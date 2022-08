Zmago posvetili nesrečnemu klubskemu rekorderju

V 4. krogu slovenskega nogometnega prvenstva je uspel največji skok na lestvici Domžalam. Dvakratni državni prvaki, ki jih v sredo čaka dobrodelna tekma s slovitim Šahtjorjem iz Ukrajine, letošnjim udeležencem lige prvakov, so dočakali prvo zmago v tej sezoni. V gosteh so premagali Bravo (1:0) in se z zadnjega povzpeli na četrto mesto. Zmago so posvetili klubskemu rekorderju Slobodanu Vuku, ki je v petek na treningu utrpel hujšo poškodbo, tako da ga čaka daljše okrevanje.

V mestu ob Kamniški Bistrici je bilo po uvodnih treh krogih, v katerih je rumena družina osvojila le dve točki, Simon Rožman pa ostal brez tako želene zmage, čutiti vedno več nezadovoljstva in nemira. Težave so se še nadaljevale v petek, ko jo je na treningu skupil Slobodan Vuk.

Rožman: Bil je v zares formi, nato pa ...

Simon Rožman dalj časa ne bo mogel računati na pomoč Slobodana Vuka. Foto: Vid Ponikvar Izkušeni napadalec Domžal je utrpel zlom kosti v stopalu, s tem pa najverjetneje že sklenil nastope v jesenskem delu prvenstva.

O tem je po zmagi nad Bravom spregovoril njegov trener Rožman: "Bojim se, da je že zaključil z nastopi v tem letu. V preteklih tednih oziroma mesecih smo ga vrnili 'med žive', bil je v zares dobri formi, nato pa znova dobil težjo poškodbo. Slobodan jih ima za seboj kar precej in pred njim je ponovno več mesecev počitka, najverjetneje tudi operacija. Vse naše misli so bile celotno tekmo z njim. To se je poznalo tudi po petkovem treningu, ko so bili fantje vidno razočarani, zato enostavno nismo mogli odigrati drugače. Ta zmaga je zanj," je povedal mladi strateg Domžal. 32-letnemu napadalcu, rojenemu v Jajcu (BiH), sicer pa zelo navezanemu na Kamnik, kjer je pred kratkim postal tudi predsednik tretjeligaša NK Kamnik, pa želi čim hitrejšo vrnitev na igrišča.

Fotogalerija s tekme med Bravom in Domžalami, foto Vid Ponikvar:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

V napadu Domžal ga je nadomestil mladi Hrvat Ivan Durdov, dosegel prvenec v 1. SNL in popeljal Domžalčane do dragocene zmage, s katero so se povzpeli v zgornjo polovico razpredelnice. "Zdaj lažje dihamo. Bili smo v slabem 'psihološkem trenutku', ekipa je dobro trenirala, zato sta zadnja rezultata seveda pustila posledice. Tokrat smo se malce bolj prilagodili. Spremenili smo igralni sistem, zaprli poti do svojega gola in uspeli. Cilj so bile samo tri točke, zato sem vesel za vse fante, sploh zaradi odziva ekipe po hujši poškodbi Slobodana Vuka," je v Domžalah po uvodni zmagi zapihal prijetnejši veter. Za razliko od srečanj proti Muri in Taboru tokrat niso iz rok izpustili prednosti, ampak razveselili navijače s paketom treh točk.