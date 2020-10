Dušan Kosić se sprašuje, kam je izginila konkretnost

Pred skoraj tremi meseci je Dušan Kosić dočakal največji športni uspeh v nogometni karieri. Če je takrat Celjane popeljal do zgodovinskega naslova slovenskega prvaka, pa danes izkuša, da je pravilo o tem, da je v športu težje braniti lovorike, kot jih je osvajati, še kako na mestu. ''Tekmeci se zdaj drugače postavijo proti nam,'' je ponazoril glavno razliko in jo opisal na primeru dvoboja z Olimpijo.

Če so Celjani 22. julija 2020 ostali neporaženi proti Olimpiji (2:2) in postali novi državni prvaki, pa se jim slabe tri mesece pozneje v Stožicah niso uresničili načrti. Izgubili so z 0:1, dvoboj končali brez strela v okvir vrat, trener Dušan Kosić pa je v igri pogrešal marsikaj.

Zadetek Mirala Samardžića, ki je odločil ljubljansko-celjski derbi v Stožicah:

''V zadnji vrsti imamo težave, da smo malce spremenili zadeve. A to niti ni bil razlog za poraz. V prvem polčasu nismo imeli večjih težav z Olimpijo, v drugem delu pa smo bili premalo odločni in kakovostni v bojih. Pobrali smo premalo drugih žog, nismo znali narediti prehoda, čeprav smo se dvakrat ali trikrat znašli v obetavnem položaju. To me malce jezi,'' je pogrešal več konkretnosti in prodornosti v fazi napada, kjer sta prvič v tej sezoni združila moči povratnika Filip Dangubić in Roman Bezjak.

Marandici in Kadušić bosta odsotna še dolgo Advan Kadušić zaradi poškodbe mišice še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjska ekipa je v Ljubljano prišla brez obeh bočnih branilcev. Tako Denis Marandici (Moldavija) kot tudi Advan Kadušić (BiH) sta se z reprezentančne akcije vrnila poškodovana, tako da je bil primoran Kosić zakrpati vrzeli na obeh straneh z Amadejem Breclom in Josipom Ćalušićem. Prisilne rešitve bo moral iskati še dolgo, saj sta poškodbi gležnja in mišice pri omenjenem dvojcu takšni, da se še ne bosta hitro vrnila. ''Oba bosta odsotna še kar nekaj časa. To ni najbolj prijetno, ampak to je nogomet,'' je skomignil z rameni Ljubljančan, ki je Celjane to poletje popeljal do največjega uspeha v 101-letni klubski zgodovini.

Celjani so 22. julija remizirali z Olimpijo (2:2) in postali prvaki. Obe zasedbi sta se od takrat vidno spremenili, zlasti njuni udarni enajsterici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skender ceni Kosića: Celjani so na pravi poti

Izgubil je proti mlademu stanovskemu kolegu Dinu Skenderju, ki zelo spoštuje trenerja prvakov. ''Cenim Dušana in način, kako je v prejšnji sezoni dosegel ogromen uspeh. Vsa čast. Celjani so na pravi poti. Delajo sistematično, dolgoročno in pametno,'' je Hrvat na klopi Olimpije prepričan, da bodo Celjani razloge za zadovoljstvo našli tudi v tej sezoni. Če bodo ohranili takšno delo, na kakršnega je igralce v knežjem mestu navadil Kosić.

Glavno vprašanje: zakaj ni neposrednosti?

Kosić se želi vrniti k temeljem, ki so v prejšnji sezoni privedli do dobrih rezultatov. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani so v prestopnem roku izgubili kar nekaj igralcev, najbolj jih ''tepeta'' izgubi najboljših strelcev in asistentov Mitje Lotriča in Daria Vizingerja, a je prag stadiona Z'dežele po drugi strani prestopilo kar nekaj novincev, med njimi tudi že omenjeni dvojec povratnikov v napadu. Bi lahko Celjani v novi kadrovski podobi ponovili uspehe iz prejšnje sezone?

''Vsi verjamemo v to, a se tudi tekmeci drugače postavijo proti nam. Tudi Olimpija ni šla na glavo, da bi nas takoj napadla. Pričakovanja so druga, naša podoba pa se bo morala izpiliti. Morali bomo biti še bolj odločni, delati naprej in se vrniti k osnovam. K temu, kar smo dobro delali že prej. Živeti bomo morali z dejstvom, da je zdaj glavno vprašanje, zakaj manjka neposrednosti, konkretnosti v svoji igri. V nekem obdobju smo takrat izkoriščali čisto vse, kar se nam je sestavilo. Zato smo bili tudi tako uspešni. Proti Olimpiji smo se znašli v petih ali šestih takšnih položajih, a nismo napravili popolnoma nič,'' je pojasnil, kako so jim bile v prejšnji sezoni naklonjene številne okoliščine, tudi pomoč sreče v najbolj potrebnih trenutkih. Tega obdobja je nepreklicno konec, zdaj se vneto sprašuje, kam in zakaj je izginila konkretnost v igri prvakov.

Celjani so v prejšnji sezoni z lahkoto zmagovali v Kranju. Kako bo v sredo? Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani zdaj prvič, odkar nastopajo v 1. SNL, branijo naslov, po sedmih krogih pa ne morejo biti najbolj zadovoljni z izkupičkom, saj so z osmimi točkami šele na osmem mestu. Na njihovo srečo je sezona za zdaj tako izenačena, da se ni odlepil nihče od favoritov za vrh. Rumeno-modri tako za vodilno Muro zaostajajo ''le'' pet točk, v sredo pa jih že čaka nov izziv.

V pokalu se bodo v osmini finala v gosteh pomerili s kranjskim Triglavom, klubom, ki ga je Kosić v preteklosti že vodil in proti kateremu bo velik favorit. A tako je bilo tudi v prejšnji sezoni v četrtfinalu proti Radomljam, ko je nepričakovano naletel na previsoko oviro …