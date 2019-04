Triglav prekinil svoj črn in sanjski niz Mure

Kranjčani so po treh porazih v nizu končno okusili slast zmage na prvoligaški sceni, na kolena pa so spravili v zadnjem času zelo vroče tekmece iz Murske Sobote. Ti so pred današnjim gostovanjem v gorenjski prestolnici na zadnjih petih tekmah dosegli štiri zmage in en neodločen izid, po današnjem porazu pa zapravili idealno priložnost, da se zavihtijo na tretje mesto prvenstvene lestvice. Triglavani so po deveti zmagi v tej sezoni napredovali na sedmo mesto in imajo dve točki več od Velenjčanov, ki bodo danes gostovali pri vodilnemu Mariboru.

Prekmurci so odločno začeli obračun v gorenjski prestolnici. Pobuda je bila na njihovi strani, najbolj aktiven pa je bil Alen Kozar, ki je v 7. in 10. minuti sprožil močna strela z razdalje, a njegova poskusa nista bila dovolj natančna.

Nato je v kranjskem športnem centru nastopilo krajše zatišje, igra je v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma, v 27. minuti pa so nogometaši iz Murske Sobote vendarle dosegli vodilni gol. Levji delež je opravil Nino Kouter, ki je z desne strani poslal oster in natančen predložek do Luke Šušnjare, ta pa je iz neposredne bližine po strelu z glavo zadel za 1:0.

Luka Majcen je bil z dvema zadetkoma junak Kranjčanov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le dve minute kasneje so varovanci gostujočega trenerja Anteja Šimundže izpeljali novo obetavno akcijo, strel Kozarja z roba kazenskega prostora pa je za las zletel mimo vrat domačega vratarja Jalna Arka.

Sobočani so tudi v končnici prvega polčasa imeli vse niti igre v svojih nogah, vseskozi so ogrožali kranjska vrata, najbolj nevarno akcijo pa so uprizorili v 39. minuti, ko se je po bliskovitem (pol)protinapadu v sijajni priložnosti znašel Kouter, po njegovem strelu pa se je izkazal Arko.

Kranjčani so v drugem polčasu zaigrali veliko bolje. Njihova želja po spremembi izida je bila očitna, predvsem učinkovito pa so zaigrali med 61. in 68. minuto, ko so dosegli dva gola z 11-metrovke. Obakrat je z bele točke v polno zadel najboljši strelec kranjske zasedbe Luka Majcen. Prvo 11-metrovko je zakrivil Nik Lorbek, drugo pa Amadej Maroša.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prekmurski nogometaši so od tega šoka niso več pobrali. V zadnjih dvajsetih minutah so sicer skušali doseči vsaj neodločen izid, a se jim namera ni posrečila. Do spremembe ni prišlo po dveh priložnostih Roka Sirka, enkrat je z razdalje poskušal tudi rezervist Armin Čerimagić, a tudi varovanci domačega stratega Dejana Dončića so zapravili dve izjemno lepi priložnosti za prepričljivejšo zmago. V 83. minuti je dvakratni strelec Majcen po strelu z roba kazenskega prostora zadel okvir vrat, še lepšo priložnost pa je imel pet minut kasneje po bliskovitem nasprotnem protinapadu David Tijanić, njegov strel pa je z velikimi težavami zaustavil gostujoči vratar Matko Obradović.

Mura se bo prihodnji teden kar dvakrat pomerila z Mariborom. V sredo, 24. aprila, bo igrala povratno polfinalno tekmo v pokala Slovenije, v nedeljo, 28. aprila, pa še tekmo 29. kroga PLTS. Triglav bo v prihodnjem krogu v soboto, 27. aprila, gostoval pri Aluminiju.

Triglav : Mura 2:1 (0:1)

Športni center, sodniki: Tkalčič, Kordež, Šumer.



Strelca: 0:1 Šušnjara (29.), 1:1 Majcen (61./11 m), 2:1 Majcen (68./11 m).



Triglav: Arko, Rogelj, D. Kryeziu, E. Kryeziu, Mlakar, Svraka (od 85. Gajić), Mertelj, Kumer, Tijanić, Žurga (od 80. Hasanaj), Majcen (od 90. Crnov).

Mura: Obradović, Kous, Bošković, Maruško, Sturm, Kozar, Lorbek (od 78. Čerimagić), Horvat (od 65. Karničnik), Kouter, Šušnjara (od 75. Sirk), Maroša.



Rumeni kartoni: E. Kryeziu, Arko; Šturm, Maroša, Šušnjara, Kouter.

Spremljanje tekme v živo:

Konec tekme! Triglav je prekinil niz treh porazov, Mura pa je prvič po petih tekmah izgubila in tudi prvič po petih tekmah prejela gol.



VIDEO: vratnica Luke Majcna:





83. minuta: zdaj bi Luka Majcen skoraj prišel do hat-tricka, in to na kakšen način. To bi bil pravcati evrogol, a je novo veselje kapetana Triglava preprečil okvir vrat.



82. minuta: Mura vse bolj pritiska. Zdaj je s strelom od daleč poizkusil Nik Lorbek, a ni bil dovolj natančen.



80. minuta: zdaj je bila neverna Mura, a ni uspela priti do izenačenja po strelu znotraj kazenskega prostora.



VIDEO: prekršek za drugo enajstmetrovko in drugi gol Luke Majcna:





GOOOL! Spet je bil Luka Majcen natančen in poskrbel za popoln preobrat, sam pa se s 13. prvenstvenim golom sezone povzpel tik pod vrh lestvice strelcev.



68. minuta: še druga enajstmetrovka za Triglav v osmih minutah. Tokrat je sodnik na njo pokazal po padcu Triglavanov v kazenskem prostru ob kotu, ki so ga imeli na voljo.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Luke Majcna:





GOOOL! Z enajstih metrov je na 1:1 poravnal kapetan Triglava Luka Majcen. Matko Obradović je tako gol prejel po kar 524 minutah, premagali pa so ga šele z najstrožje kazni. Rekord Nejca Vidmarja, ki je pred leti brez gola zdržal kar 1002 minuti, tako ostaja neogrožen.



60. minuta: enajstmetrovka za Triglav po prekršku Nika Lorbka v kazenskem prostoru.



Drugi polčas se je začel. Kaj bomo videli v drugih 45 in nekaj minutah? Bo Triglav zabeležil še četrti poraz v nizu in ali bo Mura še na šesti tekmi od šestih, ki jih je odigrala v zadnjem času, zaklenila svoja vrata?



Polčas! Mura je v prvi 45 minutah prišla do minimalne prednosti in nadaljevala z nizom brez prejetega zadetka, ki zdaj traja že 509 minut, kolikor njen vratar Matko Obradović že ni prejel gola.



45. minuta: zdaj je bil nevaren Triglav. Pred vrati je bil kapetan Luka Majcen, a je tik pred njim žogo odbil Matic Maruško.



39. minuta: Mura še naprej pritiska. Zdaj je po desni strani prodrl Nino Kouter, ustrelil, a se je vratar Triglava izkazal z obrambo.



36. minuta: za nami je 36 minut igre, Mura zasluženo vodi, njen vratar Matko Obradović pa je pravkar presegel izjemen mejnik. Gola zdaj v prvi slovenski ligi ni prejel kar 500 minut v nizu.



29. minuta: Mura je imela novo priložnost. Po levi strani je preigraval Luka Šušnjara, ki je že pretental vratarja Triglava in potem podal v kazenski prostor v sredini, a je potem priložnost splavala po vodi.



VIDEO: gol Luke Šušnjare:





GOOOL! Po podaji Nina Koutra je do strela z glavo prišel Luka Šušnjara in zabil prvi gol na tekmi. Gostje od 27. minute vodijo z 1:0.



VIDEO: priložnost Mure



14. minuta: z desne strani je žogo pred gol Triglava poslal Nino Kouter in skoraj presenetil domačega vratarja Jana Arka.



Tekma se je začela! Triglav, ki je sijajno začel z drugim delom prvenstva, je vse zadnje tri tekme izgubil in padel na mesta, ki ogrožajo obstanek v ligi. Mura je v dobri formi, saj je v prvenstvu na zadnjih petih tekmah štirikrat zmagala in enkrat remizirala. Trda je v zadnjem času predvsem njena obramba. Vratar Mure Matko Obradović do začetka tekme v Kranju gola ni prejel kar 464 minut. Bo nepremagan tudi tokrat?



Pozdravljeni iz Kranja! V prvi sobotni, sicer pa tretji v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije, se bosta udarila osmouvrščeni Triglav in Mura, ki je na petem mestu.