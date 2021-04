Kakšen preobrat v Domžalah! Po zmagi Maribora dviga prah 11-m. #video

Nogometaši Maribora so v uvodni tekmi 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh ugnali Bravo (1:0), Simon Rožman pa je dočakal prvo zmago na klopi vijolic. Razigrane Domžale so se z zmago nad vedno bolj zaskrbljenimi Celjani (3:1) povzpele na tretjo mesto, pravkar pa se na Bonifiki v primorskem derbiju merita Koper in Gorica. V nedeljo bo vroči Aluminij pričakal Tabor, v derbiju kroga pa se bosta spopadli Mura in letos še neporažena Olimpija.

Domžale : Celje 3:1 (1:1), Koper - Gorica /20.00/

Ob 20. uri se bosta v primorskem derbiju spopadla Koper in Gorica. Kanarčki bodo prestižno zmago proti velikemu tekmecu, s katerim so se srečevali tudi v prejšnji sezoni v drugi ligi, lovili z začetno enajsterico: Začetna enajsterica @FCKoper za derbi z @NDGorica #PLTS pic.twitter.com/qV10nbxoMd — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) April 24, 2021 Vrtnice bodo dvoboj na Bonifiki začele z naslednjo zasedbo: Ekipa Gorice za četrti primorski derbi te sezone. 🔵⚪#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi pic.twitter.com/y3y9qbFqpX — ND Gorica (@NDGorica) April 24, 2021 Konec srečanja v Domžalah. Gostitelji so po velikem preobratu premagali branilce naslova iz Celja s 3:1 in jih pahnili še v težji položaj, saj se jim lahko zadnjeuvrščena Gorica z zmago na Bonifiki približa le na tri točke zaostanka, Aluminij pa jim lahko v nedeljo z zmago nad Taborom uide na +6. Domžale so se s tekmo več od Mure povzpeli na tretje mesto! Razmerje strelov v okvir vrat je bil kar 8:1 v korist izbrancem Dejana Djuranovića! 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/EonlNLrkYW — NK Domžale (@NKDomzale) April 24, 2021 83. minuta: Domžalčani še naprej pritiskajo. Tokrat se je v lepi priložnosti za zadetek znašel Benjamin Markuš, a je njegov strel na poti do celjskih vrat požrtvovalno zaustavil branilec Žan Zaletel. Tri minute pozneje je imel Matjaž Rozman kar nekaj preglavic, da je žogo po strelu Mattiasa Käita preusmeril v kot. 62. minuta: velika priložnost Domžal. Rezervist Matej Podlogar je nesebično zaposlil Denisa Adamova, ki pa je iz zelo ugodnega položaja poslal žogo prek vrat, tako da ostaja pri vodstvu s 3:1. Goooooool! 3:1! 56. minuta. Črne minute za slovenske prvake, ki so se znašli v nezavidljivem položaju. Le minuto po vodstvu Domžal z 2:1 je sodnik David Šmajc po prekršku nad Dariom Kolobarićem, za katerega si je Jon Šporn prislužil rumeni karton, pokazal še na belo točko. Zanesljivi izvajalec je bil kapetan Senijad Ibričić in dosegel šesti zadetek v tej sezoni. Zadetek Senijada Ibričića z 11-m: Goooool! 2:1! 54. minuta. Preobrat v Domžalah, Dario Kolobarić je po strelu z neposredne bližine poskrbel za vodstvo gostiteljev z 2:1. Podal mu je Tamar Svetlin, mladi napadalec pa je dosegel že 11. zadetek v tej sezoni. Zadetek Daria Kolobarića: Začetek drugega polčasa v Domžalah. Trenerja nista posegala po menjavah, so pa gostitelji prvo menjavo izvedli že v 29. minuti, ko je poškodovanega Andraža Žiniča zamenjal Denis Adamov. Konec prvega polčasa. Domžale so si priigrale več priložnosti, a odhajata ekipi na počitek z rezultatom 1:1. V strelih na gol so boljše Domžale (8:2 - od tega v okvir vrat 5:1). Gooool! 1:1! 45. minuta. Domžalčani so hitro vrnili udarec Celjanom. Kapetan Senijad Ibričić je izvedel kot in odlično zaposlil Damjana Vukliševića, na katerega je pozabila obramba Celja. Branilcu Domžal tako ni bilo težko z bližine zatresti mreže in izenačiti na 1:1. To je že njegov peti zadetek v tej sezoni. Zadetek Damjana Vukliševića: Gooool! 0:1! 40. minuta. Kdor ne da, prejme! V Domžalah se je uresničilo nesojeno nogometno pravilo. Žan Benedičič je v obdobju prevlade Domžal našel prostega Filipa Dangubića, najboljši strelec Celja v tej sezoni pa se je spretno otresel tekmecev in z natančnim strelom v bližji kot premagal Ajdina Mulačića. Gostje so povedli s prve resnejše priložnosti, Hrvat se je podpisal pod že deveti zadetek v tej sezoni. Zadetek Filipa Dangubića: 30. minuta: gostitelji so še naprej nevarnejši. 20-letmi Benjamin Markuš, ki je v začetno enajsterico vskočil namesto Zenija Husmanija, je streljal z roba kazenskega prostora in "za las" zgrešil vrata. Celjani so še naprej v podrejenem položaju, a ostaja rezultat na semaforju 0:0. Priložnost Benjamina Markuša: 16. minuta: kapetan Domžal Senijad Ibričić je izvrstno našel Arnela Jakupovića, ki se je znašel sam pred vratarjem Celja. Dvoboj "ena na ena" je pripadel izkušenemu Matjažu Rozmanu, tako da ostaja pri začetnem rezultatu. Priložnost Arnela Jakupovića: 8. minuta: prva resnejša priložnost za Domžale. Benjamin Markuš je ogrel dlani Matjaža Rozmana, ki se je vrnil med vratnici celjskega kluba. Začetek dvoboja v Domžalah, kjer v sončnem vremenu gostujejo Celjani. Branilci državnega naslova niso v Domžalah izgubili že petkrat zapored. Ob 18. uri se bosta za točke spopadla Domžale in Celje. Gostitelji bodo začeli dvoboj z naslednjo postavo: Poškodovanega Husmanija je zamenjal Markuš!



📝 https://t.co/rgYu5dPntM#Plts #DOMCEL pic.twitter.com/LrEKLKKXGM — NK Domžale (@NKDomzale) April 24, 2021 Branilci državnega naslova, ki jim gre v tej sezoni marsikaj narobe, bodo v Domžalah začeli tekmo s tole zasedbo: 🟡🔵1️⃣1️⃣ Josip Ćalušić in Stjepan Vego še nista nared, zaradi težav z gležnjem Metoda Jurharja med vratnicama začenja Matjaž Rozman. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/4OZOVpS0uy — NK Celje (@NKCelje) April 24, 2021

Rožman dočakal prvo zmago, Grabić nezadovoljen s sojenjem

Tradicija se nadaljuje. Odkar nastopa Bravo v prvi ligi, na domači tekmi proti Mariboru še ni osvojil niti točke. V soboto je doživel že četrti zaporedni poraz v Ljubljani (0:1), na igrišču pa ga po vsem, kar je pokazal, ni delilo veliko od zgodovinskega uspeha. V dvoboj so bolje vstopili gostje, ki so nastopili v močno pomlajeni zasedbi. Povprečna starost enajsterice je znašala 24,2 let, kar je najmanj v tej sezoni, trener Simon Rožman pa je postavil v začetno postavo tudi 17-letnega Gala Gorenaka in leto dni starejšega debitanta v 1. SNL Vida Kodermana. Po začetnem pritisku gostov so prek protinapadov zapretili Ljubljančani, najlepši priložnosti pa sta v prvem polčasu zapravila Martin Kramarič in Mustafa Nukić.

Zadetek Jana Mlakarja in sporen prekršek Davida Brekala za 11-m:

V drugem delu bi Luka Uskoković skoraj zatresel lastno mrežo, ko je po ''podaji'' Nukića zadel vratnico, v 70. minuti pa je sodnik Nejc Kajtazović na presenečenje gostiteljev pokazal na belo točko.

Se je sodnik odločil pravilno, ko je v 70. minuti dosodil najstrožjo kazen za Maribor? Da. 93 +

Ne. 231 + Oddanih 324 glasov

Najstrožjo kazen je dosodil po domnevnem prekršku Davida Brekala nad mladim Kodermanom. Odgovornost za izvajanje je prevzel Jan Mlakar in odločil zmagovalca dvoboja. To je bila prva zmaga Rožmana, odkar trenira Maribor, domači strateg Dejan Grabić pa ni skrival razočaranj nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. O tisti v 70. minuti za 11-metrovko ni želel govoriti, je pa izpostavil nekatere nedosojene prekrške v protinapadih, po katerih bi lahko Maribor ob dodatnih rumenih kartonih ostal tudi brez igralca. "Ko nam v protinapadih vlečejo za dres igralce, četrti sodnik pa to dvakrat signalizira glavnemu sodniku, to ni stroka. To je odločitev. Je pa to priložnost za gol, rumeni karton, v enem primeru rdeči karton. To pa je z eno besedo sramota," je po dvoboju v izjavi za TV Slovenija povedal strateg mladega ljubljanskega kluba.

Poročilo s tekme v Ljubljani in priložnosti:

Primorski "el clasico" na Bonifiki

Rodolfo Vanoli je med tednom v Ljubljani s Koprom doživel visok poraz (2:6). Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sobotni prvoligaški spored se bo končal pod žarometi na Obali. V primorskem spopadu, v enem od klasik slovenskega klubskega nogometa, se bosta udarila Koper in Gorica. Oba potrebujeta točke. Kanarčki so se po hudem porazu v Stožicah, ko jih je Olimpija nadigrala s teniškim rezultatom 6:2, še oddaljili od evropskih mest na lestvici. Trener Rodolfo Vanoli vztraja pri tem, da Koprčane popelje v Evropo. Priložnost se mu ponuja tudi v pokalu, določene prednosti pa vidi tudi v prvenstvu, a bo treba zmagovati v nizu.

Tokrat je Koper na papirju favorit proti Gorici. V prejšnji sezoni je prehitel vrtnice v drugi ligi, kamor bi se lahko Novogoričani hitro vrnili, če ne bodo začeli osvajati večjega števila točk. Za devetouvrščenimi Celjani zaostajajo šest točk, tako da še verjamejo v čudež. Sploh po zadnji zmagi, za katero so se pošteno namučili, in v všečni predstavi, ki je, tako je poudaril trener NK Bravo Dejan Grabić, potekala na zelo dobro pripravljeni igralni površini, s 3:2 ugnali Ljubljančane. Gostitelje bo tudi tokrat spremljal velik motiv, Nardin Mulahusejnović bo želel zadržati vodilno mesto pri najboljših strelcih tekmovanja. Obramba Gorice bo imela veliko dela, a ne skriva svojih ciljev. ''Iz Kopra se moramo vrniti s točkami,'' sporoča levi bočni branilec Matic Paljk. Ali bo uresničil cilj, bo znano malce pred 22. uro.

Kidričani po nadaljevanje izjemnega niza

Haris Kadrić je v dresu Aluminija dosegel dva zadetka. Oba proti Celju. Bi se lahko med strelce vpisal tudi proti Taboru? Foto: Agencija DAMN Prvoligaška karavana se bo v nedeljo najprej ustavila na Štajerskem. V Kidričevem, kjer se bo dvoboj začel ob 15. uri, želi Aluminij nadaljevati spomladansko pravljico. Na zadnjih štirih tekmah je po ''italijanskem'' receptu, polnem tesnih, a toliko slajših zmag, z 1:0, osvojil kar deset točk. Mreža Luke Janžekovića se že dolgo ni zatresla, trener Oskar Drobne je lahko vedno bolj zadovoljen. Na lestvici se je oprijel varnega osmega mesta, ki zagotavlja obstanek, a se Kidričani pri tem nočejo ustaviti. ''Razvili smo se, učvrstili obrambo. Ne ustvarjamo si še toliko priložnosti, kot bi si želeli, kar pa je razumljivo. Zdaj je primarnega pomena rezultat,'' poudarja napadalec Haris Kadrić, ki je zadel v polno na zadnji tekmi v Celju. Takrat je izkoristil podajo najstnika Davida Flakusa Bosilja.

Kidričani želijo niz neporaženosti nadaljevati tudi proti Taboru, ki pa prihaja na Štajersko zelo samozavesten. Novi trener Sabit Šljivo je v zadnjem nastopu na Krasu pokvaril načrte Muri in s tem ohranil določeno prednost pred Aluminijem. Kraševci imajo pet točk prednosti, če pa bi tokrat potegnili krajšo v Kidričevem, bi jih lahko ob morebitnem nadaljevanju nizanja slabših rezultatov čakal še dramatičen zaključek v boju za obstanek. Tega si na Krasu ne želijo, prepričani so, da si lahko prvoligaško vstopnico tudi za naslednjo sezono zagotovijo že pred koncem prvenstva. Podobno, kot so to storili že v prejšnji sezoni.

Olimpija vse bližje naslovu, a Mura še ni rekla zadnje

Đorđe Ivanović se po odsluženi kazni vrača v ekipo Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije prinaša poslastico. Tribune Fazanerije bi bile lahko prijetno polne, če bi bil navijačem dovoljen ogled srečanja. Tako pa ostajajo vrata stadiona zaprta, Mura in Olimpija pa se bosta v derbiju kroga udarili brez bučnega navijaškega odmeva. Domači strateg Ante Šimundža bo skušal dokazati, da je bila zadnja tekma na Krasu le trenutek slabosti in da so črno-beli sposobni na igrišču zaigrati bistveno bolje. Proti vodilnemu klubu se bo predstavil brez treh kaznovanih igralcev. Po porazu v Sežani, kjer gostje niso bili zadovoljni z vsemi sodniškimi odločitvami, bodo proti vodilni Olimpiji manjkali Dragan Lovrić, Staniša Mandić in Klemen Šturm, kar bi bila lahko voda na mlin gostom iz Ljubljane, ki so si po zaslugi imenitnega niza neporaženosti pod taktirko Gorana Stankovića zagotovili pred Muro kar 11 točk prednosti.

Nedolgo tega so bili Prekmurci veliko bližje vrhu, a so nato na zadnjih štirih dvobojih, ravno po tem, ko je Šimundža podaljšal sodelovanje s klubom, ostali brez zmage in osvojili le tri točke. To pa je premalo za neposreden boj za državni naslov. ''Kanta'' se nasmiha zmajem, ki so proti Kopru pokazali izjemno predstavo. Zaigrali so všečno, napadalno, zelo pritisnili na tekmeca, na koncu pa dosegli kar šest zadetkov! Kot da bi hoteli igralci dokazati, da so določene kritike na račun dela trenerja Stankovića povsem nepotrebne. Ob odsotnosti kaznovanega Đorđeta Ivanovića, je z dvema zadetkoma izstopal mladi srbski reprezentant Radivoj Bosić, Andres Vombergar pa se je najboljšemu strelcu 1. SNL, Nardinu Mulahusejnoviću, približal na vsega zadetek razlike. Ob sanjskem scenariju, ki vključuje tudi poraz Maribora pri Bravu, bi lahko zmaji prednost pred največjim tekmecem povišali celo na dvomestno število (deset točk)!

Ko sta se Mura in Olimpija nazadnje pomerili v Fazaneriji, so zmaji zmagali z 1:0. V polno je zadel Andres Vombergar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija tako prihaja v Mursko Soboto z izvrstnim izhodiščem. Trener ima sladke skrbi pri izbiri moštva, nogometaši pa priložnost, da pokažejo Sloveniji, kako so v tem trenutku resnično z razlogom največji favorit za osvojitev naslova. Za nameček jim sanj o državni kroni ne more pokvariti niti neuspeh, saj imajo v žepu pomembno prednost. Pa tudi spoznanje, da si lahko matematično zagotovijo naslov, če do konca sezone, čaka jih še sedem nastopov, dosežejo pet zmag!

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Sobota, 24. april:

Bravo : Maribor 0:1 (0:0)

Mlakar 71./11-m



Domžale : Celje 3:1 (1:1)

Vuklišević 45., Kolobarić 54., Ibričić 56./11-m; Dangubić 40.



20.00 Koper – Gorica Nedelja, 25. april:

15.00 Aluminij – Tabor

17.15 Mura – Olimpija