Razburljiv drugi polčas in remi v Krškem

Nogometaši Krškega in kranjskega Triglava so se v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Dvoboj Krškega in Treiglava se je končal brez zmagovalca, čeprav so imeli domači precej več strelov proti golu, a po drugi strani večji del drugega polčasa tudi igralca manj. Krčani, ki so se po zaslugi enajstmetrovke "izvlekli" ob koncu tekme, so tako neporaženi že na četrti zaporedni tekmi. V sredini lestvice so točko pred današnjim tekmecem.

V prvem polčasu sta bili ekipi na težkem igrišču bolj ali manj enakovredni, proti koncu so bili sicer nekoliko aktivnejši domači, a niso resno ogrozili vrat Jalna Arka. Tudi sicer gledalci niso videli resnih priložnosti.

Domači so imeli v 27. minuti obetavno akcijo, ko je do zaključnega strela v kazenskem prostoru prišel Nikola Mandić, a mu je strel blokiral Ermin Alić. Deset minut pozneje je od daleč poskusil Sandi Ogrinec, a streljal preveč po sredini. Na drugi strani je bilo še najbolj vroče v četrti minuti, ko je ob Aleksandru Kulinitšu pred golom padel Dickson Afoakwa, a najstrožje kazni ni bilo.

Hrvat Dario Tomić si je zaradi grobega prekrška na začetku drugega polčasa prislužil rdeč karton. Foto: Planet TV

Uvod drugega dela je bil bolj živahen. Najprej so domači pred Marca Da Silve imeli na voljo prosti strel s 30 metrov, Arko pa je žogi toliko spremenil smer, da je zletel v vratnico. Dve minuti pozneje so Krčani na igrišču ostali z igralcem manj, saj je zaradi grobega prekrška nad Gašperjem Udovičem rdeči karton dobil Dario Tomić.

Kljub številčni neenakovrednosti pa je sledilo mirnejše obdobje brez posebnih razburjenj na eni ali drugi strani. V 72. minuti pa so gosti le povedli. Najprej je Egzon Kryieziu prišel v kazenski prostor in sprožil, a je Marko Zalokar žogo odbil. Ta pa je končala pri Udoviču, ki jo je nato spravil v mrežo za 1:0.

V 78. minuti je bilo vroče tudi pred kranjskimi vrati, a v gneči kljub poskusu Nenada Srečkovića iz bližine niso izenačili. V 83. minuti je znova sprožil da Silva, vendar je bil Arko pripravljen in žogo odbil v kot.

V 86. minuti pa so imeli domači na voljo enajstmetrovko, ki jo je s prekrškom nad Esterjem Soklerjem zakrivil Ožbej Kuhar, zanesljiv izvajalec pa je bil Milan Ristovski, ki je tako postavil tudi končni izid.

Krčani bodo v 7. krogu v petek gostovali v Kidričevem, Kranjčani pa bodo dva dni pozneje gostili Maribor.

Krško : Triglav 1:1 (0:0)

Stadion Matije Gubca, sodniki: Skomina (Koper), Praprotnik (Ljubljana) in Vukan (Apače).



Strelca: 0:1 Udovič (72.), 1:1 Ristovski (86./11 m).



Krško: Zalokar, Tomić, Kulinitš, Zakrajšek, Hing-Glover (od 76. Ristovski), Da Silva, Ogrinec, Volarič, Srečković, Božić (od 57. Sokler), Mandić (od 52. Štefulj).

Triglav: Arko, Mlakar, Kumer, Alić, Bojić, Kuhar, Udovič, Elsner, E. Kryeziu, Afoakwa, Majcen.* Rumeni kartoni: Hing-Glover; Elsner, Alić, Afoakwa, Majcen.



Rdeči karton: Tomić (50.).

Potek tekme v živo:

Konec tekme! V Krškem brez zmagovalca, domači in gostje iz Kranja so se razšli z remijem 1:1.



VIDEO: gol Milana Ristoskega z enajstmetrovke:



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko Krškega:





GOOOL! V 86. minuti so Krčani z igralcem manj prišli do izenačenja. Zadeli so, potem ko je sodnik pokazal na enajstmetrovko v njihovo korist. Z najstrožje kazni je bil natančen Milan Ristovski.



VIDEO: gol Gašperja Udoviča:



GOOOL! Dočakali smo prvi gol. Žogo je v mrežo Krškega v tretjem poizkusu spravil Gapšer Udovič in unovčil številčno prednost gostov.



VIDEO: zakaj je moral predčasno z igrišča Dario Tomić:



VIDEO: vratnica za Krško po strelu Marca da Silve:



50. minuta: rdeč karton v Krškem! Dobil ga je nogometaš domače ekipe Dario Tomić. Prejel ga je zaradi grobega prekrška nad Gašperjem Udovičem. Krčani bodo skorajda celoten drug polčas oslabljeni.



48. minuta: vratnica za Krško! Po prostem strelu od daleč Marca da Silve je vratar Triglava s skrajnimi močmi žogo odbil, pristala je v vratnici in se odbila izven igrišča.



Drugi polčas se je začel! Bomo v drugih 45 minutah le dočakali vsaj gol ali pa morda celo dva?



Konec prvega polčasa! Tole pa ni bilo prav preveč razburljivo. Skorajda nobene priložnosti na nobeni strani, maloštevilni gledalci so spremljali precej nezanimivo nogometno predstavo. Bo v drugem polčasu bolje?



Kakšna je statistika tekme po 30 minutah igre? Statistika tekme #KRŠvNK Triglav Kranj do 30′ 👇#PLTS 🏆 | #KRŠvNK Triglav Kranj ⚽ pic.twitter.com/vOLAZMirpg — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 25, 2018 VIDEO: priložnost Nikole Mandića:



27. minuta: v Krškem smo dočakali prvo pravo priložnost, imel pa jo je Nikola Mandić, ki je prišel do strela v nasprotnikovem kazenskem prostoru, a so njegov strel blokirali domači branilci.



15. minuta: v prvih 15 minutah sta obe ekipi precej rezervirani. Videli nismo še niti enega strela v okvir vrat. Statistika tekme #KRŠvNK Triglav Kranj do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #KRŠvNK Triglav Kranj ⚽ pic.twitter.com/hv8Qpb53Eg — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 25, 2018

11. minuta: nogometaš Triglava Ožbej Kuhar je prejel boleč udarec tja, kjer moške najbolj boli - v mednožje ga je žoga zadela po strelu, ki ga je sprožil igralec Krškega Dario Tomić. Boleče, ni kaj.



VIDEO: boleč udarec v mednožje Ožbeja Kuharja:

VIDEO: Padec Afoakwaja Dicksona v kazenskem prostoru:





Je enajstmetrovka bila? Da 58,33% +

Ne 41,67% +

4. minuta: v kazenskem prostoru Krškega je padel napadalec Triglava Afoakwa Dickson, a je sodnik le zamahnil z roko. Sporna odločitev?



Tekma se je začela! S sredine igrišča so kot prvi krenili nogometaši Krškega. Krško je trenutno sicer na petem mestu prvenstvene razpredelnice in ima šest točk. Kranjčani so bili pred tem krogom s točko manj osmi.



19.30: Kako kaže v Posavju? Za zdaj nič ne kaže, da tekme ne bo. Trenerja obeh ekip pa sta že razkrila enajsterici, s katerima se bosta danes lotila naloge. Znani sta postavi NK Krško in NK Triglav Kranj 👇#PLTS 🏆 | #KRŠvNK Triglav Kranj ⚽ pic.twitter.com/tBtUBljDts — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 25, 2018

