V živo: sanjski začetek Olimpije, Mura jezna na sodnika #video

Četrtkov spored 34. kroga se je začel v Sežani, kjer je Tabor zadal novo rano bodočemu drugoligašu Rudarju. V Kidričevem pravkar gostujejo Domžale, v Murski Soboti pa Olimpija išče priložnost, da uide Celjanom na +3. Triglav je v sredo v gosteh prekrižal načrte Celjanom (2:2), ki so imeli veliko pripomb na sojenje, Maribor pa je v obračunu aktualnih prvakov (prve in druge lige) v Stožicah premagal Bravo (3:0).

Aluminij : Domžale 2:0 (-:-), Mura : Olimpija 0:1 (-:-)

9. minuta (Murska Sobota): izvrsten strel Amadeja Maroše z glavo in še boljša obramba Nejca Vidmara, ki je z atraktivno parado preprečil izenačenje. Goooool! 0:1! 6. minuta (Murska Sobota): Ljubljančani vodijo v Fazaneriji! Daniel Kamy je ušel obrambi Mure in po natančnem strelu z glavo premagal Matka Obradovića. Olimpija je hitro povedla, gostitelji pa so protestirali pri sodniku Andreju Žnidaršiču, saj so bili prepričani, da so zmaji v akciji pred zadetkom Kamya storili prekršek nad Marinom Karamarkom, ki je obležal v kazenskem prostoru Mure. Delivci pravice so bili deležni glasnega neodobravanja in žvižgov, v Fazaneriji spremlja dvoboj okrog 500 oseb. 2. minuta (Murska Sobota): Navijači Mure niso dolgo čakali na prvo priložnost. Matic Maruško je z dolgim predložkom poslal v ogenj Luko Šušnjaro, ki je stekel proti Nejcu Vidmarju, a ga ni uspel premagati. Nekdanji kapetan Olimpije se je izkazal s posredovanjem. Začetek dvoboja v Murski Soboti. 24. minuta: nova velika priložnost Aluminija. Luka Petek je prisilil Grego Sorčana k atraktivni obrambi. Nekdanji vratar Gorice je tako preprečil povišanje vodstva Aluminija na 3:0. Goooool! 17. minuta. 2:0! Kidričani so hitro podvojili prednost. Znova je v polno zadel Ante Živković. Dalmatinec iz Šibenika je tokrat premagal Grego Sorčana po strelu z glavo, domžalska obramba je znova zaspala. Kidričani so si hitro priigrali lepo prednost, Živković se lahko pohvali že s 15 zadetki v tej sezoni! Podajo je prispeval Marcel Čermak. Drugi gol Živkovića: Goooool! 15. minuta. 1:0! Aluminij je povedel. Aljaž Ploj je z leve strani poslal zelo uporaben predložek, v kazenskem prostoru pa je obrambi Domžal ušel Ante Živković in se s spretno reakcijo podpisal že pod 14. zadetek v tej sezoni. Prvi gol Anteja Živkovića: 5. minuta: prva priložnost na tekmi. Arnel Jakupović je nevarno streljal z desne strani kazenskega prostora, a je bil Luka Janžeković zbran. Začetek dvoboja v Kidričevem, na katerem želi Aluminij podaljšati upanje na zagotovitev evropske vozovnice, Domžale pa si lahko že s točko zagotovijo obstanek. Ob 20.30 se bo začel četrtkov derbi 34. kroga, dvoboj med pokalnim zmagovalcem Muro in do tega kroga vodilno Olimpijo. Trener gostov Dino Skender je izbral začetno enajsterico. V obrambi bo namesto kaznovanega Mirala Samardžića zaigral Daniel Kamy, od prve minute bo začel Timi Max Elšnik, Luka Menalo pa bo čakal na priložnost na klopi za rezervne igralce. Mackyja Bagnacka ni med kandidati za srečanje. Zaradi kazni počiva Stefan Savić. Začetna enajsterica proti Muri! 💚🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/TeMs4o0WtH — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 16, 2020 Ob 20. uri se bo v Kidričevem Aluminij spopadel z Domžalami. Gostitelji po senzacionalni zmagi v Stožicah, s katero so prekinili niz devetih zaporednih porazov v prvenstvu na gostovanju pri Olimpiji, ostajajo v igri za Evropo. Tokrat jih čaka dvoboj z Domžalami, ki po prihodu Dejana Djuranovića nizajo boljše predstave in osvajajo več točk kot v obdobju, ko je trenerske naloge odrejal Andrej Razdrh, tako da je pričakovati nepredvidljiv razplet. Zanimivo je, da Aluminij v zadnjih tednih kaže povsem različna obraza na gostovanjih in doma. V Kidričevem izgublja kot po tekočem traku, v gosteh pa je neusmiljen in zmaguje. Lahko po evrogolu Mihaela Klepača, ki je odpravil urok Stožic, odpravijo še težko razložljivo slabo bero domačih zmag? Kidričani bodo nastopili brez kaznovanega Jureta Matjašiča. Rumeni, ki imajo na seznamu poškodovanih igralcev veliko imen, na Štajerskem ne bodo mogli računati na kaznovanega Nikolo Vujadinovića, za katerega se je sezona že končala, saj se bo moral hladiti kar na treh tekmah. Za vrhunec 34. kroga bosta poskrbeli Mura in Olimpija, kluba, ki bi se lahko, če se ne bi prekinila tradicija, v začetku prihodnje sezone pomerila tudi v superpokalu. Črno-beli iz Murske Sobote zagotovo, saj so osvojili pokalno lovoriko, zeleno-beli iz Ljubljane pa le, če bi v državnem prvenstvu osvojili največ točk in postali prvaki. Po domačem porazu z Aluminijem so si otežili pot do nove zvezdice. Dino Skender je z Olimpijo na gostovanjih še stoodstoten. Foto: Vid Ponikvar "Sami sebe smo postavili v težak položaj. Kot do zdaj pa smo odvisni sami od sebe in tako se moramo tudi obnašati. Za nazaj ne moremo spremeniti ničesar, tako da gledamo dalje. Točka prednosti ni veliko, a še vseeno vodimo in lahko odločamo o svoji usodi," opozarja kapetan Olimpije Tomislav Tomić. Zmaji so še vedno odvisni le od samih sebe. Če bi premagali Muro, nato pa še doma Tabor, bi jih do naslova v zadnjem krogu popeljal že remi v Celju. Ko so se jeseni mudili v Prekmurju, niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Mura je v zadnji četrtini srečanja napolnila mrežo gostov iz Ljubljane (3:1), takratni trener Safet Hadžić je po dvoboju čestital stanovskemu kolegu Anteju Šimundži. Tokrat bo Mariborčana, ki je Muro letos popeljal do prve pokalne lovorike po 25 letih, poskušal premagati Dino Skender. Mladi Hrvat je z Olimpijo na gostovanjih še stoodstoten. Premagal je Domžale in Triglav, zdaj bo poskušal še Muro. V moštvu bo moral opraviti nekaj sprememb, saj bosta zaradi kazni manjkala Miral Samardžić in Stefan Savić, pri gostiteljih, ki bi lahko na račun uspešne sezone in velikega zanimanja tujih snubcev kmalu ostali brez nekaterih nosilcev igre, pa ne bo manjkalo motivacije. Prihaja prvi favorit za naslov državnega prvaka, temu primeren bo tudi pristop razbremenjenih gostiteljev. Pri Muri ne bo Staniše Mandića, saj si je Črnogorec na gostovanju v Velenju v desnem stopalu zlomil tri kosti in že končal sezono.

Rudar ostajajo brez zmage

Četrtkov spored se je začel na Krasu, kjer je Tabor podaljšal agonijo velenjskega Rudarja. Knapi bodo v prihodnji sezoni igrali v drugi ligi, tudi v 34. nastopu pa so ostali brez zmage. Češnjice so zmagale z 1:0, zmagoviti zadetek je že v 7. minuti, pred tem je Leon Sever zatresel okvir vrat, dosegel Marko Krivičić. Gostje se niso predali. Skušali so izenačiti, a si niso priigrale resnejše priložnosti, tako da je ostalo pri tesni prednosti Sežancev, ki si so si že zagotovili obstanek v prvi ligi, v prihodnjem krogu pa jih čaka zahtevno gostovanje v Stožicah pri Olimpiji. Rudarja čaka v predzadnjem krogu sosedski obračun s Celjem.

Triglav šokiral Celjane, sodnik poskrbel za tretji polčas

Čeprav so Celjani v dvoboj s kranjskim Triglavom, ki so ga v zadnjih petih srečanjih vedno visoko premagali, skupna razlika v zadetkih pa je znašala kar 22:0, vstopili kot absolutni favoriti, so na koncu ostali brez načrtovane zmage. Gostje, ki se krčevito borijo za obstanek in imajo še teoretične možnosti za skok na osmo mesto, so jim prekrižali načrte že v prvi minuti. Milan Milanović je bil ponovno najvišji v skoku in že s sedmim zadetkom v tej sezoni poskrbel za veliko presenečenje.

Kako je Milan Milanović šokiral Triglav po 57 sekundah:

Celjani se niso predali, na začetku drugega polčasa so vrnili udarec gostom, v polno je po pičlih 11 sekundah, ki jih je prebil v igri, zadel zlati adut Dušana Kosića. Gašper Koritnik je tako izenačil na 1:1, a s tem se šoki za okrog 500 gledalcev niso končali. Med njimi sta bila tudi predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor reprezentance Matjaž Kek, ki sta se pred tekmo dogovorila o nadaljevanju sodelovanja, s tem pa je padla v vodo donosna ponudba zagrebškega Dinama. Žan Rogelj je s strelskim prvencem v 1. SNL ponovno osrečil Triglav, a veselje ni trajalo dolgo.

Sporna odločitev sodnika Dejana Balažica, ki je spravila Celjane v slabo voljo:

Celjska ofenziva je obrodila sadove, Advan Kadušić je hitro izenačil na 2:2, nato pa je sledilo obleganje kranjskih vrat. Najlepšo priložnost je v 86. minuti, ko se je znašel sam pred Jalnom Arkom, zapravil Dario Vizinger. Hrvat je poslal žogo visoko čez prečko, nato pa se je v izdihljajih dvoboja zaiskrilo. Celjani so protestirali, saj naj bi po dolgem predložku Mitje Lotriča branilec Triglava Milanović igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Pričakovali so, da bo sodnik Dejan Balažič pokazal na belo točko, a je delivec pravice iz Ljubljane označil konec dvoboja.

Sledili so ostri protesti, zavrela je kri, kapetan Mitja Lotrič je prejel rdeči karton, kar bi ga lahko od moštva oddaljilo do konca sezone, občinstvo pa je jezno in razočarano zapuščalo stadion Z'dežele. Celje se je po remiju resda povzpelo na prvo mesto, saj ima enako število točk, a tudi boljšo razliko v zadetkih kot Olimpija, a mu lahko zmaji že v četrtek pobegnejo na +3. V tej sezoni so, kar zadeva medsebojna srečanja, v rahli prednosti Ljubljančani (2:2, 3:1, 0:1), tako da mora Celje, če bi končalo prvenstvo z enakim številom točk kot Olimpija, v zadnjem krogu nujno premagati zeleno-bele.

Vijolice ostajajo v igri za naslov prvaka

Mariborčani so na gostovanju v Ljubljani, kjer je Bravo prvič gostil domačo prvoligaško tekmo v (praznih) Stožicah, pokazali eno najboljših predstav pod taktirko Sergeja Jakirovića. Že v prvem polčasu so si ustvarili nekaj zrelih priložnosti, domači vratar Igor Vekić je imel veliko dela, v drugem polčasu pa so ga premagali kar trikrat. Po vratnici Amirja Derviševića so imeli Mariborčani več sreče in znanja v 53. minuti, ko je Luka Zahović po izjemni asistenci (takratnega) kapetana Martina Milca dosegel jubilejni deseti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Luke Zahovića po asistenci Martina Milca:

Kmalu je zapustil igro, zamenjal ga je kapetan Marcos Tavares in se znova vpisal med strelce. To je bil že njegov 155. zadetek v zgodovini 1. SNL, asistenco pa je po lepi akciji prispeval povratnik Rok Kronaveter, ki je v mariborskem dresu nastopil prvič po dobrem mesecu. Končni rezultat je postavil še en rezervist. Gregor Bajde je izkoristil domiselno podajo Felipeja Santosa in se opravičil navijačem za avtogol, ki ga je prispeval v prejšnjem krogu. Najlepšo priložnost za vsaj častni zadetek Brava je zapravil Mustafa Nukić. Ni imel sreče, saj je zatresel okvir vrat. Mariborčani so si z zmago bistveno izboljšali možnosti za osvojitev končnega tretjega mesta, ki prinaša Evropo, še vedno, to jim je omogočil remi Celja in Triglava, pa imajo teoretične možnosti za naslov prvaka.

Devetouvrščeni član Prve lige Telekom Slovenije se bo 26. in 30. julija v dodatnih kvalifikacijah za obstanek pomeril z Gorico. Prva tekma bo v Novi Gorici.

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 – Ante Vukušić (Olimpija)

22 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

15 – Ante Živković (Aluminij),

12 − Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 – Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav),

...

