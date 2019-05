Zahović(a) na lovu za Kronavetrom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zdaj sta v najboljšem položaju za lovoriko najboljšega strelca Rok Kronaveter in Luka Majcen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes se obeta nepozabnih in zelo dinamičnih 90 minut prvoligaškega nogometa, saj bo vseh pet tekem predzadnjega kroga odigranih ob istem času. V Ljudskem vrtu bo slavnostno, saj bo prvak Maribor povzdignil ''kanto''. Največji neznanki predstavljata boj za četrto in osmo mesto, odsotnost najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije Roka Kronavetra pa bodo skušali izkoristiti najbližji zasledovalci in ga prehiteti.

Tavaresa čaka častno opravilo

Marcos Tavares se zelo rad druži s "kanto" za prvaka. Foto: Vid Ponikvar Na Štajerskem se pripravlja velika nogometna čaga. Ljudski vrt bo pozdravil dvoboj prvakov in zadnjeuvrščenega Krškega, ki se poslavlja v drugo ligo, po srečanju, ki bi lahko glede na kakovostno razliko med ekipama ponudil veliko zadetkov, pa bo sledila slavnostna predaja zmagovalnega pokala. Visoko v zrak ga bo povzdignil kapetan Marcos Tavares. To bo že njegov osmi naslov, odkar igra v Mariboru, skupno pa so vijolice postale najboljše v Sloveniji kar 15-krat.

Trener Darko Milanič pred tekmo z najslabšim tekmecem v ligi ne skriva želje, da bi se prvi klubski strelec Luka Zahović zavihtel še višje na lestvici za najboljšega strelca, kjer brani lovoriko. Za vodilnim Rokom Kronavetrom, ki v tej sezoni za Olimpijo ne bo več igral, zaostaja dva zadetka. Tako je mladi napadalec Maribor na lovu za Kronavetrom, podobno pa velja tudi za njegovega očeta, športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki bi lahko izkušenega Mariborčana pripeljal v Ljudski vrt. Pri gostih bosta zaradi kartonov manjkala Milan Ilić in Marin Perić.

Mura in Celje želita evropsko vozovnico

Trener Safet Hadžić je prebudil Endrija Cekicija, ki je na zadnjih petih tekmah dosegel pet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Drugouvrščena Olimpija po tem, ko je dokončno izgubila boj za naslov, že počasi razmišlja o finalu pokala Slovenije. Nenadejano je pred zaključkom sezone, ki ponuja tudi pokalni vrhunec v Celju, ostala brez Roka Kronavetra. Trener Safet Hadžić je v napadu ponudil priložnost drugim kandidatom, za zdaj pa jo je odlično izkoristil mladi Albanec Endri Cekici. Kako se bo odrezal proti Muri, ki prihaja v Ljubljano z željo po pozitivnem rezultatu?

Poteguje se za četrto mesto, ki pelje v Evropo. Pred Celjem ima tri točke prednosti, a tudi slabše razmerje v medsebojnih tekmah. Poseben motiv bo imel napadalec Rok Sirk, ki je pri 15 zadetkih in podobno kot ''Mariborčan'' Zahović lovi vodilnega Kronavetra.

Celjani bodo morali iti danes v boj brez najboljšega igralca tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za četrto mesto se poleg Mure poteguje tudi Celje. Danes ga čaka savinjsko-šaleški derbi. V knežje mesto prihaja velenjski Rudar, ki si je že zagotovil obstanek, v ligo Europa pa se ne more več uvrstiti. Celjani na drugi strani krvavo potrebujejo točke, saj želijo prehiteti Muro in se polastiti zadnje evropske vozovnice. Danes ne bodo mogli računati na kaznovanega Žana Zaletela, manjkal pa bo tudi prvi klubski strelec Rudi Požeg Vancaš, ki je bil v nedeljo okronan za najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni. Pri gostih ne bo zaradi kartonov Klemna Bolhe in Damjana Trifkovića.

Gorica še upa na čudež

Vratar Gorice Grega Sorčan še ni vrgel puške v koruzo. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida V boju za osmo mesto kaže odlično Triglavu. Kranjčani za matematično potrditev neposrednega obstanka potrebujejo le še točko. Danes na Gorenjsko prihajajo Domžale, ki so na zadnji medsebojni tekmi v tej sezoni odpihnile Triglav kar s 6:1. To bo posebna tekma za domačega kapetana Luko Majcna, ki na lestvici najboljših strelcev za Kronavetrom zaostaja zgolj točko. Gostje prihajajo v Kranj močno oslabljeni, saj bosta manjkala najbolj razigrana nogometaša. Senijad Ibričić in Shamar Nicholson, ki je nedavno podaljšal pogodbo z rumenimi do leta 2022, bosta manjkala zaradi kazni. Skupaj sta dosegla 23 zadetkov.

Na spodrsljaj Triglava bodo čakali v Novi Gorici. Vrtnicam grozi deveto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije. Čudežno še lahko ujamemo in prehitijo Triglav, a morajo v zadnjih dveh krogih osvojiti vseh šest točk, Gorenjci pa niti ene. Vrtnice bodo danes tako naskakovale nujno zmago, Aluminij pa lahko nastopi sproščeno, brez tekmovalnega pritiska, saj je svoj cilj že uresničil in zagotovil, da bo Kidričevo gostilo prvoligaške tekme tudi v prihodnji sezoni. Jih bo tudi novogoriški Športni park? Če bo Gorica deveta, si bo prvoligaško kožo reševala v dodatnih kvalifikacijah proti drugoligaškemu podprvaku, najverjetneje bo to Tabor Sežana.

Najboljši strelci: 17 - Rok Kronaveter (Olimpija)

16 - Luka Majcen (Triglav),

15 - Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

13 - Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale),

12 - Žiga Škoflek (Rudar), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

