Debakel Oblaka v Münchnu, remi Handanovića in zmagovit povratek Iličića

Jan Oblak je na prvih štirih tekmah nove sezone prejel samo en gol, zdaj pa moral na eni tekmi po žogo v svojo mrežo kar štirikrat. Evropski prvak Bayern je Atletico v Münchnu v skupini A povsem nadigral in ga z goli Kingsleyja Comana, ki je zadel dvakrat, Leona Goretzke in Corentina Tolissoja premagal kar s 4:0. Oblak je v svojem 262. nastopu za Atletico šele drugič prejel štiri gole. Tudi prvič se mu je to, zanimivo, zgodilo v Nemčiji. Prav tako v ligi prvakov je v sezoni 2018/19 v Dortmundu proti Borussii izgubil z 0:4.

Na drugi tekmi skupine A sta se Salzburg in moskovska Lokomotiva v Avstriji izmenjala v vodstvu, potem pa remizirala z 2:2.

Handanović od vodstva do zaostanka in na koncu remija

Samir Handanović v akciji na tekmi proti Borussii Mönchengladbachu. Foto: Getty Images V skupini B je Inter v Milanu s kapetanom Samirjem Handanovićem med vratnicama remiziral proti Borussii Mönchengladbach z 2:2. Milančani so z novim golom Romeluja Lukakuja prišli do vodstva, gostje pa do izenačenja z enajstmetrovke, ki jo je sodnik dosodil po posredovanju Vara, in pet minut pred koncem tekme tudi do vodstva, a je v zadnji minuti Lukaku zadel še drugič in poskrbel za remi.

Na prvi tekmi v tej skupini smo videli veliko presenečenje, saj je 13-kratni evropski prvak Real proti Šahtarju izgubil z 2:3, potem ko so Ukrajinci vodili že s 3:0, na koncu pa trepetali za zmago. Real je namreč v 92. minuti, ko je zadel Ernesto Valverde, že slavili remi, potem pa se je oglasil VAR in gol urugvajskega vezista razveljavil. Podvig Šahtarja je toliko večji, ker Ukrajinci zaradi težav s poškodbami in novim koronavirusom v Španiji niso računali na kar 10 nogometašev. Za Real, ki ga konec tedna čaka el clasico, je bil to po porazu proti Cadizu v prvenstvu še drugi spodrsljaj v nizu.

Pri zmagi Šahtarja v Madridu je blestel Brazilec Tete. Foto: Reuters

Iličić je prišel na igrišče in se izkazal z asistenco

V skupini D je Atalanta pričakovano prišla do polnega izkupička pri danskem Midtyllandu, potem ko je tri zadetke zabila že v prvem polčasu. Takrat na igrišču še ni bilo Josipa Iličića, ki se je pretekli konec tedna na prvenstveni tekmi v Neaplju na igrišče po psihičnih težavah, s katerimi se je boril, vrnil po več kot treh mesecih odsotnosti. Slovenski reprezentant, ki je ob svojem zadnjem nastopu v ligi prvakov osupnil s štirimi goli v mreži Valencie, je na igrišče prišel v 68. minuti, tik pred koncem tekme pa se že izkazal z asistenco za četrti, zadnji gol gostov in zmago s 4:0.

V drugi tekmi skupine je Liverpool z avtogolom argentinskega branilca Ajaxa Nicolasa Tagliafica zmagal z 1:0.

V skupini C je Manchester City po preobratu s 3:1 premagal Porto, Olympiacos pa je z golom v sodnikovem dodatku v Pireju premagal Marsielle z 1:0.

Miha Blažič (ob Lionelu Messiju) v akciji na tekmi proti Barceloni. Foto: Reuters

Verbič ni dočakal Ronalda, Blažič je spoznal Messija

V torek so bile na sporedu prve tekme. V najbolj zanimivi tekmi dneva je Manchester United v Parizu z 2:1 premagal evropskega podprvaka PSG, pri katerem naj bi se po bolečem porazu tresel trenerski stolček Nemcu Thomasu Tuchelu.

V isti skupini je RB Leipzig našega Kevina Kampla z 2:0 odpravil Istanbul Basaksehir. Nekdanji slovenski reprezentant je igral vso tekmo in se izkazal z asistenco. Nemce je pred tekmo zmotila novica, da se je z novim koronavirusom okužil njihov nogometaš Amadau Haidara, a so potem vseeno igrali in prišli do pomembnih točk.

Na delu sta bila še dva slovenska nogometaša. Oba v skupini G. Benjamin Verbič, ki je igral od 70. minute, je v Kijevu prisostvoval debiju Andrea Pirla v ligi prvakov na klopi Juventusa, ki je brez Cristiana Ronalda (zaradi okužbe s koronavirusom je ostal v Torinu) zmagal z 2:0.

Miha Blažič je medtem lahko v Barceloni s Ferencvarošem na igrišču spoznal Lionela Messija ob porazu z 1:5. Enega od petih zadetkov je prispeval tudi argentinski super zvezdnik. Slovenski branilec je pri gostih igral od prve do zadnje minute.

V skupini F smo videli presenetljivo zmago Club Brugga z 2:1 proti Zenitu v Rusiji, presenetljiv pa je tudi poraz Borussie Dortmund z 1:3 v Rimu proti Laziu.

V skupini E sta se oba obračuna končala z remijem. Chelsea in Sevilla sta z 0:0 remizirala v Londonu, točki pa sta si ob remiju z 1:1 razdelila tudi debitanta v ligi prvakov Rennes in ruski Krasnodar.

Če bo vse potekalo po načrtih in brez večjih zapletov, se bo o novem evropskem prvaku odločalo 29. maja 2021 v Istanbulu.