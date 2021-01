Safet Hadžić se je pripravljen vrniti v Olimpijo

Nazadnje je vodil klub 15. junija 2020, ko je bila Olimpija še prva na lestvici Prve lige Telekom Slovenije, a ga je predsednik Milan Mandarić po domačem porazu proti Celju, poznejšem državnem prvaku, odslovil. Slovo ni bilo prijazno. Klub je Safeta Hadžića obtožil številnih nečednosti, tudi finančnega okoriščanja ob prihodu igralcev, sledil je disciplinski suspenz.

Čustveno slovo Safeta Hadžića (junij 2020) pred kamerami:

Njegov ugled v javnosti se je zamajal. Navijači so ga poznali kot skromnega in vestnega klubskega delavca, zvestega zeleno-beli barvi, od igralcev, ki so na prvi tekmi brez njega odigrali katastrofalno in v Stožicah z Bravom izgubili z neverjetnih 0:5, se je poslovil skoraj s solznimi očmi in cmokom v grlu.

V nogometu se marsikaj odloča v zakulisju

Zmaje je zapustil v trenutku, ko so še vodili na lestvici. Lani je prišlo do stikov s kranjskim Triglavom, ne pa tudi dogovora. V Novo Gorico, novega trenerja poleg Olimpije išče tudi Gorica, ga kaj preveč ne vleče. Lani se je spogledoval tudi z dvema ponudbama iz tujine. Foto: Žiga Zupan/Sportida Klubsko vodstvo je vztrajalo pri nepravilnostih, zadišalo je po sodnem sporu, nato pa se je za ljubljencem večjega dela navijačev Olimpije skoraj zabrisala sled. Bil je v stiku z nekaterimi domačimi in tujimi snubci, a ni prišlo do dogovora, tako da ostaja brez dela na nogometni borzi.

''Kaj zdaj počnem? Še vedno iščem možnosti za novo delo. Nekatere zadeve so se pojavljale, a me niso preveč zanimale. V tem poslu je pač tako, da je ne glede na kakovost prisotno ogromno kombinacij in raznoraznih interesov, ki nimajo neposredne povezave z nogometom. To je slaba stran nogometa. Žal ne poteka vse ''nogometno'', ampak se marsikaj odloča v zakulisju,'' je spregovoril o nepredvidljivem nogometnem okolju, v katerem je že nekajkrat izkusil bridko razočaranje. Nazadnje lani poleti, ko je ostal brez službe pri Olimpiji, nato pa se znašel še sredi klubske tožbe.

Zadeva ni šla do sodišča

Olimpija, ki je od leta 2015 predseduje Milan Mandarić, mu je ob odhodu očitala kar nekaj nepravilnosti. Foto: Vid Ponikvar Je zadeva resnično končala na sodišču in so imeli odvetniki polne roke dela? ''V medijih se je glede tega malce pretiravalo, je pa zadeva taka, da so se s strani kluba omenjale neresnične stvari. To pa je bilo na koncu koncev slabo zame. Do sodišča zadeva ni prišla. Z Olimpijo imam nek dogovor. Čakam, da izpolnijo do mene določene stvari. Upam, da bodo v kratkem speljali zadevo v pozitivnem smislu, vse je odvisno od njih,'' je dal vedeti, kako stvar vendarle ni tako huda, kot bi lahko o njej sodili na prvi pogled, ter da čaka na potezo ljubljanskega kluba.

Vrsto let je veljal za zvestega klubskega delavca, bodisi kot trener, dežurni gasilec, koordinator ali skavt. Zdaj ga že lep čas ni na klubskem plačilnem seznamu. ''Po koncu prejšnje sezone smo prekinili pogodbo. To pa ne pomeni, da z Olimpijo v prihodnosti ne bi sodeloval. Glede tega se ne bi opredeljeval, a zamere niso velike. Razen te črne točke, ki se je zgodila. Ko sem bil očrnjen zaradi netočnih obtožb, češ da sem sodeloval pri zadevah, ki pa se me ne tičejo. Nisem tak tip človeka, ki bi to delal. Tisti, ki me poznajo, vedo, kaj je res.''

Z Olimpijo je pripravljen vedno delati

Zgodovina se pri Olimpiji ponavlja. Predsednik Mandarić je od svojega prihoda v Ljubljano na trenerskem stolčku prižgal zeleno luč za kar 15 menjav. Kot zadnji je zmajevo gnezdo zapustil Dino Skender, le dan po uvodnem treningu v letu 2021. Vodstvo zmajev zdaj išče njegovega naslednika.

Kronološka zgodba o tem, kako je Mandarić pri Olimpiji zamenjal že 15 trenerjev:

Bi bil Hadžić po vsem, kar se je pripetilo med njim in klubom, pripravljen znova vskočiti na izpraznjen stolček in prevzeti vodenje ekipe? ''Odkrito povedano lahko povem, da sem z Olimpijo, glede na to, da dobro poznam situacijo, vedno pripravljen delati. Me pa v tem trenutku zanima resna zgodba. Resen projekt, predvsem z domačimi igralci, z razvojem nekega modela igre, ki bi bil dolgotrajen. Tako da bi me položaj trenerja Olimpije zanimal, a le na daljši rok. Da bi pa bil rešitev le za krajši čas, to pa ne,'' je odvrgel možnost, da bi se še enkrat več pri Olimpiji preizkusil v vlogi dežurnega gasilca. Le za nekaj mesecev.

"Pri nas o tem odločajo nekatere druge stvari"

Darko Milanič, ki ga zelo spoštuje, je Maribor zapustil marca 2020, tri mesece pozneje pa je Olimpija ostala še brez Safeta Hadžića. To sta bili najodmevnejši trenerski menjavi prejšnje sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako pa je lani doživel odločitev klubskega vodstva, da mora kljub prvemu mestu Olimpije zapustiti trenerski položaj?

''Obvladam trenerski posel. Dolgo časa sem že trener. Vem, da moraš končati zgodbo in iskati novo službo, če si neuspešen. Pri nas pa o tem odločajo nekatere druge stvari. In moraš iti brez razloga. Bili smo prvi na lestvici, igrali smo v redu, igralci so bili zadovoljni. Kakšni pa so bili drugi interesi, pa me ne zanima,'' je še vedno čutiti grenkobo razočaranja, ker z Olimpijo ni končal zgodbe, ki si jo je tako močno želel. Da bi končno vodil zmaje od začetka do konce sezone. V sezono 2019/20 je vstopil dobre volje, samozavest mu je dvignila osvojena pokalna lovorika, nato mu je šlo v prvenstvu zelo spodobno. Vodil je večji del sezone, a ni zdržal do konca.

Sredi junija ga je nasledil Skender, nato pa so zmaji prečkali ciljno črto šele kot tretji. Bi bilo drugače, če sploh ne bi prišlo do menjave trenerja? ''Nočem se kakorkoli dvigovati, to ni moj namen. A sem mnenja, da je bila realnost v vseh pogledih takšna, da bi moral ostati trener Olimpije vsaj do konca sezone, potem pa bi videli, kje smo in kaj smo dosegli,'' je ''diplomatsko'' namignil, kako je Olimpija z njegovo odstavitvijo morda naredila usodno napako, zaradi katere je pozneje ostala brez ''kante''.

Po nepotrebnem kriv za nekaj, kar ni storil

Prepričan je, da je bil po nepotrebnem obtožen za stvari, ki jih ni storil. Foto: Ana Kovač Vseeno se Hadžić s tem noče obremenjevati, še manj iskati negativne točke pri predsedniku Mandariću. ''Povsem ga razumem. Daje denar in ve, kaj želi. S tem nimam težav. V svojem imenu pa lahko povem, da sem bil po nepotrebnem kriv za nekaj, kar nisem storil. To pa je kruti del nogometnega posla, ki zagotovo ni lep.''

Noče se obremenjevati tudi z Mladenom Rudonjo, ki mu kot športnemu direktorju Olimpije v tem obdobju ne cvetijo rožice, saj je predsednik z menjavo celotnega trenerskega štaba namenil kritiko tudi njemu. ''Ne bom se obremenjeval z njim. Glede na to, da je na položaju športnega direktorja, odloča o določenih stvareh. O tem, kako dela, ali je pravi ali ne, pa ne morem presojati. To lahko presodite novinarji in pa javnost,'' ni želel ponuditi svoje ocene o uspešnosti dela športnega direktorja.

Če so ljudje zadovoljni, ti je lažje v srcu Na socialnih omrežjih med kandidati za novega trenerja Olimpije kroži veliko kandidatov, pogosto pa se zasledi tudi njegovo ime. Mnogi navijači bi si želeli, da bi se vrnil. To mu zelo gode, to je njegov največji ponos, ki mu kot velikemu ljubitelju Olimpije, klubu, ki ga nosi globoko v srcu, pomeni še toliko več. Enega najlepših trenutkov na klopi Olimpije je doživel leta 2019, ko je zmaje v Celju popeljal do pokalne lovorike, v finalu pa premagal večnega rivala iz Maribora. Foto: Matic Ritonja/Sportida ''Realni ocenjevalec vsega je občinstvo. Navijači. Če so ljudje zadovoljni, ti je takoj lažje v srcu. Na koncu pa je tako, kot se odloči predsednik. On ima zadnjo besedo, s tem se moramo sprijazniti."

Žal mu je, da je Vukušić prekinil z Olimpijo na tak način

Jesenski del sezone 2020/21 ni bil niti najmanj naklonjen Anteju Vukušiću, saj se je spopadel tako z zdravstvenimi težavami kot tudi nezaupanju trenerja Dina Skenderja. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida V zelo lepem spominu je ostal tudi Anteju Vukušiću, kar je hrvaški napadalec nedavno izpostavil v intervjuju za Dalmatinski portal, kjer je nekdanjemu trenerju, zaslužnem za prihod hrvaškega napadalca iz Krškega in Ljubljano, namenil zgolj lepe besede.

''Osnova nekega nogometa je pozitivna energija. Bistvo vsega je, da igralci pridejo na trening z nasmehom. To pa se zgodi takrat, ko se igralci počutijo kot del družine. Ko sem jih vodil, so bili zadovoljni, Ante pa je po značaju zelo občutljiva oseba. Žal mi je, da je pri Olimpiji končal tako, kot je. Je izreden človek in še boljši igralec. Žal mi je, da oseba, ki je dala v prejšnji sezoni skoraj 30 golov, na koncu pride do tega, da zapusti klub na tak način. Da Olimpija izpusti takega igralca, za nameček še zastonj. Škoda, a v nogometu se dogajajo tudi scenariji, ki niso preveč logični. Včasih pride do velikih krivic.''

Olimpija bi morala imeti več domačih igralcev

Tako je Dino Skender prišel na uvodni letošnji trening Olimpije. Hitro se je izkazalo, da je bil tudi njegov zadnji v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar O tem, zakaj je Skender brez službe ostal drugi dan priprav na spomladanski del, ni hotel preveč govoriti. ''Tega ne bi komentiral, saj ne vem, kaj se je dogajalo med trenerjem in predsednikom.''

Če bi slučajno danes zazvonil telefon in bi ga klicali z nogometnega kluba Olimpije ter vprašali, ali bi bil pripravljen opravljati vlogo trenerja do konca sezone, ponudbe ne bi sprejel.

''Nikakor. Rekel bi, da me to ne zanima. Že prej sem vam rekel, da bi šel le v večletni projekt. In prisegal na več domačih igralcev. Pa me ne razumeti napak. Spoštujem tudi tuje igralce, pri Olimpiji jih igra ogromno dobrih, a mora imeti v vsakem primeru domači igralec prednost. Je pa velika težava Olimpije fluktuacija igralcev. Preveč je menjav, kar povzroča težave trenerju. Težko je pripraviti ekipo, da bi delovala resno in imela svojo igro. Zato bi se vrnil k Olimpiji le v primeru, če bi lahko vodil daljši projekt.''

Kateri kandidat bi bil najbolj primeren za novega trenerja Olimpije? Safet Hadžić 296 +

Dušan Kosić 614 +

Kdo drug od slovenskih trenerjev 38 +

Tuji trener 39 +

Vseeno je 273 + Oddanih 1260 glasov

V anketi, ki smo jo po odhodu Skenderja pripravili na Sportalu, je največ glasov za najbolj primernega kandidata za novega trenerja Olimpije zbral Dušan Kosić. ''Vsak trener, z menoj na čelu, ima dobre in slabe stvari. Če se bo predsednik odločil za njega, je to dobra odločitev, kaj bo pa pokazal rezultat, pa ne vemo,'' je spregovoril o svojem nekdanjemu sosedu iz Štepanjskega naselja.

Veliko raje ima zmago s 6:4 kot pa 1:0

Če bi še enkrat prevzel položaj trenerja Olimpije, bi si prizadeval, da bi dobilo priložnost čim več slovenskih nogometašev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V obdobju, ko išče novega delodajalca, je podrobno spremljal dogajanje v slovenskem prvenstvu. Ima Olimpija, v kateri je iz dneva v dan manj nogometašev, ki so nastopali še pod njegovim vodstvom, čeprav je od takrat minilo zgolj sedem mesecev, sposobno ekipo za napad na naslov?

''Da. Prepričan sem, da ima ekipo za aktiven rezultat, borbo za vrh. Ne zgleda slabo, z določeno korekturo bi lahko to bila ekipa za vrh. Je pa bistveno, da se promovira nek model igre, s katero dosežeš rezultat. Če hočeš biti prvak, moraš to narediti,'' je izpostavil cilj, s katerim bi se moral pozabavati Skenderjev naslednik.

Ko je vodil Olimpijo, so bili zeleno-beli zelo napadalni. V napadu je prevladovala kombinatorna igra, v kateri so prišle do izraza individualne sposobnosti hitrih igralcev kot so Luka Menalo, Endri Čekiči, Ante Vukušić in Stefan Savić, na račun tega pa je trpela igra v obrambi, kar pa Hadžića ni pretirano skrbelo.

''Danes, upam da nobenega ne užalim, ne vidim velike ekipe na svetu razen Atletica, ki bi igrala defenziven nogomet. Pa še njihova defenziva je taka, da skušajo po vsaki izgubljeni žogi igrati naprej. Občinstvu je to všeč, igra se. Tudi pri Mariboru je njihov direktor (športni direktor Oliver Bogatinov, op. p.) izjavil, kako ima v svojih zamislih napadalno igro z namenom, da njegova ekipa doseže zadetek več od tekmeca. To sem vedno zagovarjal. To prinaša zadovoljstvo občinstva, tudi igralci to radi vidijo. Veliko raje imam zmago s 6:4 kot pa 1:0.''

Anđelković ima dovolj znanja, a ...

Treninge zmajev začasno vodi MIlan Anđelković, sicer nekdanji branilec Olimpije, pa tudi tesni sodelovalec v strokovnem štabu, ki ga je vodil Safet Hadžić. Foto: Vid Ponikvar Kdo bi sploh bolje ustrezal Olimpiji? Domači ali tuji strokovnjak? ''Ne vem. Kar se tiče kluba samega, bi bilo v bistvu najbolje, da čimprej dobi novega trenerja. Najbolje že kar v ponedeljek, da lahko začneš teden z novim trenerjem in da vse poteka normalno.''

Do takrat, ko bodo zmaji izbrali novega trenerja, po poročanju časopisa Delo se je predsednik Mandarić ogrel za možnost, da bi se iz Sežane v Ljubljano vrnil nekdanji trener mladinske zasedbe zmajev Goran Stanković, bo igralce vodil zdajšnji strateg mladincev Olimpije Milan Anđelković. ''Bil je moj pomočnik. Vsekakor ima dovolj znanja, da lahko v tem trenutku vodi trening, je pa situacija takšna, da igralci drugače gledajo nate, drugače se odzivajo na treningu, če nisi na trenerski položaj postavljen uradno,'' je še dodal Hadžić, ki se je torej po vseh zamerah in nesoglasjih pripravljen vrniti na vroči stolček v Stožicah, a le pod pogojem, da bi lahko izpeljal večletni projekt in pri tem ostal nedotakljiv.

Glede na preteklost in vse odločitve prvega moža Olimpije, ki je od leta 2015 opravil že 15 trenerskih menjav, bo to vse prej kot izvedljivo, zato je veliko večja verjetnost, da bo Skenderja nasledil nekdo drug.