemu Colerainu, je športni direktor NK Maribor Oliver Bogatinov skorajda en teden iskal svojega drugega trenerja, odkar je aprila letos prišel v Maribor, in ga našel v Sloveniji.

Po dneh takšnih in drugačnih namigovanj je trener postal nekdanji dolgoletni nekdanji italijanski reprezentant in član torinskega Juventusa, čigar ime se je najpogosteje omenjalo v zadnjih dneh, Mauro Camoranesi. Argentinec italijanskih korenin, ki je z Italijo leta 2006 postal svetovni prvak, se v Maribor seli iz Sežane, v kateri je deloval od januarja letos.

Svetovni prvak v mestu 15-kratnih slovenskih prvakov. Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor.



Benvenuto, Mister!#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/qMMINstZsq — NK Maribor (@nkmaribor) September 3, 2020

Mauro Camoranesi: Gremo delati

"Vesel sem, da smo sklenili dogovor. Maribor sprejemam kot velik izziv, ki se ga veselim. Dobro se zavedam, kaj pomeni Maribor v slovenskem prostoru in prišel sem, da nadaljujemo uspešno zgodbo. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi izoblikujemo ekipo, ki bo spet igrala vodilno vlogo v državi. Temelji so dobri, osnova moštva je dobra in gremo delati," je ob podpisu pogodbe, ki bo trajala do leta 2023, povedal 43-letni Camoranesi.

"Izredno vesel in ponosen sem, da nam je uspelo skleniti dogovor. To je v tem trenutku dobra odločitev za NK Maribor, saj dobimo svetovnega prvaka, zmagovalca v Serie A. Mauro Camoranesi je osvajal lovorike in bil uspešen tudi na najvišjem nivoju, kar je za nas v tem obdobju zelo pomembno. Njegova prva trenerska postaja v Evropi je bila v Sežani, naslednja stopnica pomeni dobro odločitev zanj, pri tem pa velja izpostaviti podatek, da je Mauro izbral Maribor," pa je odločitev o izboru novega trenerja pojasnil športni direktor Bogatinov.

Maribor je s Taborom v prejšnji sezoni premagal s 4:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S Taborom je krojil razplet boja za naslov

Tabor je v začetku letošnjega leta Camoranesi prevzel, ko je bil ta na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice in si z njim zlahka zagotovil obstanek. Ob koncu je pristal na sedmem mestu, zanimivo pa je, da je verjetno najbolj odmevno zmago na klopi Sežančanov dosegel prav proti Mariboru. Julija letos je Maribor v 32. prvenstvenem krogu v Sežani premagal kar s 4:1.



S tekem proti Mariboru ima tudi sicer pozitiven izkupiček. Ob koncu februarja letos je z Mariborom v Ljudskem vrtu v 23. prvenstvenem krogu remiziral brez zadetkov in tako poskrbel za začetni tresljaj velikega nogometnega potresa, ki se je v Mariboru zgodil le teden pozneje po domačem porazu proti Bravu. Po tej tekmi sta klub zapustila dolgoletni trener Darko Milanič in glavni snovalec uspešne nogometne zgodbe, športni direktor Zlatko Zahović.

Zanimivo, da je Camoranesi s Taborom v zaključku prejšnje prvenstvene sezone poskrbel tudi za skalp Olimpije, ki jo je v predzadnjem prvenstvenem krogu v Stožicah premagal z 2:1 in krojil razplet slovenskega prvenstva pri vrhu. Celjanom je s to zmago odprl vrata do zgodovinskega prvega naslova prvaka.

Pozitivno bilanco ima tudi z njimi. V edini tekmi proti Celju na klopi Tabora je namreč remiziral z 0:0.

Tabor zapušča po 18 tekmah, v katerih je zbral devet zmag, tri remije in šest porazov.

Pred prihodom v Sežano Pred prihodom v Slovenijo se v trenerski vlogi v Mehiki (Coras de Tepic, Catetaleros) in v Argentini (Tigre) ni najbolje izkazal, a je v Sežani pustil pozitiven pečat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Začenja proti krvniku Milaniča in Zahovića

Z delom bo Camoranesi začel po reprezentančnem premoru, ko ga prihodnjo soboto čaka domača tekma z ljubljanskim Bravom. Torej klubom, ki je v začetku marca letos poskrbel za tektonske premike v Ljudskem vrtu.



Maribor ima po dveh krogih nove prvenstvene sezone štiri točke. Do zmage nad Aluminijem v prvem krogu je prišel brez borbe, medtem ko je v zadnjem krogu pod vodstvom začasnega trenerja Saše Gajserja v Domžalah remiziral z 1:1.