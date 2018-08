V živo: Goričani srečno povedli, se lahko Rudar še vrne? #video

Rudar : Gorica 0:1* (0:0) 48. minuta: GOOOL! 0:1! Gorica vodi v Velenju! Po strelu Žige Lipuščka je pri poskusu obrambe branilec Rudarja, Sandi Ćolarić, z glavo premagal lastnega vratarja. Začetek drugega polčasa! Konec prvega polčasa! 39. minuta: Nova priložnost za domače. Po podaji s kota je atraktivno poskušal Milan Tučić, a je bil na mestu vratar Gorice Grega Sorčan. Statistika tekme #RUDvGOR do 30′ 👇#PLTS 🏆 | #RUDvGOR ⚽ pic.twitter.com/TyKlbhwhcn — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 29, 2018 Statistika tekme #RUDvGOR do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #RUDvGOR ⚽ pic.twitter.com/YxqZFk2io8 — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 29, 2018 10. minuta: Sporna sitiacija v kazenskem prostoru Rudarja. Lepo je v kazenski prostor Velenjčanov prodrl Bede Osuji ter s podajo iskal Andrijo Filipovića, tega pa je morda na nedovoljen način zaustavljal domači kapetan David Kašnik. Sodnik Dragoslav Perić je le zamahnil z roko. Je bil to prekršek za najstrožjo kazen? Ne. 80,00% +

5. minuta: Izjemna priložnost za domače. Milan Tučić je lepo potegnil po desni strani in z natančno podajo lepo našel Dominika Radića, ki je povsem sam slabo streljal in žoga je zletela preko goriških vrat. Zanimivost: Rudar želi zapustiti dno lestvica, Goričani pa bi v primeru zmage skočila kar na drugo mesto. Začetek tekme!

Rudar in Gorica, ki bosta odigrala še 80. medsebojno prvenstveno tekmo v zgodovini lige, do zdaj pa je njun izkupiček izenačen (30 zmag vsakega in 19 remijev), bi morala odigrati prvo tekmo 6. kroga, tako pa bosta zadnjo, saj je sobotni spopad odplaknilo močno deževje, ki je v zajelo Saleško dolino.

Olimpija je po porazu na derbiju proti Mariboru in v Evropi proti Spartaku v nedeljo navdušila. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Olimpija z novim (začasnim) trenerjem navdušila v derbiju kroga

V zadnji nedeljski tekmi so se gledalci v Ljudskem vrtu že pred prvim sodnikovim žvižgom poklonili pred kratkim umrlemu znanemu humanitarcu in velikemu navijaču Maribora Roku Černicu. Nogometaši najbolj trofejnega slovenskega nogometnega kluba so v znak spomina nanj na hrbtih nosili njegov priimek ter poskrbeli za lepo lepo in tudi ganljivo gesto.

Na igrišču, kjer se je pri Celju po dveh tekmah neigranja znašel tudi njegov najboljši posameznik Rudi Požeg Vancaš, ki so ga v zadnjih dneh povezovali prav s selitvijo v Maribor, je bilo razburljivo predvsem v drugem polčasu. Maribor je po golu Marka Šulerja v zadnjem delu tekme povedel, a je malce pozneje za izenačenje in končni izid poskrbel Elvedin Džinić, nekdanji kapetan Maribora, ki je bil pred leti izbran tudi za vijoličnega bojevnika (nagrada za najboljšega in najbolj srčnega nogometaš leta po izboru navijačev).

Olimpija z začasnim trenerjem na klopi in novim na tribunah

V poslastici kroga je Olimpija z 2:1 premagala Domžale. Ravno na dan derbija kroga je Olimpija imenovala začasnega trenerja Safeta Hadžića, kmalu za tem pa je postalo jasno, da ga bo v naslednjih dneh nasledil Avstrijec Zoran Barišić, ki si je tekmo ogledal s tribun.

Skorajšnji novi trener Olimpije Zoran Barišić (z oranžnim napisom na trenirki) na tekmi v Domžalah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ljubljančani so zadeli že v prvem delu tekme, ko je najprej v polno meril Rok Kronaveter, ki je zadel po podaji Andresa Vombergarja. Odpisani Argentinec slovenskih korenin je za Olimpijo zaigral prvič po 29. juliju in navdušil še z zadetkom. Domžale so tolažilni zadetek dosegle tik pred koncem, ko je v polno meril Zeni Husmani.

Šov Roka Sirka za zmago Mure

Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer je Mura s 3:2 premagala presenečenje začetka sezone, Aluminij, ki je bil do tega kroga celo na drugem mestu. Vse tri gole za Prekmurce je zabil nekdanji mladinec Maribora Rok Sirk, ki je zdaj že pri petih prvenstvenih zadetkih v tej sezoni in najboljši strelec lige.

Ko je že kazalo na visoko zmago Mure, pa sta gola za goste zabila najprej Albanec Francesco Tahiraj, ki je zdaj pri treh golih, globoko v sodnikovem golu pa še mladi Marcel Kene. Mlademu napadalcu Kidričanov je uspel pravcati evrogol, takoj po njem pa je sodnik označil konec tekme.

Vroč polčas v Krškem: brutalen prekršek Hrvata, vratnica, dva gola ...

V soboto je bila na sporedu le ena tekma, in sicer v Krškem, kjer do 50. minute ni bilo razburljivo, potem pa je Hrvat v domačih vrstah Dario Tomić poskrbel za brutalen prekršek. Zaradi tega mu je najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, ki je letos poleti sodil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, pokazal neposreden rdeči karton.

Prekršek Daria Tomića za neposreden rdeči karton:



Gostje so pozneje unovčili številčno prednost, ko je zadel Gašper Udovič, a so Krčani ob koncu tekme prišli do izenačenja in točke, ko je z enajstih metrov zadel Milan Ristovski.

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog:

Najboljši strelci: 5 - Rok Sirk (Mura)

3 - Dino Hotić (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Jasmin Mešanović (Maribor), Jan Mlakar (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Luka Zahović (Maribor),

2 - Marco da Silva (Krško), Amir Dervišević (Maribor), Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Saša Ivković (Maribor), Nino Kouter (Mura), Jucie Lupeta (Celje), Bede Amarechi Osuji (Gorica), Stefan Savić (Olimpija), Luka Šušnjara (Mura), Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar), Matic Vrbanec (Aluminij)

...

