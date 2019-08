Olimpija po preobratu (vsaj začasno) na vrh, zvečer derbi neporaženih #video

Nogometaši Olimpije so v 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije prvič po letu 2000 gostovali v Sežani in po preobratu zabeležili zmago (1:2). Zvečer bo vodilni Aluminij v derbiju edinih neporaženih ekip gostil Muro. Celjani so v nedeljo favoriti proti Rudarju, branilec naslova Maribor pa bo naredil vse, da Domžale ostanejo na zadnjem mestu. Bravo je v petek z 1:0 premagal Triglav, sodnik pa je v Ljubljani pokazal kar štiri rdeče kartone.

Olimpija uspešna po preobratu

Danes je bilo slavnostno na stadionu Rajko Štolfa v Sežani, kjer je prvič po 19 letih gostovala ljubljanska Olimpija. Obračun se je za domače navijače začel sanjsko, saj je Tabor v 18. minuti v vodstvo popeljal Stefan Stevanović. A veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je deset minut kasneje na drugi strani za izenačenje zadel Luka Menalo. Za zmago Olimpije je v 57. minuti zadel Ante Vukušič. Ljubljanska ekipa je zadnjih 15 minut obračuna odigrala z igralcem manj, saj je Tomislav Tomić prejel rdeči karton, a Sežancem ni več uspelo resneje ogroziti vrat Olimpije.

Zeleno-beli so tako končali niz prvenstvenih tekem, v katerih so zaman lovili zmago, saj so v prejšnjih dveh krogih proti Aluminiju (0:1) in Muri (1:1) osvojili le točko. Tabor je doživel četrti poraz v tej sezoni in ostaja pri desetih točkah.

Aluminij najljubša stranka Mure

Aluminij je na zadnji domači tekmi v slabo voljo spravil Olimpijo (1:0). Foto: Miloš Vujinović/Sportida Derbi 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Kidričevem. Če bi nekdo pred začetkom sezone napovedal, da bo prvi Aluminij, Domžale pa zadnje, ga zagotovo ne bi jemali preveč resno. Če bi dodal, da bo imel Aluminij konec avgusta petkrat več točk od Domžal, bi ga premerili s še bolj začudenim pogledom, podobno bi veljalo, če bi drzno napovedal, da bosta po sedmih krogih izmed prvoligaških klubov neporažena le še Aluminij in Mura. A realnost je takšna, da bi imel prav.

Kidričani in Sobočani so v tej sezoni še brez poraza, odlične predstave pa so jih pripeljale na oziroma pod vrh prvoligaške lestvice. Če bi Mura dobila prestavljeno srečanje z Domžalami, ki bo odigrano 12. septembra, bi celo sestavljala vodilni dvojec z enakim številom točk. V soboto bosta kluba poskrbela za veliki derbi.

Srečanje med Aluminijem in Muro bo deležno posebne časti in pozornosti, udarila se bosta še neporažena. Gostitelje v tej sezoni odlikuje jeklena obramba, dvojec Ilija Martinović in Ivan Kontek je tako zbran, da se je mreža Aluminija zatresla zgolj trikrat, Prekmurci pa lahko računajo na pomoč zvestih navijačev, ki jih spremljalo na vsakem gostovanju.

V Kidričevo jih bo prišlo ogromno, Ante Šimundža pa na tekmi ne bo smel računati na kaznovanega Luko Šušnjaro. Črno-beli bodo poskušali nadaljevati imeniten niz proti Aluminiju. V prejšnji sezoni so dobili prav vse štiri medsebojne tekme.

Po dolgem času savinjsko-šaleški derbi s celjskimi navijači

Dušan Kosić je prejšnji konec tedna popeljal Celjane do rekordno visoke zmage nad Triglavom. Foto: Vid Ponikvar Nedelja prinaša dve poslastici. Savinjsko-šaleški derbi bo odgovoril na vprašanje, ali je celjska ekipa še vedno v naletu. Čeprav Celjanom na začetku sezone ni kazalo najbolje, stolček Dušana Kosića pa se je že nevarno tresel, je nato sledila rapsodija v rumeno-modrem. Zmage se nizajo druga za drugo, zadnja pa je naredila močan vtis na tekmece, saj so grofje, ki jih po novem spremlja tudi navijaška skupina, v Kranju ponižali Triglav kar s 6:0. Kosić je z izjemno mlado ekipo ujel ritem, ki je klub popeljal tik pod vrh, na mesta, ki dišijo po Evropi.

Knapi so od zgornje polovice razpredelnice oddaljeni kar nekaj točk. Pod vodstvom Janija Žilnika še niso zmagali, na zadnji tekmi pa so doma remizirali s Taborom. Celjski klub, ki bo prihodnji teden praznoval 100-letnico, bo poskušal sosedom zagreniti življenje in jih prisiliti, da bodo prvo zmago iskali šele po reprezentančnem premoru.

Utrujeni Maribor pri ranjenih Domžalah

Maribor je v četrtek po remiju proti Ludogorcu (2:2) končal evropsko sezono. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Osmi krog se bo končal v Domžalah, kjer skoraj ne mine več dan, ne da bi rumena družina predstavila novega igralca. V poletnem prestopnem roku je bil zgoščen promet v obeh smereh, Simon Rožman pa išče pravo kombinacijo, ki bi rumene izvlekla iz rezultatske krize.

Domžalčani, čeprav se ponašajo s kopico izkušenih in uveljavljenih igralcev, še vedno čakajo na prvo zmago. Jo bodo pozdravili proti branilcu naslova? Temu so v zadnjih sezonah večkrat prekrižali načrte.

Pri gostih bo imel poseben motiv Rudi Požeg Vancaš, ki se je pred leti dokazoval v Domžalah, a v mestu ob Kamniški Bistrici ni našel sreče. V četrtek se je izkazal proti Ludogorcu s podajo in zadetkom. Pri izbrancih Darka Milaniča bi se lahko v nasprotju z Domžalčani po napornem evropskem četrtku z žalostnim koncem pokazala utrujenost, po drugi strani pa je Maribor z (delnim) preobratom in fanatičnim bodrenjem občinstva dokazal, da se vrača na stare tirnice, ki bi ga lahko odpeljale bistveno višje od zdajšnjega šestega mesta.

Bravo pahnil Triglav v hudo krizo

V prvi tekmi kroga smo v petek videli do drugega polčasa precej nezanimivo tekmo med novincem Bravom in Triglavom, ki se je prelomila v prvem delu drugega polčasa, ko so gostje v petih minutah ostali kar brez dveh izključenih nogometašev. Najprej je moral z igrišča v 54. minuti zaradi drugega rumenega kartona Kristjan Arh Česen, pet minut pozneje pa je neposreden rdeči karton prejel še Ožbej Kuhar, ki je na igrišče pritekel minuto pred tem.

Branilec Kranjčanov je ob tem zakrivil še enajstmetrovko, s katere je zadel Nigerijec Ovbokha Agboyi in, kot se je izkazalo pozneje, zadel za zmago. Smo pa zato do konca tekme videli še kar dva rdeča kartona. Najprej na strani domačih, potem ko je Mitja Križan v dvoboju udaril Elvedina Herića in ga potem še pohodil, nato pa še Marka Gajića pri gostih tik pred koncem tekme.

Bravo je po novi zmagi na lestvici preskočil Triglav, ki je v hudi krizi. Po dveh zmagah v prvih treh krogih so Kranjčani namreč zdaj še petič v nizu izgubili.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 6 - Predrag Sikimić (Tabor),

5 - Senijad Ibričić (Domžale), Ante Vukušić (Olimpija),

4 - Luka Bobičanec (Mura), Mitja Lotrič (Celje), Luka Štor (Aluminij), Dario Vizinger (Celje),

3 - Luka Kerin (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Luka Menalo (Olimpija).

