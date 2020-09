Maribor spet brez Zahovića, Olimpija kot ranjen lev

Ko sta se Tabor in Maribor spopadla zadnjič, so češnjice zmagale v Sežani kar s 4:1. Takrat jih je vodil še Mauro Camoranesi ...

Ko sta se Tabor in Maribor spopadla zadnjič, so češnjice zmagale v Sežani kar s 4:1. Takrat jih je vodil še Mauro Camoranesi ... Foto: Vid Ponikvar

Danes bosta odigrani dve tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Najprej se bosta v Sežani udarila Tabor in Maribor. Goran Stanković se bo spopadel s slovitim predhodnikom Maurom Camoranesijem, ki vijolice lahko popelje nazaj na vrh. Ranjena Gorica se bo prvič predstavila pod vodstvom novega trenerja Gordana Petrića, v mesto vrtnic prihaja Aluminij. V nedeljo se bo za točke igralo v Celju, Kopru in Ljubljani.

Nogometna prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Krasu. V mestu, kjer deluje novi predsednik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) Igor Bole, se bo ob 15.30 pri Taboru mudil Maribor. Vijolice nerade pomnijo dvoboje na stadionu Rajko Štolfa, saj so izgubile zadnje tri tekme. V prejšnji sezoni so doživele dve ponižanji, obakrat so bile češnjice boljše s 4:1. Nazadnje 9. julija, ko je Kraševce vodil še Mauro Camoranesi, tokrat pa se bo nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa v Sežani prvič predstavil kot tekmec. Iskal bo pot do zmage, s katero bi se Maribor vrnil na vodilni položaj. Vsaj do nedelje, ko dvoboj 5. kroga čaka še Muro. ''Tekma v Sežani bo posebna samo do začetnega sodniškega piska, med tekmo nikakor ne več. Potem bom želel zmagati. Zaigrati pametno in osvojiti tri točke,'' ne skriva cilja trener Maribora, ki odlično pozna nekdanje varovance, kar bi se lahko izkazalo za ključno prednost pri prekinitvi črnega niza vijolic na Krasu.

Mariborčani ne bodo zaigrali v najmočnejši zasedbi, na seznamu manjkajočih, prav vsi imajo opravka s poškodbo mišice, so Martin Milec, Gregor Bajde, Luka Uskoković in Luka Zahović, v zadnjih sezonah prvi strelec moštva, ki bi lahko do konca prestopnega roka zamenjal okolje. Manjkal bo tudi Jan Repas, ki se šele vrača k treningom. Ne bo pa manjkalo občinstvo, atraktivni dvoboj v Sežani, ki obeta veliko zadetkov, bo spremljalo do 500 gledalcev. Goran Stanković, ki je pri Taboru nasledil Camoranesija, pospešeno spoznava izbrance, med njimi je bil na zadnjih tekmah najbolj nevaren in razigran Portugalec (reprezentant Gvineje Bissau) Aldair Adulai Djalo Balde. Tokrat ga čaka veliki preizkus, v goste prihaja najuspešnejši slovenski klub.

Gorica po prve točke z novim trenerjem

Po Sežani se bo dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije preselilo malce bolj na sever. Še vedno bo na Primorskem, saj bo Gorica ob 17.30 pričakala Aluminij. Obeta se ognjeni krst novega trenerja Srba Gordana Petrića, ki bo s pomočjo pomočnika Florijana Debenjak Novogoričani so v sezono 2020/21 vstopili s tremi zaporednimi porazi. Je napočil čas za prve točke? Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida , ta je vodil ekipo na zadnjem gostovanju v Murski Soboti in dodobra namučil Muro, skušal popeljati vrtnice do prvih točk v tej sezoni. Štirikratni državni prvaki, ki so po vrnitvi med najboljše padli v rezultatsko krizo, hkrati pa v zadnjem obdobju doživeli nemalo sprememb tako v strokovnem kot igralskem kadru, bodo v derbiju začelja gostili Kidričane.

Gostitelji verjamejo, da bi lahko šok terapija ob menjavi trenerja delovala. Gorica se je v zadnjih dneh okrepila z dvema znancema 1. SNL, vrnila sta se Matija Širok in Etien Velikonja, kar dokazuje, kako vodstvu kluba ni vseeno. Za vsako ceno želi Gorici zagotoviti obstanek. ''Vemo, da je Gorica novinec, a nas kljub temu čaka težko gostovanje, saj tekmec še nima zmage,'' poudarja Tilen Pečnik, ki je v prejšnjem krogu končno dočakal prvo zmago v tej sezoni.

Aluminij je premagal Olimpijo, a bi lahko zaradi dveh kazenskih točk, posledice neudeležbe na tekmi 1. kroga v Ljudskem vrtu, ob porazu v Novi Gorici na lestvici zdrsnil izza Gorice. Zadnji dnevi so poskrbeli za kadrovske spremembe tudi pri Štajercih. Odšel je Srb Miloš Šaka, prišel pa mladi Aljaž Džankić, ki je kariero začel v Kidričevem, zdaj pa nosi dres mladinske izbrane vrste Hrvaške.

Med Celjem in Bravom znova 2:2?

Bravo je v prejšnji sezoni, v kateri so Celjani postali prvaki, obakrat ostal neporažen na stadionu Z'dežele. Foto: Grega Valančič/Sportida Pestra nogometna nedelja na v tem koncu tedna deževni strani Alp se bo začela v knežjem mestu. Prvak Celje bo ob 15.45 lovil sploh prvo zmago v tej sezoni, v kateri si je kot branilec naslova v uvodnih krogih že priigral zaostanek za najboljšimi. Po izpadu iz Evrope, ko so razočarali na gostovanju v Armeniji in po podaljšku ostali praznih rok proti Ararat-Armenii, se lahko povsem posvetijo dogajanju v domačih tekmovanjih. Bo četa Dušana Kosića zdaj zaigrala bolje in spomnila na predstave, s katerimi je v prejšnji sezoni osvojila zgodovinski naslov?

Na stadionu Z'dežele se obeta obračun ranjenih ekip. Celjani, ki so za zdaj neporaženi proti Bravu (enkrat so zmagali z 2:1, trikrat pa se je tekma končala z 2:2, od tega obakrat v mestu ob Savinji), se želijo po izpadu iz Evrope dvigniti po lestvici navzgor, Bravo pa je med tednom razočaral navijače s hitrim koncem sanj o pokalnem podvigu. Izgubil je pri drugoligašu v Beltincih (0:2), po besedah stratega Dejana Grabića povsem zasluženo. V nadaljevanje sezone bo krenil okrepljen, saj bo dres mladega ljubljanskega kluba nosil tudi Martin Kramarič. Rekorder, najmlajši strelec v zgodovini prve nogometne lige, je namreč zapustil Maribor. Vrača se v Ljubljano, kjer je bil v prejšnji sezoni dodana vrednost Bravu. Bo to dokazal tudi na zahtevnem izpitu v Celju?

Se bo prvič zatresla mreža Mure?

Mura je v četrtek izkusila prvi poraz v tej sezoni. Na Fazaneriji je bil kar s 5:1 boljši nizozemski velikan PSV Eindhoven. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Bonifika, lačna prvoligaških obračunov, bo v nedeljo dočakala gostovanje kluba, ki je v tej sezoni skoraj nedotakljiv v Sloveniji. Mura je v štirih krogih osvojila deset točk, njena mreža pa se ni zatresla niti enkrat. To je igralce navdalo s samozavestjo, poraja pa se vprašanje, kakšne posledice bo pustil izpad iz Evrope, utrujenost od četrtkovega spektakla v Fazaneriji in nepričakovanega visokega poraza proti PSV (1:5). To je bila 14. domača tekma slovenskega kluba proti nekdanjemu evropskemu prvaku (statistika je po novem ena zmaga, sedem remijev in šest porazov) v zgodovini evropskih tekmovanj, na njej pa je vratar Mure Matko Obradović prekinil niz nepremagljivosti. Trajal je 377 minut.

''Tekma v Kopru bo za nas zrelostni izpit,'' napoveduje Ante Šimundža, ki lahko zadrži vodilni položaj v prvenstvu, a jih čaka napornih 90 minut proti motiviranemu tekmecu, pri katerem je v tej sezoni strelsko najbolj razigran branilec Žan Žužek. Stara znanca 1. SNL sta se nazadnje med elito spopadla leta 2013, na tribunah pa bo lahko dvoboj spremljalo največ 500 oseb.

Domžale v Stožice k ranjenemu levu

Dino Skender išče pot iz rezultatske krize Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Peti krog se bo končal s sosedskim derbijem med Olimpijo in Domžalami. Če zmaji z manj prepričljivimi nastopi, nespretnim izpadom iz Evrope in močno spremenjeno zasedbo, ki se še uigrava, čas pa ni njen zaveznik, ne ulivajo zaupanja navijačem, pa je povsem drugače v taboru rumene družine. Domžalčani že dolgo niso bili tako visoko na lestvici, Dejan Djuranović, ki ob prevzemu trenerskega položaja ni govoril v prazno, kako želi pomladiti ekipo in dati več priložnosti obetavnim imenom, je dvakratnega državnega prvaka popeljal do tretjega mesta. Zdaj se obeta velik izpit zrelosti, saj Domžale prihajajo v Stožice.

Na stadion, kjer so v preteklosti znali pogosto parati živce sosedskemu tekmecu, ki bo tokrat še dodatno oslabljen, saj v obrambi ne bo dirigenta Mirala Samardžića. To je še ena izmed težav, s katero se pri delu spopada Dino Skender. Čeprav ni izpolnil zadanih ciljev, Olimpija je v prejšnji sezoni ostala brez državnega naslova, v tej sezoni pa še čaka na prvo zmago, mu predsednik Milan Mandarić ponuja novo priložnost. To je kredit, ki ga marsikdo od njegovih predhodnikov ni prejel. Mladi Hrvat bo pot do tako želene zmage lovil na krilih novincev v napadu, ljubljenca navijačev Andresa Vombergarja in drage okrepitve iz Beograda, Đorđeta Ivanovića. To sta tudi zadnja strelca zeleno-belih, ki so po bolečem porazu z Zrinjskim razočarali navijače še v Kidričevem. ''Po dveh porazih nimamo izgovorov. Upam, da se nam čim prej odpre,'' sporoča slovenski Argentinec, ki je pred dnevi ostal brez enega izmed tekmecev, saj se je mladi Haris Kadrić kot posojeni napadalec preselil k Triglavu, z odhodom pa se spogleduje tudi kralj strelcev iz prejšnje sezone Ante Vukušić.

Domžalčani želijo v Ljubljani nadaljevati niz pozitivnih rezultatov, ki so jih popeljali tik pod vrh. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Olimpijo lahko označimo za ranjenega leva, ki se bo poskušal pobrati, zato pričakujemo zelo motiviranega nasprotnika. Na njihovo kakovost se bo treba ustrezno odzvati, sam pa v svoje fante več kot verjamem," pred derbijem Ljubljanske kotline pojasnjuje 52-letni Djuranović. Nekdanji zmaj, ki je osvajal prvenstva tako v dresu Olimpije, Maribora kot tudi Domžal, zaupa svojim fantom, tudi 20-letnemu vročemu strelcu Dariu Kolobariću, ki bi lahko pošteno namučil oslabljeno obrambo zeleno-belih.

Olimpijo čaka naporen teden, saj bo v sredo zvečer gostila Gorico v zaostali tekmi 1. kroga.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog: Sobota, 26. september:

15.30 Tabor – Maribor

17.30 Gorica – Aluminij Nedelja, 27. september:

15.45 Celje – Bravo

18.00 Koper – Mura

20.15 Olimpija – Domžale

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 – Dario Kolobarić (Domžale), Žan Žužek (Koper)

2 – Andrija Filipović (Mura), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Tamar Svetlin (Domžale)

...