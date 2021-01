Novi trener Olimpije Slaviša Stojanović? Ljubljančan razjasnil vse dvome.

Kdo bo novi trener Olimpije? Jesenski podprvak Prve lige Telekom Slovenije je v petek prekinil sodelovanje s hrvaškim strategom Dinom Skenderjem in napovedal, da bo javnosti kmalu predstavljen nov trener. V Bolgariji so se hitro razširile govorice, da bi lahko na vroči stolček v Ljubljani sedel Slaviša Stojanović. Nekdanji slovenski selektor, ki ga ni bilo na uvodnem treningu Levskega v Bolgariji, se je hitro odzval na ugibanja.

Zgodba Slaviše Stojanovića, enega najbolj spoštovanih slovenskih nogometnih trenerjev, in NK Olimpija se vleče že vrsto let. Ljubljančana, ki je Domžale in Crveno zvezdo popeljal do državnega naslova, so večkrat povezovali s prihodom v Stožice. Večkrat je bil želja predsednika Milana Mandarića, a iz te moke ni bilo nikoli kruha. Tako bo tudi tokrat.

Življenje ga je naučilo, da ne moreš istočasno sedeti na dveh stolih

Milan Mandarić, ki je v jesenskem delu poudaril, da je to verjetno njegova zadnja sezona z NK Olimpija, išče novega trenerja. Foto: Sportal Čeprav so Bolgari vzburili domišljijo navijačev zeleno-belih in namigovali, da bi se lahko v zmajevo gnezdo preselil prav Stojanović, to nima velikega stika z realnostjo. Nekatere okoliščine, v katerih se je znašel 51-letni Ljubljančan, so napačno interpretirali in ustvarili vtis, da je Stojanović morda že končal kratko (drugo) druženje z Levskim. Zlasti zaradi tega, ker se v Bolgariji ni pojavil na uvodnem treningu Levskega, ampak ostal v Ljubljani.

Nekdanji selektor Slovenije in Latvije se ni obotavljal. Govorice o tem, da bi lahko nasledil Dina Skenderja in zapustil Sofijo, so sprožile nemir glede njegove prihodnosti, zato jih je hitro umiril. Klubu je pojasnil svojo plat, bolgarski mediji pa so nato prenesli njegovo izjavo.

''V zadnjih dneh je bilo veliko ugibanj glede moje prihodnosti pri Levskem. Imam svoj klub. Zagotavljam vam, da ostajam trener Levskega. V popolnosti sem predan delu z njim. Še naprej se bom trudil, da bi v spomladanskem delu prvenstva zaigrali bolje. V življenju sem se naučil, da istočasno ne moreš sedeti na dveh stolih. Kar zadeva mene, je stvar kristalno jasna. Sem trener Levskega,'' pojasnjuje Stojanović, ki je imel v zadnjem tednu, ko je zapuščal Sofijo, nekaj zdravstvenih težav.

To je tudi pojasnil klubskemu vodstvu, zato je bil dosežen dogovor, da bo svoje varovance, ki prihajajo na priprave v Umag, pričakal kar na Hrvaškem.

Ko je bil Slaviša Stojanović selektor Slovenije, so bili njegovi sodelavci Toni Usnik, danes pomočnik selektorja Irana Dragana Skočića, Nihad Pejković, danes trener vratarjev v reprezentanci Iraka, kjer je selektor Srečko Katanec, in Safet Hadžić, večkratni strateg Olimpije, ki je že slabo leto brez delodajalca. Foto: Vid Ponikvar

Zasedba Levskega bo prispela v Umag 14. januarja, usoda pa je hotela, da se bo Stojanović tam srečal tudi z Olimpijo, pa tudi nekdanjim klubom Domžalami. Obstaja velika verjetnost, da se bo Levski na pripravljalnih tekmah pomeril prav proti Ljubljančanom in Domžalčanom, dogovorjena pa je že prijateljska tekma s Koprom. Ostaja le še eno vprašanje. Kdo bo njegov trenerski tekmec pri Olimpiji, če se bo resnično udaril tudi z zmaji?