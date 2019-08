Sanjska vrnitev Zahovića, Maribor jo je le dočakal! #video

Branilci naslova Mariborčani so v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Tabor (4:2) in dočakali prvo zmago v tej sezoni. Mura je v gosteh nadigrala Triglav (3:1) in poskočila na tretje mesto. Na prvo zmago čakajo še Domžale, Celje in Rudar, ki bo imel v zadnji tekmi kroga v Velenju opravka z Olimpijo. Aluminij se je po petkovi zmagi nad Bravom (1:0) povzpel na vrh.

Maribor : Tabor Sežana 4:2 (1:1)

Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Maribor in Tabor sta poskrbela za zanimivo srečanje, ki ga je zaznamovalo kar šest zadetkov. Pri gostiteljih so se prvič v tej sezoni v 1. SNL med strelce vpisali Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš in Luka Zahović.



⚽️ Hotić

⚽️Požeg Vancaš

⚽️Zahović

⚽️Kronaveter#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor #plts pic.twitter.com/W1BUYXa1L8 — NK Maribor (@nkmaribor) August 10, 2019 Goooool! 4:2! Maribor je še povišal prednost. Rok Kronaveter je dosegel prvi zadetek v 1. SNL, odkar nosi vijolični dres. Podal mu je Rudi Požeg Vancaš, izkušeni Mariborčan pa je po natančnem strelu z roba kazenskega prostora premagal Ariana Renerja. Zadetek Roka Kronavetra: Goooool! 3:2! Maribor je povedel še tretjič na tej tekmi. V 83. minuti, kmalu za tem, ko je vstopil v igro, se je vpisal med strelce Luka Zahović. Lepo ga je zaposlil kapetan Marcos Tavares, povratnik Zahović, v zadnjih sezonah najboljši strelec vijolic, pa je za prvi zadetek v tej sezoni potreboval le 18 minut. Maribor je blizu tako želene prve zmage v tej sezoni! Zadetek Luke Zahovića: 81. minuta: Rudi Požeg Vancaš je poslal predložek v kazenski prostor gostov. Nihče se ni dotaknil žoge, ta pa je le za las švignila mimo vratnice. 75. minuta: Maribor se je na izenačenje gostov odzval z dvojno menjavo. V igro sta vstopila kapetan Marcos Tavares in Jasmin Mešanović. Goooool! 2:2! Tabor je v 72. minuti presenetil mariborsko obrambo. Rezervist Mario Babić je poslal predložek, nato pa je bil v kazenskem prostoru vijolic najvišji Predrag Sikimić in premagal Kenana Pirića. Sežančani so izenačili na 2:2 z igralcem manj, skupina navijačev Terran Boys iz Sežane nori od veselja na severni tribuni Ljudskega vrta. Zadetek Sikimića za 2:2: 65. minuta: Ljudski vrt je z velikim aplavzom pozdravil vrnitev Luke Zahovića. Najboljši strelec zadnjih dveh sezon Prve lige Telekom Slovenije je vstopil v igro namesto Sandija Ogrinca. To je njegov prvi nastop v tej sezoni. 60. minuta: branilec Maribora Saša Ivković je po podaji Rudija Požega Vancaša zatresel mrežo Tabora, a ga je sodnik razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Razveljavljen zadetek Ivkovića: 59. minuta: Nardin Mulahusejnović je z nevarnim strelom iz obrata prisilil Ariana Renerja, da je s konicami prstov odbil žogo v kot. Ostaja 2:1. Goooool! 2:1! Pritisk Maribora je obrodil sadove. Rudi Požeg Vancaš je dosegel prvi zadetek, odkar se je preselil iz Celja v Maribor. Najboljši posameznik Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni je popeljal Maribor v drugo današnje vodstvo. Podal mu je Rok Kronaveter. Tabor ponovno zaostaja, po izključitvi Babića pa igra tudi z igralcem manj. Se Mariboru nasmiha prva, tako potrebna zmaga v tej sezoni? Zadetek Požega Vancaša: 53. minuta: sreča za goste. Mariborčani so po predložku Roka Kronavetra stresli prečko. Osmoljenec je bil Nardin Mulahusejnović, ki ga je od pomembnega zadetka za NK Maribor delilo le nekaj centimetrov. Prečka Mulahusejnovića: 48. minuta: Mariborčani, ki imajo igralca več, so pričakovano pritisnili proti vratom Tabora. Dino Hotić je meril mimo vrat. Priložnost Dina Hotića: Začetek drugega polčasa. Trenerja nista menjava postavi. Konec prvega polčasa. Maribor in Tabor sta se razšla na počitek z neodločenim rezultatom, a imajo gostje iz Sežane igralca manj. 45. minuta: ob koncu prvega dela si je veliko neumnost privoščil Stjepan Babić. Najprej je igral z roko, nato pa še nespametno izbil žogo v zrak. Prislužil si je rumeni karton, zaradi ostrega jezika pa dokončno "prisilil" sodnika Romana Glažarja, da mu hitro pokaže še drugega. Zaradi tega je moral zapustiti igrišče še pred koncem prvega dela, Tabor pa mora nadaljevati tekmo z igralcem manj. Izključitev Babića: Goooool! 1:1! Tabor je izenačil v Ljudskem vrtu in šokiral občinstvo. Mariborska obramba si je privoščila preveč napak. To je v 43. minuti izkoristil Predrag Sikimić in zatresel mrežo slovenskih prvakov. To je drugi zadetek izkušenega Srba v tej sezoni. Zadetek Predraga Sikimića: 38. minuta: Rok Kronaveter je sprožil proti vratom Tabora, Arian Rener je bil na mestu. Goooool! 1:0! Dino Hotić je v 34. minuti mojstrsko z levico z razdalje zatresel mrežo Tabora in popeljal Maribor v vodstvo z 1:0. Poskrbel je za čudovit zadetek, ki je spravil v dobro voljo trenerja Darka Milaniča. Podajo je prispeval mladi napadalec Nardin Mulahusejnović. Zadetek Dina Hotića: 31. minuta: izjemen strel napadalca Tabora Lazara Miloševa, še lepša obramba vratarja vijolic Kenana Pirića. Priložnost Miloševa: 24. minuta: Rok Kronaveter je po podaji Martina Kramariča z neposredne bližine zatresel mrežo. Veselje ni trajalo dolgo, saj je sodnik Roman Glažar zaradi domnevnega nedovoljenega položaja razveljavil zadetek. Ostaja 0:0. Je bil Rok Kronaveter v 24. minuti v nedovoljenem položaju? Da. 63,71% +

Ne. 36,29% + Razveljavljen zadetek Kronavetra: 19. minuta: zdaj je bilo nevarno tudi pred vrati gostov. Rok Kronaveter je z globinsko podajo zaposlil Dina Hotića, ki se je znašel pred vratarjem Tabora, a izgubil dvoboj ''ena na ena'' z Arianom Renerjem. Priložnost Dina Hotića: 16. minuta: Maribor se lahko zahvali vratarju Kenanu Piriću, da niso gostje s Krasa prišli do vodstva. Po predložku s kota se je pred oddaljeno vratnico znašel Marko Ristić, nevarno streljal z glavo, a se je izkazal čuvaj mreže iz BiH. Pred tem je Pirića ogrozil še Rodrigue Bongongui. Priložnost Marka Ristića: 12. minuta: priložnost za goste iz Sežane! V kazenskem prostoru slovenskih prvakov je bilo pestro, obramba vijolic je najprej blokirala strel Predraga Sikimića, ko pa je proti Kenanu Piriću nevarno sprožil Leon Sever, je zadel prav svojega soigralca iz Srbije. V nadaljevanju akcije je Rodrigue Bongongui streljal čez vrata. Aktualni drugoligaški podprvak je zapretil, ostaja 0:0. Priložnost Tabora: 10. minuta: Tabor je izvedel drugi kot (Maribor ni še nobenega) in prvič ogrel dlani Kenana Perića. 4. minuta: zadišalo je po prvi resni priložnosti, a je bil Rudi Požeg Vancaš po globinski podaji Roka Kronavetra malenkost prepočasen, tako da se je žoge pravočasno dokopal vratar gostov. Začetek tekme v Ljudskem vrtu. Maribor proti Taboru ne bo zaigral tudi z Aleksom Pihlerjem, ki je na zadnjem treningu začutil bolečine, zato strokovno vodstvo vijolic ni želelo tvegati z nastopom. Ob 20.15 bo Maribor gostil Tabor iz Sežane. Trener Darko Milanič je izbral začetno enajsterico:



Ljudski vrt, 20:15. Na klopi bo prvič v tej sezoni sedel Luka Zahović. Poleg njega bodo na priložnost čakali še Handanović, Peričić, Klinar, Žugelj, Mešanović in Tavares. S kakšno postavo se bo v Ljudskem vrtu predstavil Tabor? Andrej Razdrh je določil naslednje igralce:



Klop: Adam, Aliaj, Vukelić, Stančič, Salkić, Babić M., Nemanič.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/JaKUTvdvJj — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) August 10, 2019 Sobotni večer bo v znamenju srečanja v Ljudskem vrtu. Maribor, ki je še pod vtisom bolečega poraza na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Rosenborgu (1:3), razmišlja le o enem scenariju. O težko pričakovani zmagi nad Taborom, ki bi bila tudi prva v 1. SNL v tej sezoni. Označila bi konec enega najslabših vstopov Maribora v prvenstveno sezono v obdobju državne samostojnosti. Tako dolgo je na prvo zmago čakal le še leta 2005, če pa bi Milaničeva četa, ki zaradi povratnega srečanja z Rosenborgom (v torek v Trondheimu) zagotovo ne bo računala na najmočnejšo zasedbo in bo odpočila kar nekaj prvokategornikov, ostala brez zmage, bi lahko v mestu ob Dravi zadonel alarm. Mariborčani za Olimpijo po štirih krogih zaostajajo že sedem točk, zato si ne smejo privoščiti dodatnih spodrsljajev. Trener Darko Milanič je varovancem po porazu z Norvežani namenil nemalo kritik. Bodo zalegle in se bo izognil najslabšemu vstopu v sezono v klubski zgodovini? Morda bi lahko prvič v tej sezoni zaigral Luka Zahović, ki se vrača po poškodbi in bo kandidiral za nastop. Zaradi poškodb sta odpadla Andrej Kotnik in Martin Milec. Tabor, ki je med tednom odigral prijateljsko tekmo z Dekani in napolnil mrežo drugoligašu (5:1), se odpravlja na Štajersko brez pritiska. Vse kaj drugega kot poraz bi bil velik plus, tako da nima česa izgubiti, trener Andrej Razdrh pa kuje taktiko, s katero je v prejšnjem krogu pretental Simona Rožmana. V Ljudski vrt se odpravlja tudi navijaška skupina Terran Boys, kar bo le še popestrilo dogajanje na stadionu pod Kalvarijo. Neposredni prenos dvoboja s studijskim delom se bo na Planet TV začel že ob 20. uri.

Še neporažena Mura nadigrala Gorenjce

Sobotno dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije se je začelo v Kranju, kjer je Mura v sončnem vremenu osrečila zveste navijače, ki so se velikem številu odpravili na Gorenjsko. Črno-beli so ohraniti niz neporaženosti v tej sezoni in se z drugo zmago v tej sezoni, v kateri jih čaka 12. septembra še prestavljeni dvoboj z Domžalami, povzpeli na tretje mesto.

Zadetek Klemna Šturma po napaku Luke Čadeža:

Prvič se je mreža Triglava zatresla v 22. minuti, ko je Klemen Šturm streljal z velike razdalje, nato pa si je veliko napako privoščil mladi vratar gostiteljev Luka Čadež. Marin Karamarko je ob koncu prvega dela podvojil prednost na 2:0, nato pa je kapetan Triglava Luka Majcen s hitrim zadetkom v 47. minuti dvignil upanje gostiteljem. Mura je odgovorila z nizom priložnosti, Luka Bobičanec pa je po mojstrski akciji kronal premoč gostov v 78. minuti za končnih 3:1.

Aluminij in Štor na vrhu 1. SNL

Nogometaši Aluminija so v tej sezoni nepremagljivi. Še v peto so jo odnesli brez poraza, zbrali pa kar 11 točk in se po uvodni tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije, v kateri so v Ljubljani premagali Bravo z 1:0, ponovno zavihteli na vrh prvenstvene lestvice. Kidričani so zadeli v polno na začetku drugega polčasa, ko je lepo podajo Dejana Petrovića v zadetek pretopil Luka Štor.

Zadetek Luke Štora:

Mladi napadalec, ki je v preteklosti igral za Aluminij kot posojen igralec Maribora, nato pa postal polnopravni član Kidričanov, je zadel v polno že četrtič v tej sezoni in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja poskočil na "samostojno" prvo mesto. Gostje so v 82. minuti ostali brez ''obrambnega stebra'' Stanleyja Amuzieja, a do konca dvoboja vzdržali nalet gostiteljev ter zadržali prednost. V prihodnjem krogu jih čaka derbi vodilnih, ko se bo v Kidričevem mudila Olimpija.

Domžale odpirajo novo poglavje

Vrnitev Dejana Lazarevića na igrišče je bila ena izmed redkih svetlih točk Domžal na zadnjem gostovanju v Sežani. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedeljo bo odprl obračun velikih dolžnikov prvenstvene sezone. Zadnjeuvrščene Domžale, ki bodo zaostalo tekmo 3. kroga z Muro odigrale šele 12. septembra, še vedno pogrešajo prvo zmago.

Trener Simon Rožman je po izpadu iz Evrope, ki bi lahko do konca meseca poskrbel za nekatere odhode igralcev, in bolečem porazu v Sežani napovedal novo obdobje, novo poglavje boljših predstav in strmega vzpona po lestvici. Sovpada tudi z vrnitvijo Dejana Lazarevića, ki je odpravil poškodbo in okrepil rumeno zasedbo. Bo upravičila vlogo favorita proti Celjanom, ki kljub ugodnemu žrebu v začetnem delu prvenstva niso nabirali točk tako temeljito, kot je pričakovala javnost?

Na zadnji tekmi so pokazali značaj in doma po zaostanku z 0:2 osvojili točko proti Bravu. Celjani pogrešajo zmago v prvenstvu že osem tekem zapored. Nazadnje so zmagali daljnega 12. maja v Kranju. Brez zmage so ostali tudi v sredo na prijateljskem obračunu z Al Wehdo iz Savdske Arabije, ko je trener Dušan Kosić preizkusil 22 igralcev. Tisti, ki so najbolje izkoristili priložnost, bodo minut deležni tudi v Domžalah.

Hadžić želi z Olimpijo zmagati na vsaki tekmi

Olimpija bo gostovala na stadionu, ki so ga ob koncu sezone 2015/16 preplavili njeni navijači, saj so zmaji postali državni prvaki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnje poglavje 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Velenju. Rudar, ki je kot prvi prvoligaš v tej sezoni posegel po menjavi glavnega trenerja Almirja Sulejmanovića, po njej pa odslovil še športnega trenerja Marijana Pušnika, bo pod vodstvom Janija Žilnika iskal pot do prve zmage proti najtežjemu mogočemu tekmecu.

Olimpija igra v tem trenutku najbolj všečen nogomet v Sloveniji. Ta prinaša tudi rezultate, Ljubljančani pa želijo prednost, ki so jo v uvodu sezone nabrali pred največjimi tekmeci, vsaj zadržati, če ne še povečati. Zato je edini cilj zmajev na stadionu Ob jezeru nova zmaga.

"Cilj je, da tekmo za tekmo odigramo superiorno, gledljivo za navijače in poskušamo zmagati na vsaki tekmi," sporoča strateg Ljubljančanov Safet Hadžić. Načrte mu bodo poskušali prekrižati knapi, ki so z mlado ekipo - na zadnji tekmi je bila povprečna starost igralcev le 21 let in pol - v Kidričevem ostali neporaženi (1:1), zdaj pa želijo na domači zelenici po Mariboru v tej sezoni pokvariti načrte še Olimpiji. Ta ima v nasprotju z Rudarjem dolgo klop, kar ji bo prišlo zelo prav v zelo napornem delu sezone.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Luka Štor (Aluminij)

3 - Luka Bobičanec (Mura), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor), David Tijanić (Triglav), Ante Vukušić (Olimpija)

2 - Dino Hotić (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerije s tekme:

Videovrhunci s tekme:

Triglav : Mura 1:3

Bravo : Aluminij 0:1