V živo: priložnost Olimpije, navijačem Maribora je zastal dih #video

80. minuta: še ena priložnost Olimpije! Po prostem strelu Maria Jurčevića je imel vratar Maribora Kenan Pirića precej dela, a ostaja pri 0:0.



VIDEO: priložnost Anteja Vukušića:





77. minuta: velika priložnost za Olimpijo! Po prostem strelu Maria Jurčevića je ta podal do Tomislava Tomića, ta je podaljšal žogo do Anteja Vukušića, ki se je znašel pred vrati Maribora, a ni uspel zadeti.



70. minuta: po prostem strelu z leve strani je bila zdaj nevarna Olimpija. Poizkusil je Luka Menalo, a ni bil dovolj iznajdljiv.



60. minuta: razen na začetku drugega polčasa za zdaj precej mirna igra v Ljudskem vrtu. Morda se to spremeni zdaj, ko je na igrišče s klopi prišel kralj derbijev, kapetan Maribora in najboljši strelec v zgodovini slovenske lige Marcos Tavares. Z igrišča je odšel Andrej Kotnik.



47. minuta: že takoj priložnost za Maribora. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Rudi Požeg Vancaš, a je obramba Olimpije njegov strel v zadnjem hipu blokirala.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Brez sprememb v enajstericah obeh ekip. Kaj nas čaka v drugih 45 in še nekaj minutah v Ljudskem vrtu?



Kaj sta ob polčasu povedala Blaž Vrhovec in Miral Samardžić:



POLČAS! Brez zadetkov v prvem delu igre, pa čeprav je Maribor od 15. minute igral z igralcem več. Olimpija se je številčno oslabljena dobro upirala prvakom, ki pa so imeli nekaj več priložnosti. V drugem delu igre bo zagotovo zanimivo.



47. minuta: zdaj pa še strel Andreja Kotnika od daleč, ki pa je zletel malce mimo vrat Olimpije.



VIDEO: priložnost Martina Milca:





45. minuta: po prodoru Dina Hotića po desni strani je do strela v kazenskem prostoru prišel Martin Milec, a nastreljal obrambni blok Olimpije. To je bila zelo lepa priložnost za Maribor.



VIDEO: priložnost Aleksa Pihlerja:



30. minuta: priložnost za Maribor, do žoge je v kazenskem prostoru prišel Aleks Pihler, a se ni najbolj izkazal. Nejc Vidmar je žogo zlahka ukrotil.



27. minuta: pričakovana menjava Olimpije. Po rdečem kartonu je moral trener Safet Hadžić reagirati. "Žrtvoval" je Stefana Savića, ki ga je nadomestil Mario Jurčević.



25. minuta: zdaj je do strela od daleč prišla še Olimpija. Poizkusil je Luka Menalo, a ni zadel.



23. minuta: z desne strani je s strelom od daleč poizkusil Dino Hotić, a tokrat ni bil dovolj natančen.



Tribune Ljudskega vrta po izključitvi Vitalijsa Maksimenka:

Zadovoljstvo občinstva in navijačev @nknar po izključitvi Maksimenka in protesti nogometašev @nkolimpija, ki niso obrodili sadov. Vijolice od 15. minute z veliko prednostjo. Ostaja 0:0. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/iWFoWc1Jjx — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019



VIDEO: priložnost Marka Putinčanina:





20. minuta: z igralcem manj je Olimpija prišla do priložnosti. Po kotu je z nekaj metrov z glavo meril Marko Putinčanin, a je žoga zletela malce čez gol.



VIDEO: rdeč karton za Vitalijsa Maksimenka:





15. minuta: rdeč karton za Vitalijsa Maksimenka po prekršku nad Jasminom Mešanovićem po vsega 15 minutah igre. Vsekakor malce sporna odločitev, ki je razburila Ljubljančane. Zaradi pritoževanja si je rumen karton prislužil Luka Menalo.



VIDEO: priložnost Luke Menala:





8. minuta: velika priložnost za Olimpijo. Po podaji Ericka Boakyeja je do strela prišel Luka Menalo. Žoga je zletela za las mimo vratnice Kenana Pirića v vratih Maribora.



6. minuta: še en strel Maribora, tokrat je do strela z roba kazenskega prostora prišel Jasmin Mešanović, a kapetan Olimpije Nejc Vidmar ni imel težav, da je ukrotil njegov strel.



3. minuta: prvi strel na tekmi je pripadel Mariboru. Od daleč je poizkusil Rudi Požeg Vancaš, a meril čez gol.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Olimpije.



Navijačev Olimpije še kar ni v Mariboru:

Prostor pred severno tribuno, kjer se ponavadi zbirajo gostujoči navijači, še kar sameva. Navijači @nkolimpija še niso prišli pred deževni Ljudski vrt. Do začetka derbija z @nkmaribor še 40 minut. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/ip2Sr36RkB — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019



Tole pa je postava, s katero se bo Safet Hadžić lotil derbija v Mariboru:





Prvi gledalci so že začeli zapolnjevati sedeže štadiona v Mariboru:

Prvi gledalci so začeli kapljati na stadion Ljudski vrt. Žal kapljajo tudi dežne kaplje, kar bi lahko vplivalo na obisk večnega derbija med @nkmaribor in @nkolimpija. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/tyEX9LMOYx — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019

Takole je bila videti zelenica Ljudskega vrta uro in pol pred začetkom tekme:



Tako je v deževnem Ljudskem vrtu 90 minut pred začetkom velikega derbija med @nkmaribor in @nkolimpija. Lije kot iz škafa, danes spolzka žoga ne bo zaveznica vratarjev. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/v2axV5EUHq — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019



Znana je začetna enajsterica Maribora, v kateri se je prvič v začetni postavi znašel najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije Rudi Požeg Vancaš. Tole je enajsterica, s katero se bo Darko Milanič lotil Olimpije:

, kjer nas čaka prvi vrhunec slovenske nogometne sezone 2019/20, veliki in edini zares pravi slovenski nogometni derbi, v katerem se bosta pomerila Maribor in Olimpija. Prvi, ki brani naslov, ima po dveh tekmah le točko in je pri dnu lestvice. Druga je s stoodstotnim izkupičkom vodilna, danes pa ima priložnost, da večnemu tekmecu uide že na osem točk razlike.