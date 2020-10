Sodnik razbesnel Nemca: Kaj se dogaja? Igramo proti največjim nasilnežem v Evropi.

Bayern nadaljuje odlične predstave. V prejšnji sezoni je osvojil ligo prvakov na krilih 11 zaporednih zmag s skupno razliko v zadetkih 43:8. V šampionski sezoni je tako povprečno na tekmo zabijal skoraj štiri zadetke. Povprečje je ohranil tudi v novi sezoni, podvig pa je še toliko večji, saj je imel opravka z eno najboljših obramb v Evropi.

Simeone razkril največjo razliko med kluboma

Kingsley Coman je dosegel zadnji zadetek za Bayern v prejšnji, šampionski evropski sezoni. Dosegel je tudi prvi zadetek Bayerna v novi evropski sezoni. Foto: Reuters Atletico je v tej sezoni na štirih tekmah španskega prvenstva prejel le en zadetek, tokrat pa naletel na nekaj povsem drugačnega. Bavarski stroj je spretno nizal priložnosti, Jan Oblak, ki je pred tem ostal nepremagan skoraj 600 minut, pa je moral po žogo v svojo mrežo kar štirikrat. Ni imel veliko možnosti, da bi bilo drugače.

Streli razigranih zvezdnikov Bayerna so bili dovršeni. Dvakrat je zadel v polno prvi junak srečanja Kingsley Coman, tudi strelec zmagovitega zadetka v letošnjem finalu proti PSG, med strelce sta se vpisala še Leon Goretzka in Corentin Tolisso.

Izjemen zadetek Tolissa kandidira za najlepši gol kroga lige prvakov:

"Največja razlika so bili zaključni streli v napadalnih akcijah. Tudi mi smo imeli nekaj priložnosti, lahko bi dosegli nekaj zadetkov. Všeč mi je, da smo iskali pot do zadetka vse do konca srečanja," je bil Diego Simeone kljub prepričljivemu porazu zadovoljen z vnemo in pristopom varovancem, ki niso opustiti želje po zadetku do zadnjega sodnikovega piska.

Diego Simeone je bil kljub visokemu porazu zadovoljen z željo izbrancev, da napadajo vrata evropskega prvaka vse do zadnjega sodnikovega piska. Foto: Reuters

Atletico je izkusil najhujši poraz v ligi prvakov, Bayern pa je tekmecem v ligi prvakov poslal opozorilo, da je že pripravljen in trdno odločen ubraniti lovoriko. Razmerje v strelih na vrata je bilo 16:8 v korist zmagovalcev, od tega 5:1 v okvir vrat, kar priča o tem, da je Oblaka premagal skoraj vsak strel, ki je šel neposredno v okvir njegovih vrat.

Müller podaljšana roka trenerja

Thomas Müller v 21. minuti kar ni mogel verjeti, da je prejel rumeni karton. Foto: Reuters Bayern je prvič mrežo gostov zatresel v 28. minuti. Pred tem je imel Oblak nekaj sreče, saj je Niklas Süle zatresel okvir vrat, a je tudi Atletico zapravil nekaj (pol)priložnosti. Dvoboj je bil odprt, trener Hans-Dieter Flick pa je prepričan, daj za enega izmed prelomnih trenutkov, po katerem je Bayern zaigral še bolje, poskrbel Thomas Müller. Izkušeni napadalec, znan po ostrem jeziku, je v 21. minuti prejel rumeni karton, kar ga je zelo razburilo.

V eni izmed akcij je podal žogo Joshui Kimmichu. To mu je poskušal preprečiti branilec Atletica Kieran Trippier, a je bil prepozen. Ravno toliko, da ga je po tem, ko je že udaril žogo, v gleženj zadel Müller. Anglež je v bolečinah obležal na tleh, njegov rojak Michael Oliver, ki je delil pravico na srečanju v Münchnu, pa je le nekaj sekund pozneje prekinil igro in pokazal rumeni karton 31-letnemu Nemcu. Müller ni skrival razočaranja, televizijske kamere pa so ujele njegove besede, ki jih je namenil sodniku.

"Kaj se dogaja? Saj igramo proti največjim nasilnežem v nogometni Evropi," kar ni mogel verjeti, da je prejel karton. Njegov trener je po dvoboju dejal, da so njegovi izbranci po tem dogodku zaigrali še bolj zavzeto, fizično močneje. "To je bilo zelo pomembno, saj smo igrali proti zelo agresivnemu tekmecu, ki igra robustno," je poudaril Flick, ki Müllerja doživlja kot podaljšano roko na igrišču. Všeč mu je zlasti to, kako neprenehoma spodbuja soigralce in jih pripravi do tega, da na igrišču pokažejo še več.

Hans-Dieter Flick z Bayernom niza evropske zmage. Foto: Reuters "Zares smo bili dobri. Pomerili smo se z zelo neugodnim tekmecem, a odigrali fantastično. Bili smo zelo konkretni pred njihovim golom. Zelo sem zadovoljen z rezultatom in štirimi krasnimi zadetki. Pomembno je začeti tekmovanje z zmago," je poudaril Flick, ki ga v soboto čaka nova naloga, dvoboj nemškega prvenstva proti Eintrachtu iz Frankfurta. Atletico se bo na drugi strani v španski la ligi pomeril z Betisom iz Seville.