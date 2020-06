Pozor, prvo mesto Olimpije v veliki nevarnosti

Danes se bosta v trenerskem obračunu pomerila Dejan Grabić in Ante Šimundža. Ponavadi so tekme Brava in Mure polne zadetkov.

Začelo se bo v Ljubljani. V Spodnji Šiški, kjer se bodo vrata stadiona odprla 500 osebam, se obeta atraktiven dvoboj. Bravu gre v letu 2020 vse kot po maslu. V prvi ligi je še neporažen, na lestvici se je utrdil na šestem mestu. Obstanek je vse bližje, v zadnjem nastopu pa je po fantastični predstavi ponižal Olimpijo v gosteh kar s 5:0! Smeji se lahko tudi Muri, še edinemu slovenskemu klubu, ki vztraja v boju za dvojno krono. V sredo jo čaka ogromen izziv v pokalu, finale na Brdu pri Kranju proti sosedom iz Lendave, še prej pa želi četa Anteja Šimundže, ki za vodilno Olimpijo zaostaja le še šest točk, zadržati zmagoviti niz proti mlademu ljubljanskemu klubu.

Pri Bravu pihajo vsi v en rog

Roko Baturina, ki je v osmih nastopih za Bravo dosegel kar osem zadetkov, danes praznuje 20. rojstni dan. Foto: SPS/Sportida Bravo okuša najlepše trenutke v kratki zgodovini kluba. Zmagal je že petič zapored, z izvedbo v Stožicah si je prislužil obilico pohval, mladi hrvaški napadalec Roko Baturina, ki danes proslavlja 20. rojstni dan, pa velja za strah in trepet branilcev. ''Na klubu od čistilke do najboljšega igralca na igrišču vsi pihamo v en rog,'' je trener Dejan Grabić razkril povezanost, eno izmed največjih odlik Brava. Prepričan je, da Mura v luči finala pokala ne bo kalkulirala v Ljubljani. Opozarja na širok kader gostov. Sam ne bo smel računati na kaznovanega Žana Trontlja.

Mura je poleg Brava in Maribora edina ekipa, ki je v pokoronskem obdobju osvojila najvišje možno število točk. Zmage se kopičijo, zaostanek za vrhom je vse manjši, nogometna evforija v Murski Soboti, tako ponosni na črno-bele junake, pa nezadržno raste. Enega izmed vrhuncev bo doživela v sredo na finalu pokala, ko se bo Mura potegovala za drugo lovoriko v klubski zgodovini, še prej pa želi Šimundža odpraviti še Bravo. V zadnjih krogih z zadetki in podajami blesti Luka Bobičanec, ki ga danes čaka zanimiv obračun z mlajšim rojakom Baturino. Dvoboj, ki se bo začel ob 18. uri, si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet TV.

Celjani danes na vrhu lestvice?

Najboljši strelec Celja in tekmovanja Dario Vizinger čaka prvi "pokoronski" zadetek v Sloveniji. Foto: Peter Podobnik/Sportida Zvečer bosta v knežjem mestu na delu Celje in Tabor. Izbranci Dušana Kosića so v prejšnjem krogu prvič v tem letu ostali praznih rok. V Fazaneriji so izgubili in zapravili priložnost za skok na prvo mesto. Danes se jim obeta nova priložnost. Če bodo premagali goste iz Sežane, bodo vsaj za nekaj časa okusili, kakšen je občutek, ko ti na lestvici v hrbet gledajo prav vsi tekmeci.

Za Celjane zaradi kazni ne bo mogel nastopiti Rok Štraus, zvezni igralec Jakob Novak pa opozarja, kako ima Tabor zelo kompaktno, hitro in fizično močno ekipo. V moč Kraševcev se je nazadnje prepričal Aluminij, ki je doživel domači poraz (0:2), varovanci Maura Camoranesija, ki ne odhaja v Anglijo, pa so se z dragoceno zmago utrdili na sedmem mestu in povečali prednost pred devetouvrščenim Triglavom. Dvoboj, potekal bo pred praznimi tribunami stadiona Z'dežele, se bo začel ob 20. uri. Ogledate si ga lahko na Planet 2.

Triglav se želi izogniti kvalifikacijam

Kranjčani želijo proti Kidričanom izkoristiti prednost domačega igrišča. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometno zelo bogata nedelja se bo začela ob 16. uri, ko bo sodnik Matej Jug v Kranju označil začetek dvoboja med Triglavom in Aluminijem. Gorenjski orli so se po porazu proti Mariboru, čeprav so proti branilcem državnega naslova do 78. minute vodili z 1:0, znašli v nehvaležnem položaju. Padli so na deveto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije in dve naporni tekmi proti motivirani Gorici. Kranjčani, letos praznujejo 100. rojstni dan kluba, si želijo zagotoviti obstanek že v rednem delu. Trenerju Vladu Šmitu bo danes priskočil na pomoč tudi rojak Milan Milanović, ki je proti Mariboru manjkal zaradi kazni kartonov.

Gostje bodo oslabljeni, zaradi kazni bosta manjkala Nemanja Jakšić in Stipe Vrdoljak. Kidričanom v pokoronskem obdobju ne gre prav nič po načrtih. V prvenstvu zapravljajo mesta, v pokalu so izpadli v polfinalu, tako da so vedno bolj oddaljeni od Evrope. Zadetka niso dosegli že 305 minut, kar lahko pošteno skrbi trenerja Slobodana Gruborja, ki se že ozira proti prihodnji sezoni.

Debi novega trenerja Olimpije pri motiviranih Domžalah

Domžalčani želijo nadaljevati zmagoviti niz, ki ga je v Velenju načel Dejan Djuranović. Foto: Žiga Zupan/ Sportida V Domžalah se v nedeljo obeta spopad sosedov, ki za uresničitev svojih ciljev nujno potrebujeta nove točke. Gostitelji so pod vodstvom novega trenerja Dejana Djuranovića med tednom premagali velenjski Rudar (3:2), dočakali prvo zmago po 4. decembru 2019 in se povzpeli na ''varno'' osmo mesto, v goste pa prihaja Olimpija, ki želi prekiniti niz dveh zaporednih domačih porazov (0:1 proti Celju in bolečih 0:5 proti Bravu). Ljubljančane bo prvič vodil 36-letni hrvaški trener Dino Skender.

Čeprav je zanimanje za ogled dvoboja ogromno, prireditelji razumljivo ne bodo mogli zadostiti vsem željam. V skladu s sproščenimi ukrepi, da je lahko v času tekme v Športnem parku največ 500 oseb, bodo lahko na stadionu poleg nastopajočih le še akreditirani mediji, lastniki kupljenih letnih vstopnic klubsko osebje obeh moštev, bližnji sorodniki igralcev ter povabljeni gostje.

Domžalčani želijo zagreniti življenje Olimpiji. Ko so se nazadnje pomerili z zmaji, so jo premagali v Stožicah. Ponovno priložnost bi lahko pod vodstvom Djuranovića dobil najstnik Ivan Makovec, ki je debitiral v prvi ligi v Velenju, saj bo Sven Karić Šoštarič moral počivati zaradi kazni. Novi strateg Domžal je prepričan, da lahko rumeni premagajo Olimpijo. Nogometaši so polni motivacije, saj želijo dokazati, da spadajo mnogo višje od osmega mesta.

Olimpijo bo v nedeljo prvič vodil 36-letni Hrvat Dino Skender, ki je na vročem stolčku nasledil Safeta Hadžića in njegovega pomočnika Nikico Milenkovića. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Ljubljančani se nahajajo v rezultatski krizi, že dve tekmi zaman čakajo na zadetke. V postavo se resda vrača najboljši strelec Ante Vukušić, a je za nove težave, s katerimi se po novem ubada Hrvat Skender, poskrbela poškodba mladega ganskega branilca. Eric Boakye ne bo mogel pomagati soigralcem. Skender je napovedal, kako bo skušal dvigniti samozavest varovancem z ustreznim psihološkim pristopom in trdim delom. Do nedeljskega dvoboja bo z nogometaši Olimpije opravil le dva treninga.

Jakirović: Najtežja tekma za Maribor

Rok Kronaveter bo zaradi kartonov izpustil dvoboj z Rudarjem, bo pa nared za večni derbi 28. junija v Ljubljani. Na zadnjem gostovanju pri Olimpiji je bil junak zmage Maribora s 4:2. Foto: Grega Valančič/Sportida V Ljudskem vrtu nočejo niti pomisliti na večerni spodrsljaj z Rudarjem. Velenjčani so z naskokom najslabša ekipa prvenstva. Prav lahko se zgodi, da bodo sezono končali brez zmage in izpadli v drugo ligo s klavrnim izkupičkom. Knape čaka v nedeljo zvečer zahtevno gostovanje v Mariboru.

Resda gostitelji ne bodo mogli računati na kaznovanega Roka Kronavetra, a ima strateg Sergej Jakirović na razpolago ogromno število kakovostnih rezervistov, tako da izostanek izkušenega Mariborčana ne bi smel vplivati na izvedbo vijolic.

Na krilih novega pravila petih dovoljenih menjav si praviloma priigrajo prednost v drugem polčasu, hrvaški strateg, ki dobro pozna novega trenerja Olimpije, z njim se bo spoprijel prihodnjo nedeljo na večnem derbiju, pa želi v nadaljevanju sezone zadovoljiti navijače tudi z učinkovito predstavo v prvem polčasu.

Hrvaški strateg Sergej Jakirović se lahko po treh tekmah pohvali s 100-odstotnim izkupičkom NK Maribor. Foto: Grega Valančič / Sportida

''To bo zdaj najtežja tekma za nas, saj vsi menijo, da bodo točke vpisane vnaprej. Rudar je nasprotnik, ki lahko povzroči težave. erjamem, da bomo z našo energijo, s tem zagonom, ki je opazen na igrišču, prišli do nove zmage in na derbi morda celo s prednostjo,'' razmišlja Jakirović. Če bo Olimpija v Domžalah ostala brez zmage, se bo vijolicam ponudila priložnost, da šele drugič v tej sezoni poskočijo na prvo mesto. Nazadnje so ga zasedale jeseni, po veliki zmagi v Stožicah s 4:2.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog: Sobota:

18.00 Bravo - Mura

20.00 Celje - Tabor



Nedelja:

16.00 Triglav - Aluminij

18.00 Domžale - Olimpija

20.30 Maribor - Rudar

Lestvica: