Maribor še četrtič premagal Rudar in mirno pluje proti naslovu

Nogometaši Maribora so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Rudar Velenje s 3:1 (1:0). Mariborčani so Velenjčanje na četrti medsebojni tekmi v tej sezoni še četrtič premagali.

Maribor je rutinirano prišel do pete zaporedne zmage, s katero je na prvem mestu prvenstvene razpredelnice zadržal prednost 12 točk pred ljubljansko Olimpijo. Pot do 20. prvenstvene zmage v sezoni si je tlakoval že v 3. minuti, ko se je v kazenskem prostoru odlično znašel Luka Zahović, nato pa le nadzoroval dogajanje na igrišču. Od 24. minute je imel tudi igralca več na igrišču, takrat je postalo jasno, da je edino vprašanje, s kakšno razliko bo tekmo dobil.

Mariborčani so že na začetku prišli do želenega vodstva. Amir Dervišević je iz avta vrgel žogo v sredino, kjer jo je najprej v skoku zgrešil Aleksander Rajčević, Blaž Vrhovec jo je s konico čevlja nekako spravil do Zahovića, ta pa je natančno streljal, od desne vratnice se je žoga odbila v mrežo.

Velenjčani so nato poskušali hitro izenačiti, v dveh akcijah je dišalo po zadetku. V osmi minuti je Robert Pušaver z desne strani podajal žogo v sredino, kjer pa so bili velenjski napadalci prekratki, v 18. minuti pa je Aljaž Krefl lepo sprejel žogo, še lepše streljal z 20 metrov, toda vratar Kenan Pirić je bil na mestu.

V 24. minuti so domači izvedli protinapad, Zahović je lepo našel Jana Mlakarja, ki je sam stekel proti vratarju, toda s hrbta ga je nepravilno zaustavil Pušaver, sodnik je dosodil enajstmetrovko, velenjskega nogometaša pa poslal v slačilnico. Z bele točke je Zahović zadel le vratnico.

Luka Zahović je zabil nov gol, a zapravil nekaj priložnosti. Tudi enajstmetrovko. Foto: Sportida

Okvir vrat je nato veselje preprečil Mlakarju, lepi priložnosti pa sta do konca zapravila oba mariborska napadalca, Zahović je streljal čez, Mlakar pa mimo gola.

Gostujoči trener je Almir Sulejmanović je ob odmoru okrepil obrambo, ta je napade gostiteljev zaustavljala do 56. minute, nato pa jo je prebil Dervišević. In to ne po kakšni lepši akciji, ampak s fantastičnem strelom od daleč, ko je žoga končala v levem zgornjem kotu vratarja Pridigarja.

Mariborčani so očitno menili, da so s tem svoje delo opravili, kar so Velenjčani kaznovali. Dominik Radić je v 67. minuti izid znižal, Velenjčani so krenili še po drugi gol, a tekmec je bil dovolj previden, da jim priložnosti ni več dovolil. Vse dvome svojih navijačev pa so razblinili v 87. minuti, ko je Krefl v kazenskem prostoru z roko blokiral strel Felipeja Santosa, enajstmetrovko pa je tokrat uspešno izvedel Marcos Tavares.

Zahović je imel nato še eno veliko priložnost, a izid se ni spremenil.

Maribor bo v naslednjem krogu gostoval pri Muri, Rudar pa bo gostil Domžale.

Maribor : Rudar 3:1 (1:0)

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3500, sodniki: Šmajc, Pospeh, Kasapović.



Strelci: 1:0 Zahović (3.), 2:0 Dervišević (56.), 2:1 Radić (67.), 3:1 Tavares (87./11 m).



Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Vrhovec, Vršič (od 62. Tavares), Hotić (od 74. Santos), Mlakar (od 70. Mešanović), Zahović.

Rudar Velenje: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Bolha, Čosić, Krefl, Črnčič, Trifković (od 46. Arap), Škoflek, Radić (od 85. Vodeb), Tučić (od 46. Kobiljar).



Rumeni kartoni: Mešanović, Santos; Črnčič, Krefl.* Rdeči karton: Pušaver (24.).

Spremljanje tekme v živo:

Konec tekme! Maribor je pričakovano in tudi zasluženo prišel do nove zmage in prednost pred Olimpijo na vrhu lestvice spet povišal na 12.



VIDEO: enajstmetrovka in gol Marcosa Tavaresa:





GOOOL! V 87. minuti je najstrožjo kazen izkoristil kapetan vijoličastih Marcos Tavares. To je bil 149. prvenstveni gol rekorderja slovenske lige.



86. minuta: nova enajstmetrovka za Maribor zaradi igranja z roko v kazenskem prostoru.



VIDEO: zadetek Dominika Radića:



GOOOL! V 67. minuti presenečenje v Ljudskem vrtu. Rudar je zmanjšal zaostanek na 1:2. V polno je meril Dominik Radić.



VIDEO: mojstrovina Amirja Derviševića:



GOOOL! Maribor vodi z 2:0, s pravcato mojstrovino pa je vodstvo domačih po strelu z 20 metrov v 56. minuti povišal Amir Dervišević.



Začetek drugega polčasa! Se lahko Rudar kljub igralcu manj vrne v igro ali pa bomo videli zanesljivo zmago Maribora?



Polčas! Maribor je na dobri poti, da pride še do četrte prvenstvene zmage nad Rudarjem v tej sezoni. Ima vodstvo, ima igralca več in je veliko nevarnejši nasprotnik. Se lahko v drugem delu igre kaj spremeni?



43. minuta: Maribor še naprej pritiska. Zdaj je po podaji Martina Milca z desne strani do strela prišel Jan Mlakar, a meril čez gol.



VIDEO: vratnica Jana Mlakarja:

27. minuta: spet je okvir vrat preprečil veselje Maribora. Tokrat ga je po strelu iz obrata zatresel Jan Mlakar.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in vratnica Luke Zahovića:



25. minuta: enajstmetrovka za Maribor in rdeč karton za Rudar. Po prekršku nad Janom Mlakarjem ga je prejel Robert Pušaver. Z enajstih metrov je streljal Luka Zahović, a zadel okvir vrat.



18. minuta: z 18 metrov je poizkusil Aljaž Krefl in streljal precej močno, a je bil vratar Maribora Kenan Pirić na pravem mestu.



VIDEO: gol Luke Zahovića:





GOOOL! Maribor že vodi. V 3. minuti je domače v vodstvo popeljal Luka Zahović.



Začetek tekme! S sredine igrišča so krenili nogometaši Maribora.