Celjski vratar v obup spravljal nogometaše Aluminija #video

Prvi polčas je minil brez zadetkov, pa čeprav sta imeli ekipi predvsem v uvodnih 20 minutah kar nekaj lepih priložnosti. V osmi minuti je pri Celjanih poskusil Dario Vizinger, ko je streljal v kazenskem prostoru malce z desne, Luka Janžekovič je žogo odbil.

Še lepšo priložnost so imeli Kidričani v 11. minuti, ko je bil sam pred Metodom Jurharjem Jure Matjašič, celjski vratar pa je dobil ta dvoboj, tako kot tudi v 19. minuti, ko je v kazenskem prostoru sprožil še Luka Štor.

Celjani so poskočili na izjemno 4. mesto. Foto: zajem zaslona

Po mirnem uvodu v drugi polčas je v 54. minuti od daleč streljal Lovro Cvek in zadel vratnico. V 55. minuti je poskusil še Vizinger s 13, 14 metrov, a preslabo, točno v Janžekoviča. Na drugi strani je bilo vroče v 63. minuti, ko je Jurhar obranil poskus Matjašiča iz bližine.

Takoj zatem pa so Celjani povedli, ko je Mitja Lotrič prejel žogo v kazenskem prostoru na levi strani in jo poslal pod prečko. Zanj je bil to sedmi gol v sezoni. Sledilo je novo mirnejše obdobje, ki ga je prekinil poskus Dejana Petroviča v 78. minuti, Dušan Stojinović je pravočasno podstavil glavo in žogo preusmeril v kot.

Nevarno je bilo tudi v 81. minuti, ko je znova streljal Lotrič, Luka Koblar pa je žogo pred golovo črto odbil v kot. Vroči trenutki so se nadaljevali pred celjskimi vrati, v 83. minuti je Tadej Trdina prišel do voleja v bližini gola, Jurhar pa je bil na mestu.

Celjani bodo v 29. krogu 28. aprila gostovali v Novi Gorici, Kidričani pa bodo dan prej gostili Triglav.

Celje : Aluminij 1:0 (0:0) Štadion Z'dežele, sodniki: Matković, Benc in Perger. Strelec: 1:0 Lotrič (64.).



Celje: Jurhar, Travner, Zaletel, Stojinović, Brecl, Pišek, Lotrič, Cvek, Požeg Vancaš, D. Štraus (od 83. Benedičič), Vizinger. Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Koblar, Martinović, Kontek, Vrbanec (od 83. Leko), Muminović (od 77. Trdina), Petrovič, Horvat, Štor, Matjašič (od 65. Marinšek).



Rumeni kartoni: Pišek, Požeg Vancaš; Horvat, Muminović, Koblar.

Rdeči karton: /.