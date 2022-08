Španski zvezdnik zapustil Real Madrid in našel novega delodajalca

Aktualni španski in evropski prvak Real Madrid v prihodnji sezoni ne bo več računal na Isca. Španski zvezdnik je nosil dres belih baletnikov zadnjih devet let, na 371 prvenstvenih tekmah dosegel 67 zadetkov, v zahtevni konkurenci pa v zvezni vrsti dobival vedno manj priložnosti za nastop.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff