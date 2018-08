Nekdanji vijoličasti bojevnik Mariboru ukradel zmago

Dvoboj prve in zadnje ekipe prvenstva se je končal brez zmagovalca. Mariborčani so opozarjali, da si Celjani po kakovosti zaslužijo višje mesto na lestvici, danes pa jim kljub temu vedenju ni uspelo priti do nove, pete zmage. So pa izbranci Darka Milaniča še vedno neporaženi in zanesljivo na vrhu lestvice, Celjani pa so pokazali, da slab začetek sezone vsekakor ni njihova realnost.

Tekma v Mariboru se je začela z 21-minutno navijaško tišino v znak spoštovanja Roku Černicu, še ne 21-letnemu navijaču Maribora in velikemu humanitarcu, ki je preminil v začetku tedna. Tudi igralci Maribora so na stadion prišli v dresih z njegovim priimkom.

V Ljudskem vrtu so se poklonili preminulemu velikemu navijaču Maribora in humanitarcu Roku Černicu. Foto: zajem zaslona

Sicer pa je bilo na zelenici v teh trenutkih tudi dokaj umirjeno na obeh straneh, pobudo so imeli gostitelji, a brez pravih priložnosti oziroma praktično brez (nevarnih) strelov proti golu.

Tako Celjani kot Mariborčani so nekajkrat poskušali, a precej nenatančno, je pa prvi resneje zagrozil Dino Hotić v 39. minuti z 20 metrov, takrat je žogo poslal le malo mimo vrat. Najlepšo priložnost dotlej pa je imel Jan Mlakar v 41. minuti, vendar je z glavo iz bližine za malo zgrešil cilj po podaji z leve strani.

V uvodu drugega dela je najprej Luka Zahović iz ugodnega položaja grdo zgrešil, na drugi strani pa je Elvedin Džinić spet z glavo sicer meril proti golu, a Jasmin Handanović ni imel težav.

Zahović je znova poskusil v 60. minuti, a bil spet nenatančen, v 66. minuti pa so bili znova nevarni Celjani, ko je s plasiranim strelom z leve poskusil povratnik v ekipo (po špekulacijah glede prestopa v Maribor) Rudi Požeg Vancaš, toda le za malo zgrešil oddaljeno vratnico.

Marko Šuler je v zaključku tekme Maribor popeljal v vodstvo, a to ni bilo dovolj za zmago. Foto: Vid Ponikvar

V 73. minuti pa je izjemno priložnost spet zapravil Požeg Vancaš, ki je po lepi podaji Mitje Lotriča prišel sam pred Handanovića, a je slednji izvrstno posredoval.

Kazen je sledila štiri minute pozneje, ko je Marko Šuler zadel z glavo za 1:0 po podaji Aleksa Pihlerja z desne strani. V 81. minuti je Lovro Cvek na drugi strani z volejem poskusil iz bližine z leve strani, mariborski vratar pa je bil na mestu, tako kot malce pozneje po poskusu Lotriča.

Pritisk Celja pa se je obrestoval v 82. minuti, ko je po kotu z desne strani sredi kazenskega prostora sam ostal Džinić in z volejem zadel za 1:1.

Celjani so bili blizu drugega gola v 87. minuti, po napaki Šulerja je do strela v kazenskem prostoru prišel Dario Vizinger, spet pa se je izkazal Handanović, tako kot tudi malo zatem po novem poskusu Požega Vancaša.

V 88. minuti je še Lotrič žogo z roba kazenskega prostora poslal za nekaj centimetrov mimo leve vratnice mariborskega gola, kar je pomenilo delitev točk.

Mariborčani bodo v 7. krogu v nedeljo gostovali v Kranju, Celjani pa bodo dva dni prej gostili Domžale.

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3200, sodniki: Obrenović (Ljubljana), Gabrovec (Markovci) in Skok (Ptujska Gora).



Strelci: 1:0 Šuler (77.), 1:1 Džinić (82.).



Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Vrhovec (od 69. Vršič), Hotić, Mešanović (od 89. Bajde), Mlakar (od 61. Tavares), Zahović.

Celje: Rozman, Andrejašič, Zaletel (od 77. Cvek), Džinić, Travner, Vidmajer, Pišek, Pungaršek, Lotrič (od 90. Pečnik), Požeg Vancaš, Ibišević (od 83. Vizinger).



Rumeni kartoni: Dervišević, Šuler, Ivković, Vršič; Pišek, Požeg Vancaš, Rozman.

Konec tekme! V Mariboru brez zmagovalca.



87. minuta: še ena priložnost za Celje. Maribor je po strelu Daria Vizingerja rešil Jasmin Handanović.



VIDEO: gol Elvedina Džinića:





GOOOL! Izenačenje v je po kotu v 82. minuti efektivno zadel Elvedin Džinić, nekdanji kapetan Maribora in vijoličasti bojevnik, ki zadetka pričakovano ni želel slaviti.



VIDEO: gol Marka Šulerja:





GOOOL! V 77. minuti je Mariborčane v vodstvo popeljal Marko Šuler, ki je po podaji Aleksa Pihlerja zadel z glavo.

VIDEO: velika priložnost Rudija Požega Vancaša:





73. minuta: še ena velika priložnost za Rudija Požega Vancaša, ki je prišel sam pred vratarja Maribora, a ni zadel. Streljal je naravnost v Jasmina Handanovića.



66. minuta: zdaj je bilo vroče na drugi strani. Prodiral je Rudi Požeg Vancaš in prišel do strela, a za malo zgrešil cilj.



60. minuta: spet je bil nevaren Luka Zahović, ki je prodiral po levi strani in prišel do strela, a tudi tokrat ni bil dovolj natančen.



VIDEO: padec Rudija Požega Vancaša:





54. minuta: vroče je bilo v kazenskem prostoru Maribora. Padel je Rudi Požeg Vancaš, gledalcem ja za trenutek zastal dih, a enajstmetrovke ni bilo. Nasprotno, najboljši igralec Celja si je prislužil rumen karton.



48. minuta: priložnost za Maribor, poizkusil je Luka Zahović, a ni bil dovolj natančen.



Drugi polčas se je začel! V prvem delu igre nismo videli zadetka, ga bomo dočakali v drugem?



Konec prvega polčasa!



VIDEO: priložnost Dina Hotića:





42. minuta: še ena priložnost za Maribor. Najprej je poizkusil Jasmin Mešanović, po blokiranem strelu je žoga prišla do Jana Mlakarja, ki je meril z glavo in za malo zgrešil cilj.



39. minuta: od daleč je streljal Dino Hotić, a za malo zgrešil cilj.



30. minuta: še vedno je izid 0:0, še vedno se na igrišču ni zgodilo nič kaj pretirano razburljivega. Tole pa je statistika po prve pol ure igre:

na igrišču še naprej ne preveč zanimivo, zato pa se je po 22 minutah s tribun zaslišal glasen aplavz v čast preminulega navijača Roka Černica, potem pa so navijači začeli vzklikati njegovo ime.v prvih 15 minutah za zdaj še brez priložnosti na obeh straneh. Bo v nadaljevanju bolj razburljivo?v Mariboru si se pred začetkom tekme poklonil mlademu dobrodelnežu in velikemu navijaču, k i je umrl prejšnji teden, Roku Černicu . In to na kakšen način! Vsi mariborski nogometaši bodo na današnji tekmi nosili njegov priimek.: za konec 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije bomo v Ljudskem vrtu spremljali štajerski derbi. Udarila se bosta vodilni Maribor in Celje, ki je trenutno celo na zadnjem mestu lestvice. V prvo postavo se je po dveh tekmah odsotnosti vrnil njihov najboljši posameznik Rudi Požeg Vancaš. Tole sta začetni enajsterici obeh ekip: