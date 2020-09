Domžale šokirale prvaka, Maribor po nenavadni zmagi že prvi #video

Po reprezentančnem premoru je na slovenskih zelenicah znova zaživel prvoligaški nogomet. Na prvo mesto se je povzpel Maribor, ki je zaigral prvič pod vodstvom Maura Camoranesija in v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije visoko premagal Bravo (4:1), čeprav Ljubljančani niso razočarali s predstavo. Domžale so v gosteh prizadejale boleč poraz prvaku Celju (2:1), ki je padel v rezultatsko krizo. V nedeljo bo na trenerskem stolčku Tabora proti ''negativnemu'' Aluminiju doživel krst Goran Stanković, v Novi Gorici bo vroči primorski derbi povratnikov, Olimpija pa bo v Stožicah končno tudi pred gledalci gostila v tej sezoni izjemno Muro.

Branilci naslova ostajajo brez domače zmage tudi po drugem prvenstvenem nastopu v tej sezoni. Celjani so tokrat priznali premoč Domžalam, ki so zmagale z 2:1, glede na priigrane priložnosti pa bi lahko na koncu stadion Z'dežele, na katerem se je zbralo 500 ljubiteljev nogometa, osvojile še z izdatnejšo razliko v zadetkih. Rumeno družino je znova spravil v dobro voljo 20-letni napadalec Dario Kolobarić, ki je zadel v polno že tretjič zapored in vodi na lestvici najboljših strelcev tekmovanja.

Zadetek Daria Kolobarića za vodstvo Domžal z 2:0:

Pred njim je Matjaža Rozmana premagal še Matej Podlogar, častni zadetek za Kosićevo četo, ki ji v začetku sezone ne gre vse po načrtih, pa je prispeval Žan Zaletel. S tem je prekinil strelski post Celja, ki je trajal skoraj 250 minut. Domžalčani so dočakali prvo zmago v tej sezoni, Celjani, ki jih čez dva tedna čakajo novi izzivi v Evropi, pa presenetljivo ostajajo pri dnu razpredelnice. To je bila tudi prva tekma slovenskih prvakov, na kateri so zaigrali brez najboljšega strelca in asistenta Daria Vizingerja, ki se je preselil v Avstrijo.

Bravo ni razočaral, a izgubil kar z 1:4

Mariborčani so se prvič predstavili pod vodstvom Maura Camoranesija, ki je navijače vijolic takoj spravil v dobro voljo in popeljal izbrance do visoke zmage nad Bravom. Ljubljančani, ki so v uvodnih dveh krogih vknjižili dve zmagi in bili na lestvici pred vijolicami, so v dvoboj vstopili hrabro in bili v uvodni tretjini boljši tekmec, nato pa je Aljoša Matko, še v prejšnji sezoni posojen napadalec Maribora na delu pri Bravu, z izjemnim zadetkom popeljal vijolice v vodstvo. To je bil njegov strelski prvenec v dresu Maribora.

Evrogol Aljoša Matka za 1:0:

Sledile so nore minute Maribora, ki je prek Jasmina Mešanovića in Nemanje Mitrovića še pred koncem prvega dela povedel s 3:0! Bravo je v drugem delu nadaljeval s prevlado, prek Mustafe Nukića znižal na 1:3, nato pa je Maribor le dve minuti pozneje odgovoril z igrivo akcijo, ki jo je z zadetkom za končnih 4:1 kronal povratnik Jan Mlakar. Nenavadna tekma, v kateri je mladi ljubljanski klub streljal proti vratom Maribora kar 14-krat (gostitelji le sedemkrat), a izgubil z 1:4, se je tako končala s prepričljivo zmago v praznem Ljudskem vrtu.

Tabor prvič pod vodstvom Ljubljančana

Kako se bodo odzvale češnjice na menjavo trenerja pri Taboru? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zaradi odhoda Maura Camoranesija, ki so ga v vrstah Tabora doživeli kot veliko priznanje in čast, saj ga je privabil slovenski velikan, so morali v Sežani pošteno zavihati rokave in izbrati novega stratega. Odločili so se za 40-letnega Ljubljančana Gorana Stankovića, ki je nazadnje bedel nad razvojem mladinske zasedbe Olimpije.

Ognjeni krst na Krasu ga čaka proti Aluminiju, ki se je po nedavni odločitvi disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) znašel v nenavadnem položaju, saj je njegovo število točk po kazenskem odvzemu dveh padlo pod ničlo. Kidričani imajo zdaj –1 točko, tako da so padli na zadnje mesto, z uspehom v Sežani pa bi lahko splavali iz morja negativnih številk.

Aluminij še čaka na prvi zadetek v tej sezoni. ''V Sežano odhajamo z veliko odgovornostjo in željo, da se v Kidričevo vrnemo s točkami,'' razmišlja eden od glavnih adutov v napadu Aluminija, Hrvat Mihael Klepač. Dvoboj na stadionu Rajko Štolfa se bo začel ob 16. uri, spremljalo pa ga bo lahko tudi določeno število gledalcev.

Vrnitev vročega primorskega derbija v 1. SNL

Trener Kopra Miran Srebrnič se bo v nedeljo vrnil na stadion v Novo Gorico, kjer je kot igralec in trener pustil ogromen pečat ter si prislužil status klubske legende. Foto: Bojan Puhek Primorski derbiji med Gorico in Koprom so bili vedno zanimivi. V prejšnji sezoni sta se kluba srečevala v drugi ligi, tokrat se bosta ponovno, tako kot v večini primerov, potegovala za točke v prvi. Vrtnice želijo popraviti vtis po bledi predstavi v Ljubljani, kjer so izgubile proti Bravu z 1:4. Trener Borivoje Lučić ostaja optimist in dodaja, da morajo njegovi izbranci, med katerimi ne manjka mladih igralcev, ujeti ritem. Spomladi jim je primanjkovalo resnih tekem, s podobno težavo so se srečevali Koprčani, ki jih vodi klubska legenda Gorice Miran Srebrnič. Kanarčke, ki so v sezono vstopili z drzno željo, da bi se potegovali vsaj za evropsko vozovnico, je v boljšo voljo spravila desetica na pokalnem srečanju, ko so se znesli nad četrtoligašem iz Bohinja in mu zabili kar deset zadetkov.

''Derbi je vendarle derbi. Na obeh straneh bo zagotovo prisotna velika želja po zmagi, saj tudi Koper, tako kot mi, prvenstva ni odprl po željah in pričakovanjih,'' pred velikim spopadom razmišlja branilec Gorice Matija Kavčič. Novogoričanom je samozavest okrepila predstava na prijateljski tekmi v Italiji, kjer so namučili Verono (3:4), k zahodnim sosedom pa so se med reprezentančnim premorom podali tudi Koprčani in premagali tretjeligaško ekipo Triestina.

Vroča Mura v Stožicah, ki tokrat ne bodo samevale

Trener Olimpije Dino Skender bo v nedeljo priča prvi domači tekmi zmajev, na kateri bo prisotno določeno število gledalcev. Foto: Vid Ponikvar Tretji krog bo sklenil večerni nedeljski spektakel v Stožicah, ki bodo končno odprle vrata gledalcem. Resda le določenemu številu, a vseeno. Lastniki letnih vstopnic in gostje domačega kluba bodo lahko po dolgem času v živo spremljali tekmo, na kateri bodo zeleno-beli napadali prvo zmago v tej sezoni. V goste prihaja morda v tem trenutku kar najtežji tekmec v Sloveniji.

Mura je v odlični formi, ovire kot za stavo preskakujejo tako doma kot tudi v Evropi. Udarila se bosta kluba, ki ju v četrtek čakata novi evropski preizkušnji. Zmaji bodo v Stožicah v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostili Zrinjski, Prekmurci pa v Fazaneriji danski Aarhus. Bo nedeljska tekma zaradi tega nekoliko bolj rezervirana kot sicer?

Trener Olimpije Dino Skender pospešeno spoznava novince, ki bodo skušali nadomestiti dolgoletno ogrodje udarne enajsterice zmajev. ''Nadejam se, da bomo v nedeljo karakterno na nivoju in da bo pristop pravi že od prve minute naprej,'' pravi mladi hrvaški strateg. Za dvoboj bo kandidiral tudi donedavni član beograjskega Partizana Djordje Ivanović. ''Mura je kakovostna ekipa, igramo na domačem igrišču in kot vedno ciljamo na zmago,'' sporoča Uroš Korun, izkušeni branilec, ki je dolga leta navduševal na Poljskem, nato pa se odločil za vrnitev v domovino.

Slovenski pokalni zmagovalec je v tej sezoni nanizal tri zmage. Najprej je zmagal z 2:0, nato s 3:0, nazadnje pa je v Evropi zmagal s kar 4:0! Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo ga čaka veliko dela z napadalci Mure, ki je v tej sezoni nedotakljiva. Prvake Celjane je v gosteh ugnala z 2:0, nato odpravila Tabor s 3:0, v četrtek pa je bila od oslabljene zasedbe estonskega Nomme Kaljuja na Madžarskem boljša s 4:0! ''Verjamem, da bomo proti Olimpiji vsi na visoki ravni,'' sporoča Ante Šimundža, ki mu gre za zdaj vse kot po maslu, na zadnjih tekmah pa sta z (atraktivnimi) zadetki izstopala zlasti Andrija Filipović in Kevin Žužek.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog:

Sobota:

Maribor : Bravo 4:1 (3:0)

Matko 34., Mešanović 36., Mitrović 41., Mlakar 81.; Nukić 79.



Celje : Domžale 1:2 (0:2)

Zaletel 69.; Podlogar 24., Kolobarić 29. Nedelja:

16.00 Tabor – Aluminij

18.00 Gorica – Koper

20.15 Olimpija – Mura

Lestvica:

Najboljši strelci:



3 - Dario Kolobarić (Domžale)

2 - Andrija Filipović (Mura), Nino Kouter (Mura)

...

