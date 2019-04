Domžale dokazale, zakaj so nočna mora za Krčane #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžale so se z zmago nad Krčani utrdile na tretjem mestu PLTS.

Nogometaši Krškega so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Domžalam z 1:2 (0:2). To je bila že šesta zaporedna zmaga rumenih proti Posavcem za prvenstvene točke.

Krško : Domžale 1:2 (0:2)



Stadion Matije Gubca, sodniki: Antič, Bensa in Černe.



Strelci: 0:1 Vetrih (34.), 0:2 Nicholson (37.), 1:2 Perić (56.).



Krško: Frelih, Štefulj (od 85. Vekić), Ilić, Cetina, Volarič, Perić, Da Silva, Kordić (od 62. Petrović), Jandrek, Vukušić, Volaš.

Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih, Mujan (od 81. Podlogar), Ibričić, Gnezda Čerin, Vuk (od 67. Hodžić), Nicholson.



Rumeni kartoni: Jandrek, Perić; Dobrovoljc, Hodžić.

Rdeči karton: /.

Domžalčani so dosegli tretjo zmago na zadnjih štirih tekmah in ostali na tretjem mestu. Dvakratni državni prvak, ki je jeseni v Krškem slavil s 4:0, je tokrat ekipi, ki se bori za obstanek, zabil dva zadetka. Za Domžale je to šesta zaporedna zmaga proti Krčanom.

Najprej Vetrih, nato Nicholson

Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, kar so kronali tudi z dvema zadetkoma. Prvega je v 34. minuti dosegel Amedej Vetrih, potem ko je z glavo izkoristil podajo Senijada Ibričića iz kota z leve strani.

Vetrih je bil tri minute pozneje v vlogi podajalca, žogo je poslal na približno 14 metrov od krškega gola, kjer jo je Shamar Nicholson sprejel s prsmi in jo takoj zatem iz prve poslal pod prečko za 2:0. Za Nicholsona je bil to deseti gol sezone.

Mojstrski zadetek Shamarja Nicholsona:

Sicer pa so tudi pred tem imeli Domžalčani več (pol)priložnosti, med drugimi Nicholson, Ibričić in Adam Gnezda Čerin, na drugi strani pa so Krčani enkrat tudi zadeli prek Daliborja Volaša, a iz prepovedanega položaja.

Perić za ohranitev upanja Krškega, a ...

V drugem polčasu je prvi nevarnejši strel sprožil Marco Da Silva s prostega udarca, a Krševan Santini ni imel težkega dela. Zato pa ga je premagal Marin Perić v 56. minuti, ko je v mrežo pospravil odbito žogo po poskusu Anteja Vukušića.

Vrhunci dvoboja v Krškem:

V nadaljevanju je v 62. minuti Žiga Frelih najprej obranil poskus Matije Roma, zatem pa na drugi strani Santini Perića. V 74. minuti je bil blizu novega zadetka Nicholson, a se iz bližine ni izšlo za povišanje vodstva, tako da je ostalo pri 2:1.

Krčani bodo v 29. krogu v nedeljo gostovali v Ljubljani, Domžalčani pa dan prej v Velenju.

