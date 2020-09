Vijol'čna kri ostaja, trener prihaja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že tradicionalna krvodajalska akcija Vijol'čna kri, ki jo vsako leto pripravijo navijači in člani nogometnega kluba Maribor, je letos zaradi pandemije novega koronavirusa nekoliko drugačna kot običajno. Sicer pa nogometaši že nestrpno pričakujejo novega trenerja. "Za zdaj Saša Gajser vodi treninge, ampak se pa seveda veselimo novega trenerja, sveže krvi, novega zagona," pravi Jan Repas .

Za zdaj še ni jasno, ali bodo pri Mariboru novega stratega predstavili že v tem tednu, zagotavljajo pa, da najpozneje v začetku naslednjega, so izvedeli na Planet TV. Športni direktor Maribora Oliver Bogatinov po razrešitvi trenerja Sergeja Jakirovića v nedeljo sicer še ni želel govoriti o morebitnem nasledniku, a predstavitev naslednjega, ki bo sedel na poveljniški stolček Maribora, naj bi bila blizu. Po poročanju nekaterih slovenskih medijev, bi se lahko zgodila že v četrtek.

"Če bi vedel, bi vam povedal. Lahko povem le, da so v pogovorih tako slovenski kot tuji strokovnjaki," je v nedeljo o morebitnem favoritu med kandidati za vroči stolček dejal Bogatinov. Kdo bo torej novi trener slovenskega prvoligaša še ni jasno, se pa v zadnjih dneh v javnosti pogosto omenja ime Mauro Camoranesi, ki je sicer zdajšnji trener sežanskega Tabora. Če bo Italijan res novi prvi mož kluba, ki je v senzacionalno izpadel iz kvalifikacij za ligo Europa, bomo tako videli kaj kmalu.

Nogometaši se igel večinoma ne bojijo, toda ...

Tokratna akcija Vijol'čna kri, je sicer že deveta po vrsti, traja dva dni, začela se je danes, nadaljevala se bo še jutri, v sredo pa so kri odvzeli 111 darovalcem. V UKC Maribor so pomoči še kako veseli, tedensko namreč potrebujejo od 300 do 350 enot krvi, zato je kontinuiran priliv potreben, pravi Lidija Lokar: "Če dnevno porabimo okoli 50, toliko moramo tudi pridobit nazaj."

Vsi zamudniki se še vedno lahko naročite jutri zjutraj in morda v Ljudskem vrtu srečate tudi nogometaše, ki pa zaradi treningov krvi ne smejo darovati, akcijo pa z veseljem podpirajo. "Zelo sem vesel, da lahko NK Maribor pomaga drugim ljudem. Tudi jaz, saj sem pred nogometašem človek," je povedal kapetan Marcos Tavares.

