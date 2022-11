Riera poslal apel vodstvu Olimpije

Nogometni klub Olimpija se dokazuje na dveh ravneh. Na zelenici mu gre izjemno, izbranci Alberta Riere so v tem trenutku z naskokom najboljši v Sloveniji, o delu, ki poteka v pisarnah, pa v medijih ni zaznati tako spodbudnih ocen. Zmajem, čeprav direktor Igor Barišić prepričuje javnost, da ni razlogov za skrb, grozijo kazni. Španski strateg zato roti klubsko vodstvo, naj v tem občutljivem obdobju pozabi na prodajo igralcev. Šel je celo tako daleč in spregovoril o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če njegov apel ne bo upoštevan.

Nogometni klub Olimpija je že večkrat pokazal, da je lahko sam sebi največji sovražnik. V tem trenutku ga v Evropi ni kluba, ki bi imel v državnem prvenstvu večjo prednost pred najbližjim zasledovalcem od Ljubljančanov (+11 pred Muro, Koprom in Celjem). Ta podatek boža dušo tudi trenerju Albertu Rieri. V trenutkih neverjetne dominacije, kakršne navijači Olimpije ne pomnijo, pa vseeno v javnosti krožita dve povsem različni javni klubski podobi.

Kaj je res in kaj ni?

Albert Riera je trener kluba, ki ima v Evropi v državnem prvenstvu najvišjo prednost pred zasledovalci. Foto: Vid Ponikvar Nogometaši so na čelu s španskim "čarovnikom" in izjemnim motivatorjem neustavljivi, njihov izkupiček spominja na pravljico, a kaj, ko izjemen splošni vtis kvari nezadovoljstvo privržencev nad vodstvom kluba. Že od začetka sezone, vse od turbulentnega dogajanja po menjavi prejšnjega trenerja Roberta Prosinečkega, navijaška skupina Green Dragons širi nezaupnico vodstvu kluba, dvome o transparentnem delovanju nemško-hrvaškega vodstva pa povečujejo še zadnji zapisi o mogočih disciplinskih ukrepih, ki bi lahko doleteli vodilnega prvoligaša (od tega, da v prihodnjih dveh prestopnih rokih ne bodo smeli registrirati novih igralcev, do kazenskih točk).

Za piko na i sta SportKlub in Ekipa24 po dragoceni zmagi Olimpije nad Koprom poročala še o domnevnem nezadovoljstvu 40-letnega španskega stratega, ki naj bi se tako povečalo, da naj bi Riera razmišljal celo o odhodu. Pa čeprav je Olimpija razred zase v tej sezoni in svetlobna leta pred tekmeci.

Športni direktor Goran Boromisa je v klubskem odgovoru hitel pojasnjevati, da to sploh ne drži. Bo pa v nadaljevanju sezone marsikaj odvisno prav od tega Hrvata, odgovornega za reševanje kadrovske politike. Trener je namreč na četrtkovem druženju s predstavniki sedme sile odgovoril na nekaj kočljivih vprašanj, ki so se po zadnjih zapisih postavljala kar sama, obenem pa poslal vodstvu jasno sporočilo. Navijači o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če vodstvo kluba ne bi prisluhnilo javnemu apelu Riere, nočejo niti razmišljati. O čem je torej tekla beseda?

Zagotavlja, da ne zapušča Olimpije

Nekdanji zvezdnik španskega nogometa je potrdil, da so bile nekatere informacije v zadnjih zapisih o klubu resnične. A ne vse. "Veliko je bilo tudi nepravilnih informacij. Lahko povem, da ne bom zapustil tega moštva. Vsaj ne na tak način. Je pa res, da sem nezadovoljen s trenutnim stanjem," je dal vedeti, da so težave sestavni del vsakega nogometnega kluba, da se dogajajo tudi večjim klubom, na primer Barceloni, in da je naloga vseh klubov najti rešitev.

Navijačem Olimpije zagotavlja, da ne zapušča zeleno-bele barke. Foto: Vid Ponikvar

"Nočem se izogibati težavam ali se pretvarjati, da jih ni. Vsi klubi imajo težave. Nekateri večje, nekateri manjše," ne skriva, da pri Olimpiji ne vlada popolna idila. O tem priča tudi možnost kazni, ki lahko doleti Ljubljančane, če ne bodo pravočasno poravnali dolgov do igralcev. Te so prišli v javnost, številke so znane. "Rad bi videl, da se ta težava odpravi. To je stvar klubskega vodstva, njihova odgovornost. Klub je dolžen nekaterim nekdanjim trenerjem in igralcem, zdaj pa je odgovoren za to, da to reši. Bil bi zelo nesrečen in nezadovoljen, če bi trenutno stanje vplivalo na kakovost mojega dela," se boji neugodnega scenarija, po katerem bi lahko Olimpijo doletela kazen, v skrajnem primeru se tako omenja nezmožnost prihoda in registracije novih igralcev v dveh naslednjih prestopnih rokih. To bi zvezalo njegove roke, zlasti če bi se klub kljub vsemu odločal za prodajo igralcev.

Olimpija mora ostati pametna in ne sme prodajati igralcev

Vodstvu želi sporočiti, naj se ne dotika igralcev. Noče, da bi kdo zapustil Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Ker pa zanimanje za nogometaše Olimpije vzporedno z njihovimi uspešnimi predstavami raste, bliža pa se zimski prestopni rok, je zaskrbljenost španskega stratega zlahka razumeti. Njegova načrt je preprost, od nekdaj je raje kot na kvantiteto prisegal na kvaliteto. Širok izbor igralcev, ob njegovem prihodu jih je bilo 26, je skrčil na 20. Namenoma. Izbral je kandidate, na katere lahko resno računa. Na številne od njih tudi na različnih igralnih položajih. "Vsi lahko igrajo, ni nezadovoljnih igralcev. To je ključna prednost naše ekipe, ki prinaša dobro ozračje, delovno vzdušje. Igralci upoštevajo moje napotke in napredujejo. Vsak igralec se čuti pomembnega. Vodstvu želim sporočiti, naj se ne dotika mojih igralcev. Nočem, da bi kdo zapustil Olimpijo. Niti eden. Pred nami je skupni cilj, vsi smo na isti ladji, jaz pa njen kapitan," je izrazil jasen apel klubskemu vodstvu.

Prodaja igralcev torej po njegovem mnenju ne pride v poštev, še toliko bolj, če Olimpija ne bi mogla registrirati novih igralcev. "Te igralce, ki so zdaj v moji ekipi, še kako potrebujem. Športnega direktorja ne prosim za nobenega novega igralca. Če pa bo klub za vsakega, ki bi ga prodali, našel primerno zamenjavo, takega igralca, ki bi predstavljal dodano vrednost, je seveda vabljen. Če na primer najdemo nekoga, ki bi lahko dosegel 15 zadetkov. Potem bi ga navdušeno sprejeli. Če pa ne, sem zelo zadovoljen s to skupino, ki jo že imamo. Če ne moremo sprejetih novih igralcev, je klub naredil nekaj narobe, a lahko to še reši. Ne smemo pa prodati igralcev. Ne smejo se jih dotikati. Ne zdaj, ko moramo ostati pametni. Če bi to vplivalo na kakovost mojega dela, bi bil zelo nesrečen. Če pa si nesrečen, to ne vpliva dobro na tvojo službo. Potem obstaja možnost, da si tako nezadovoljen, da nočeš več biti tukaj," je dal vedeti, kam vse bi lahko vodila pot nezadovoljstva, če bi se klub vseeno odločil za zimsko prodajo najboljših igralcev, po kateri ne bi zagotovil primernih zamenjav.

Špancu gre v tej sezoni imenitno. Na 16 nastopih je vknjižil kar 13 zmag. Foto: Vid Ponikvar

"Nihče se ne bo vtikal v moje delo. Le jaz odločam o tem, kdo bo igral. Tako je bilo tudi do zdaj. V klubu sem jasno povedal, naj se ne vmešavajo v moje delo," je ovrgel govorice, ki so prišle do njegovih ušes, da obstajajo osebe, ki mu "prišepetavajo", kdo in koliko mora igrati. "Zimski prestopni rok se bliža. Kot trener ne bi hotel prodati nobenega, a se zavedam, da je nogomet tudi posel. No, če imaš tako stanje, kot je pri nas, ko ne moreš pripeljati novih igralcev, pa moraš pozabiti na prodajo. Razumem pa klub, da razmišlja o prodaji, če so izdatne ponudbe. Klub, igralci morajo napredovati. Mladi so še, pričakujem, da bodo igrali v velikih evropskih klubih. A zdaj je stanje tako, da če ne moremo dobiti novih igralcev, raje pozabimo na prodajo. In ne prodajte jih le po treh dobrih odigranih mesecih. Imamo igralce, stare tudi od 18 do 22 let. Če uresničimo cilj in osvojimo naslov, bo njihova vrednost še večja," bi se veliko raje o tem, kdaj bi lahko igralci zapustili klub, pogovarjal pred poletnim prestopnim rokom.

"Kdo sem jaz, da bom govoril predsedniku, kaj mora narediti?"

Poudaril je, da ne more obljubiti naslova, lahko pa obljubi, da bo zagotovo blizu, če bo ohranil zdajšnjo skupino igralcev. Vodstvo kluba je s tem seznanjeno. Ko se je z njim pogovarjal o dolgovih, ki so zaokrožili v javnosti, mu niso ničesar obljubili, so mu pa dali vedeti, da vedo, kako se tega lotiti in zadevo rešiti.

Objava statističnega guruja OptaŽabarja, ki je navdušila trenerja Olimpije:

🤔Ste vedeli?



Olimpija ima izmed vseh prvouvrščenih ekip v evropskih prvih ligah najvišjo točkovno prednost (11) pred drugouvrščeno ekipo.



📸F. Barbalić pic.twitter.com/KyApg4t5Ls — OptaŽabar (@Opta_Zabar) October 31, 2022

"Če bodo, potem ne bo težav. Kdo pa sem jaz, da bom govoril predsedniku, da mora do jutri poplačati vse dolgove? Sam sem le delavec v klubu. Njegova naloga je, da to reši, sam pa moram verjeti, da bo vse v redu. Da bomo vsi delavci srečni in da se bomo lahko pogovarjali le o nogometu. To bi bilo najpomembneje. Da bi se pogovarjali o teh +11. Številke obožujem. In Olimpija ima od lig, ki potekajo od poletja do poletja, trenutno v Evropi največjo prednost pred najbližjim zasledovalcem. To je uspeh moštva. Igralci bi si zaslužili, da se govori o tem. Zato nisem zadovoljen, če govorimo o drugih temah. Zlasti tistih, ki niso v mojih rokah." Dodal je, da te težave ne vplivajo na igralce. Da so še naprej zadovoljni in uživajo v zmagah. Da jih zmagovalne številke še bolj motivirajo in da je vzdušje tako dobro, da ga je opisal kot enega najboljših v svoji dolgi karieri.

Adam Delius in Igor Barišić bosta morala rešiti težavo z (ne)odplačevanjem dolgov nekdanjim igralcem in trenerjem. Foto: Vid Ponikvar

Kako bo vodstvo kluba rešilo finančna vprašanja? Ali premore dovolj sredstev za nemoteno poslovanje tudi brez prodaje igralcev? "To so vprašanja za njih. Nimam vpogleda v njihove račune, nimam teh informacij, niti nisem o tem koga spraševal. Nikogar. To namreč ni moje delo," je dejal Riera, vesel, ker od trenutka, ko se je pridružil klubu, ni slišal niti ene pripombe igralcev o tem, da bi njihova izplačila prejemkov kaj zamujala. To ga veseli. To je v zadnjem javnem odgovoru Olimpije poudaril tudi športni direktor Goran Boromisa.

Riera ni dobil nobene ponudbe iz tujine

Španec ne skriva želje, da bi svojo krstno sezono kot prvi trener sklenil z naslovom prvaka in z "zelenim ferrarijem" prehitel vse tekmece. Foto: Vid Ponikvar Čeprav blesti v 1. SNL, o njegovem uspehu pa poročajo tudi v tujini, zlasti Španiji in Turčiji, kjer je pri Galatasarayu pustil velik pečat, za zdaj na njegov naslov ni priromala še nobena ponudba. "Nisem dobil nobene ponudbe. Pričakujem, da bom pri Olimpiji vsaj do konca leta, potem pa, če bo klub zadovoljen z menoj, lahko še dodatno leto. Zdaj se osredotočam le na to, kako postati prvak. Gremo po naslov," sporoča trener, ki so ga po izjemnem nizu sprejeli za svojega tudi najglasnejši navijači Olimpije.

Novo priložnost spremljati zmaje v živo bodo imeli konec tedna v Domžalah, kjer bo Olimpija gostovala v 16. krogu. To bo obračun vodilne ekipe in kluba, ki ni zmagal že kar 12 krogov. Je pa po drugi strani prvi v tej sezoni zatresel mrežo zmajev.