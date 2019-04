V živo: Olimpija z odliko, Kidričani napadajo Celje #video

Celje : Aluminij 0:0* (-:-) 19. minuta: Veliko prostora za Aluminij. Iz ugodnega položaja je poskušal Luka Štor, a je ponovno uspešno posredoval Jurhar. Statistika tekme #CELALU do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #CELALU ⚽ pic.twitter.com/xLREymfbGa — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 19, 2019 11. minuta: Izjemna priložnost za Aluminij. Sam se je pred vratarjem Metodom Jurharjem znašel Jure Matjašič, a je bil prvi uspešnejši. Velika priložnost za Aluminij: 8. minuta: Veliko sreče za Kidričane. Po podaji iz avta je nespretno posredoval Ilija Martinović in skoraj premagal lastnega vratarja. Rešila ga je vratnica. Vratnica rešila Aluminij: Začetek tekme! Začetni postavi v Celju: Znani sta postavi Celje in Aluminij 👇#PLTS 🏆 | #CELALU ⚽ pic.twitter.com/k6OWyFodSy — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 19, 2019

Prvaki brez težav prek Gorice

Tretji zadetek za zmaje je dosegel Jucie Lupeta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Olimpija, ki je igrala kar brez nekaj prvokategornikov in kaznovanega Tomislava Tomića, je niz neporaženosti podaljšala na šest tekem. Tretjo zmago v tem obdobju je dosegla proti Gorici, ki je še četrtič zapovrstjo igrišče zapustila sklonjenih glav.

Novogoričani, ki so med drugim igrali brez Mattea Tomička in Uroša Celcerja, kaznovanega trenerja Sašo Kolmana pa je nadomeščal Florijan Debenjak, so sicer spomladi doživeli že sedmi poraz na desetih tekmah, kar je lepa priložnost, da jih do konca prvenstva ujame že odpisano Krško.

Lep zadetek Lupete:

Primorci v Stožicah niso imel prav nobenih možnosti, saj je bila Olimpija veliko boljša in s 3:1 premagal Goričane. V 23 strelih proti gostujočim vratom je trikrat zadela tudi okvir vrat, 16 strelov pa je šlo v okvir vrat goriškega čuvaja mreže Grege Sorčana, ki je glavni razlog, da zmaga zmajev ni bila še višja. Za slovenske prvake so zadeli Marko Putinčanin, Rok Kronaveter in Jucie Lupeta, častni zadetek pa je za Gorico prispeval Matija Kavčič.

Mura še zadnjič pred spektaklom z Mariborom

Marko Obradović je v 1. SNL nepremagan že 464 minut, v pokalu pa bo poskušal z Muro prihodnjo sredo izločiti Maribor. Foto: Vid Ponikvar Sobotni spored se bo začel v Kranju, še zadnjem prvoligaškem prizorišču, ki nima umetne razsvetljave, a naj bi jo dočakal prihodnje leto in s tem začinil proslavo 100. rojstnega dneva kluba. Triglav bo ob 14.45 brez kaznovanega Kristjana Arha Česna gostil Muro, ki jo je v jesenskem delu na Gorenjskem ponižal s 3:0.

Tokrat prihajajo črno-beli na Gorenjsko v izjemni formi. V zadnjih petih krogih so osvojili kar 13 točk, mreža Matka Obradovića je nedotaknjena že 464 minut. Nov uspeh Mure bi predstavljal ogromen veter v hrbet pred težko pričakovano pokalno poslastico proti Mariboru, kjer se bo trlo gledalcev, prireditelji pa bodo zaradi izjemnega zanimanja za vstopnice postavili celo dodatno tribuno za 600 navijačev.

Vijolice so se v tej sezoni večkrat znesle nad knapi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Maribor v zadnjo četrtino prvenstva vstopa z ogromno prednostjo pred zasledovalci. V letu 2019 sploh še ni izgubil, želi pa prvič navijačem podariti zmago, izraženo z več kot le zadetkom prednosti. V Ljudski vrt prihaja Rudar, pri katerem izstopa zlasti razigrani napadalec Milan Tučić.

"Doslej smo jih trikrat premagali, upam, da jih bomo še četrtič. Moramo poskrbeti za podaljšanje zmagovite serije," o spopadu s knapi razmišlja zvezni igralec Maribora Alexandru Cretu, ki želi z vijolicami osvojiti dvojno krono. Dvoboj v mestu ob Dravi se bo začel ob 17. uri.

Krško si rešuje kožo proti Domžalam

Po delovnem petku in soboti si bo nogometna Slovenija v nedeljo privoščila velikonočni počitek, v ponedeljek pa se bo 28. krog sklenil z dvobojem v Krškem. Posavcem so po zmagi v Novi Gorici zrasla krila. Za vrtnicami zaostajajo le še šest točk, upanje v zagotovitev obstanka je zraslo. Na drugi strani pa želijo Domžale po nesrečnem porazu v Mariboru ujeti zmagovalni ritem, s katerim bi lažje na lestvici zadržali tretje mesto. Strateg Krškega Andrej Panadić bo naskakoval prvo domačo zmago, odkar je na delu v Sloveniji.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Rok Kronaveter (Olimpija)

11 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Senijad Ibričić (Domžale), Shamar Nicholson (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Marcos Tavares (Maribor)

...

Poročila s tekem: