Direktor Tabora izlil dušo po odhodu Camoranesija. Kdo bo novi trener?

Mauro Camoranesi je na klopi Tabora vztrajal od začetka leta in mu pomagal do največjega uspeha v klubski zgodovini, zagotovitve obstanka v prvi ligi. Foto: Vid Ponikvar

Sežanski Tabor je ostal brez trenerja. Nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa Mauro Camoranesi se je preselil v Maribor in postal nov strateg vijolic. Ker ga je pred tem vezala še pogodba s Taborom, so morali Štajerci zanj Kraševcem plačati odškodnino. ''Številke ostajajo poslovna skrivnost,'' sporoča Davor Škerjanc, direktor Tabora, ki z vodstvom kluba pospešeno išče novega trenerja. Odločitev bodo podali čez nekaj dni.

Pri Taboru se ponavlja zgodovina. Čeprav so imeli s trenerjem Maurom Camoranesijem, enem izmed najbolj znamenitih nogometnih imen, kar jih je kdajkoli delovalo v 1. SNL, še veljavno pogodbo, so čez noč ostali brez trenerja. Zanimanje Maribora je ob poravnavi odškodninskega zneska, ki za zdaj ostaja skrivnost, obrodilo sadove. Nekdanji as italijanske reprezentance in Juventusa se je preselil v Ljudski vrt, Tabor pa s tem pahnil v nepričakovano težavo, saj so prisiljeni kar najhitreje najti njegovo zamenjavo.

Lani je mikavna ponudba odnesla Razdrha, letos pa ...

Andrej Razdrh se je lani iz Sežane preselil v Domžale, kjer pa ni dočakal konca sezone na trenerskem položaju. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Dogodki močno spominjajo na tiste iz prejšnje sezone. Takrat so češnjice dobro vstopile v prvoligaško sezono 2019/20, vodil pa jih je Andrej Razdrh. Ko pa so Domžalčani ostali brez stratega in se ogreli prav za mladega stratega iz Vrhnike, je ostal praznih rok Tabor. Moral je poiskati novega stratega. Sprva ga je nasledil Almir Sulejmanović, pozimi pa se je na Kras ob ogromnem zanimanju javnosti, prednjačili so italijanski mediji, preselil sloviti Argentinec z italijanskim potnim listom.

Pri Taboru je napravil odličen vtis. Sežančani so si že nekaj krogov pred koncem zagotovili obstanek, nekdanji svetovni prvak pa si je zgradil status stratega, ki zna igralcem vcepiti taktično disciplino in jim pomagati do boljših rezultatov. To so opazili tudi v Ljudskem vrtu.

Camoranesi odhaja v Maribor s pomočnikoma, s katerima je sodeloval pri kraškem klubu. Na Štajersko sta se tako preselila tudi Andres Yllana in Miguel Enrique. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se je Camoranesi ob koncu prejšnje sezone še zahvalil ponudbi Olimpije, ki je po odhodu Safeta Hadžića iskala novega trenerja, pa je tokrat, ko ga je na seznam želja uvrstil športni direktor Maribora Oliver Bogatinov, napočil trenutek za slovo. Tabor je ponovno ostal brez trenerja, a so v klubu že zavihali rokave. Drugega jim niti ne preostane, saj se bo čez dober teden dni nadaljevalo prvenstvo.

Kandidati tako Slovenci kot tudi Italijani

Davor Škerjanc je napovedal, da bo Tabor najverjetneje predstavil novega trenerja že čez nekaj dni. Foto: NK Tabor Sežana ''Vedeli smo, da bo ta dan prej ali slej prišel. Izjemno sem ponosen na obdobje, ki je za nami, kjer je Mauro z nami soustvarjal pravo nogometno pravljico in kjer smo dosegli in presegli vsa pričakovanja ob njegovem prihodu v Sežano. Nekaj dni si bomo vzeli za razmislek, nato pa izbrali trenerja. Imamo že ožji krog kandidatov. V njem so tako slovenski trenerji kot tudi nekateri iz Italije. Imamo visoke standarde,'' nam je zaupal direktor Davor Škerjanc, ki ni želel povedati konkretnih imen. Ker se Camoranesi seli v Mariboru tudi s pomočniki, bo treba poiskati celotno novo strokovno vodstvo.

''Je pa Mauro z nami naredil tako dobre rezultate, da smo mu lahko zelo hvaležni. Prepričan sem, da bo dobro delal tudi v Mariboru. Mauru, Andresu in Miguelu se zahvaljujemo za vse, kar so storili za naš klub, obenem pa jim želimo srečo na njihovi novi športni poti,'' poudarja Škerjanc, ki se danes počuti zelo počaščenega, saj se je še enkrat pokazalo, kako Tabor zelo posrečeno izbira trenerja. Tako dobro, da si jih v svojih vrstah želijo tudi največji slovenski klubi. ''Štejemo si v čast, da postavljamo neke trende v nogometu. Dolgoročno ostaja naš cilj, da postavimo Tabor v takšno pozicijo, kjer ne bodo drugi klubi tako večji, da bi nam speljali trenerski kader.''

Odškodnina ostaja poslovna skrivnost Camoranesi je v sezono 2020/21 vstopil z zmago nad Koprom, nato doživel visok poraz pri Muri, v pokalu pa je upravičil vlogo favorita v Slovenski Bistrici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida NK Maribor se je odločil za predčasen odkup. Z odškodnino, ki jo mora Maribor zaradi selitve Camoranesija odšteti, so v primorskem prvoligašu zadovoljni. ''Številke ostajajo poslovna skrivnost. Mauro nam je dal veliko. Klubu je dal ogromno prek poslovnega vidika. Dal nam je prepoznavnost, imidž. S spomladanskim delom je postavil Tabor na zemljevid, zdaj nas gledajo z drugačnimi očmi,'' nam je ponosno pripovedoval Škerjanc, ki je prepričan, da odhod Camoranesija ne predstavlja začetka ''prvoligaškega konca'' Tabora, enega izmed treh primorskih prvokategornikov. ''Ne, ne, kje pa. Ohranili bomo model, ki se ga je držal Mauro. Pred njegovim prihodom ga je bilo težko realizirati, slovenska raven ga težko dojema. Delitev nalog poteka na tako visoki ravni, na taki stopnji zaupanja, da jo želimo ohraniti tudi v prihodnje,'' načrtuje, da bodo pozitivne stvari, ki jih je Camoranesi prinesel na Kras, zadržali v klubu in Tabor prelevili v stabilnega člana Prve lige Telekom Slovenije.

Razmišljali o Evropi, nato prilagodili cilje

Čeprav se odpira možnost, da bi položaj trenerja Tabora znova prevzel Andrej Razdrh, ki je v Domžalah pogorel in zaradi skromnih rezultatov ostal brez stolčka, direktor Škerjanc takšen scenarij zavrača. ''Ne, Razdrh ni naša izbira,'' je pojasnil in se razgovoril o ciljih.

Kraševci so v zadnjem prvoligaškem nastopu v Fazaneriji izgubili z 0:3. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pred sezono so bili ambiciozni, segali v zgornjo polovico razpredelnice, po zadnjih spremembah in nekaterih odhodih igralcev pa so se malce spustili. ''Z Maurom na čelu, z nekaj dodatkov in tem, da bi ohranili lansko ekipo, bi lahko napadali Evropo, tako pa smo malce prilagodili cilje. Nekaj fantov smo prodali, ponavljamo pa ambicije iz prejšnje sezone.'' Glavni cilj češnjic bo tako obstanek. To bo tudi prvotni cilj, s katerim se bo spopadel nov trener. Vodstvo kluba bi ga lahko predstavilo že konec tedna, vsekakor pa verjetno pred torkom, ko namerava Tabor pred nadaljevanjem prvenstva odigrati še prijateljsko tekmo z italijanskim nižjeligašem. Do takrat bo nad ekipo bedel Matej Bombač ...