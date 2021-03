Aluminij končal pozitivno serijo Domžal #video

Nepopolni 27. krog Prve lige Telekom Slovenije, še zadnji pred dolgim reprezentančnim premorom, se je začel v Kidričevem, kjer je domači Aluminij kot prvi v letošnjem letu premagal Domžale (1:0). To je bil po desetih tekmah prvi poraz za rumeno družino. V nedeljskem derbiju kroga bosta obračunala Mura in Maribor, gostje pa se lahko z zmago povzpnejo na vrh, saj bo vodilna Olimpija gostila Bravo šele 7. aprila. Koprčani bodo pričakali vedno bolj zaskrbljene Celjane, v ponedeljek pa se bosta v sosedskem obračunu udarila Gorica in Tabor.

Aluminij : Domžale 1:0 (1:0) Konec tekme v Kidričevem. Aluminij je zmagal drugič zapored, Domžalčani pa so prvič izgubili v drugem delu prvenstva. 95. minuta: Domžalčani so imeli veliko priložnost za izenačenje, a Kidričane rešila vratnica. Po predložku Sikoška je Podlogar na drugi vratnici zadel vratnico in ostalo je pri vodstvu domačih. Smola. 74. minuta: Nova prekinitev zaradi poškodbe. Svetlin je trčil v glavo Pečnika, ki je nokavtiran obležal na tleh. Trčenje Svetlina in Pečnika: 72. minuta: Z ugodnega položaja je s prostega strela proti vratam Janžekoviča sprožil Jakupović, a žoga je švignila preko vrat. 64 minuta: Na igrišče so pritekli trije novi nogometaši. Dve menjavi je opravil Aluminij, eno Domžalčani. Za Kidričane po novem igrata Krajnc in Marinšek, zelenico sta zapustila Đerlek in Bolha, pri rumenih pa je vstopil Podlogar, ki je zamenjal Urbančiča. 55. minuta: Za nami je prvih deset minut v drugem polčasu. Igra se odvija med obema kazenskima prostoroma. v tem času veliko akcije ni bilo, smo pa videli dva rumena kartona v vrstah Aluminija. Porumenela sta Čermak in Bolha. Začetek drugega polčasa! Konec prvega polčasa! 45. minuta: Nova priložnost za Aluminij. Po podaji Tilna Pečnika je na prvi vratnici odbil Käit. V nadaljevanju akcije je Pečnik žogo zavrnil do Krefla, ki je z levega roba kazenskega prostora močno streljal. Vratar Mulalić je žogo odbil do Kadriča. Ta je s 25 metrov streljal čez zgornji desni kot vrat Domžal. Ostalo je pri vodstvu z 1:0. 37. minuta: Käit je na desni strani kazenskega prostora zaposlil Žiniča. Ta je prodrl proti vratom in poslal nizek predložek. Nespretno je posredoval Čermak, a je vratar Janžekovič z odličnim posredovanjem preprečil avtogol domačih. 25. minuta: Svetlin je na levi strani zaposlil Urbančiča, ki je poslal predložek v kazenski prostor. Vratar Janžekovič je zapustil vrata, žoga pa je prišla do Piška. Ta je streljal z 20 metrov, a je Janžekovič uspel žogo sredi kazenskega prostora zaustaviti. 18. minuta: GOOOL! 1:0! Aluminij vodi! Čermak je na levi strani prodrl v kazenski prostor Domžal. Podal je v sredino, kjer je Kadrič žogo namestil Jakšiću. Ta je z 18 metrov natančno streljal v spodnji levi kot nemočnega Mulalića. Kidričani so v sedmih nebesih. Zadetek Jakšića: 5. minuta: Sikošek je odbil v kot z desne strani. Po podaji Krefla je pred vrati do žoge prišel Jakšič. Njegov strel iz neposredne bližine je vratar Mulalić odlično odbil. Do strela je prišel še Pantalon, branilci Domžal pa so uspešno blokirali in žoga je zletela mimo desne vratnice. Po dveh kotih Pečnika z leve strani so se Domžalčani ubranili. 1. minuta: Nezgoda! Po neposrednem strelu s kota je poizkušal Jakupović. Vratar Janžeković je z zadnjimi močmi žogo odbil, pri tem pa je z glavo močno z glavo trčil v vratnico. Potreboval je zdravniško pomoč. Po kratki oskrbi je lahko nadaljeval tekmo. Nezgoda Janžekoviča: Začetek tekme v Kidričevem! Začetni postavi: Tekmo z NK Domžale začenjamo v naslednji postavi. 💪 #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Sobota, 13. marec 2021 ➡️ Urbančič, Pišek, Martinović, Kolobarić ⬅️ Vuklišević, Šoštarič Karič, Ibričić, Podlogar 📝 https://bit.ly/30CK3pl #Plts #ALUDOM Objavil/a NK Domžale dne Sobota, 13. marec 2021 Pred tekmo: Prvoligaška karavana se bo tako ob prestavljeni tekmi v Ljubljani danes ustavila le v Kidričevem. Aluminij bi lahko danes dočakal nekaj, na kar so njegovi navijači že pozabili. Šumari bi se lahko na lestvici povzpeli na osmo mesto, na položaj, ki zagotavlja neposreden obstanek med elito, ne pa dodatnih kvalifikacij. Kidričani so se po zaslugi gostujoče zmage nad Bravom (1:0 v Ljubljani) med tednom približali osmouvrščenemu Celju, ki zaradi slabih predstav in ogromnega števila porazov doživlja vedno več kritik, na zgolj -2. Kapetan Domžal Senijad Ibričić mora zaradi kazni kartonov preskočiti današnje srečanje v Kidričevem. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi izbranci Oskarja Drobneta vzeli mero še Domžalam in postali prvi klub, ki mu je to uspelo v letu 2021, bi bilo zadovoljstvo v Kidričevem izjemno. Domači trener resda zaradi kartonov ne more računati na tri pomembne igralce, manjkali bodo Emir Azemović, David Flakus Bosilj in Aljaž Ploj, a bodo močno oslabljeni tudi gostje. Pri Aluminiju bo lahko po dolgem času zaigral napadalec Haris Kadrić, ki je po "aferi ugriz" odslužil kazen prepovedi nastopa na kar petih tekmah. "Zagotovo je zmaga proti Bravu prinesla veliko pozitivne energije, smo sicer zelo zdesetkani, okrnjeni zaradi poškodb in kartonov. To ne pomeni, da ne moremo na igrišču ponovno pustiti srca in poskusiti osvojiti novih treh točk," napoveduje Drobne. Po napetem spopadu z Muro, ki je postregel z burnim dogajanjem, največ prahu pa se je dvigovalo okrog sodniških odločitev, se Domžalčani po nadaljevanje niza neporaženosti, ta v prvi ligi traja že 14 tekem, odpravljajo na Štajersko. Dejan Djuranović v Kidričevem zaradi kazni ne bo mogel računati na kapetana Senijada Ibričića, pa tudi dva pomembna člena obrambe, Svena Karića Šoštariča in Damjana Vukliševića, na seznamu poškodovanih pa so Tilen Klemenčič, Gaber Dobrovoljc in Slobodan Vuk. "Obe moštvi bosta v srečanje stopili brez nekaterih pomembnih členov, kar bo zagotovo poskrbelo za nekaj več nepredvidljivosti. Aluminij se krčevito bori za obstanek, sami napadamo mesta, ki vodijo v Evropo, zato pričakujem zelo zanimivo srečanje," sporoča najboljši strelec Domžal Dario Kolobarić, ki bo z Domžalčani pred reprezentančnim premorom odigral še pokalno srečanje. Rumena družina bo četrtfinalno vstopnico med tednom iskala v Beltincih. V Prekmurje se želijo odpraviti dobre volje in z lepimi spomini na današnje srečanje v Kidričevem, na katerem bo sodil Matej Jug. Uvodni dvoboj 27. kroga si lahko od 15. ure naprej ogledate na Planet 2.

Ljubljanski derbi šele po premoru in praznikih Nogometne sobote so znale biti precej bolj pestre kot današnja, ki bo ponudila le eno tekmo. Razlog je prestavitev ljubljanskega obračuna med Olimpijo in Bravom. Zelenica v Stožicah, ki bo kmalu prizorišče uvodnega dejanja kvalifikacij za SP 2022 (24. marca bo Kekova četa gostila svetovne podprvake Hrvate), nato pa se bodo na njej igrale še tekme evropskega prvenstva do 21 let, bo ta konec tedna mirovala. Trener Olimpije Goran Stanković bo moral še malce počakati na svoj prvi ljubljanski obračun kot vodja strokovnega vodstva zmajev. Foto: Vid Ponikvar Zakaj je dvoboj prestavljen? ''Razlog je zasedenost igrišča v Stožicah, zaradi organizacije evropskega prvenstva do 21 let,'' sporoča NK Olimpija. Vodilni zmaji bodo Šiškarje gostili šele 7. aprila, odločitev o novem terminu dvoboja pa je šla bolj na roko Bravu, ki je padel v formi. Na zadnjih treh tekmah sploh ni dosegel zadetka, osvojil pa le eno točko, tako da izgublja korak s klubi, ki se potegujejo za Evropo. Zmaji so na drugi strani prepričljivi. Pod vodstvom Gorana Stankovića sploh še niso izgubili, po derbiju v Mariboru so nanizali dve zmagi, z novim trenerjem pa na sedmih letošnjih srečanjih prejeli le dva zadetka! Če bi se ljubljanska prvoligaša tako sestala ta konec tedna, bi bila Olimpija velik favorit. Bo tako tudi 7. aprila, po velikonočnih praznikih, pred katerimi čaka klube daljši reprezentančni premor? Brez tekme, na kateri bi lahko preveril trenutno formo izbrancev (seznam za Euro do 21 let bo razkril v ponedeljek), je ostal selektor Milenko Ačimović. Imel bi kaj za videti, saj bi zaigrali Timi Max Elšnik, Igor Vekić, Žan Trontelj, David Brekalo, Sandi Ogrinec, obenem pa še kopica nogometašev, ki bi po letih lahko sodili med kandidate za nastop na Euru.

Maribor lahko prehiti Olimpijo, Mura pa lahko pride na -1

Nedelja prinaša veliki derbi. V Fazaneriji se bosta udarila soseda na lestvici, ki gledata v hrbet vodilni Olimpiji. Tretjeuvrščena Mura bo gostila drugouvrščeni Maribor. Strateg črno-belih Ante Šimundža se bo v trenerskem spopadu pomeril z nekdanjim pomočnikom Sašo Gajserjem, ki mu kot začasnemu prvemu strategu vijolic ne gre slabo, saj je na štirih tekmah osvojil osem točk, z zmago nad vedno neugodno Muro pa bi Mariborčane vrnil na prvo mesto. Resda s tekmo več od Olimpije, a bi bila to vseeno ogromna spodbuda za 15-kratne državne prvake, ki bi s tem vrgli rokavico zmajem, ti pa bi se znašli pod dodatnim pritiskom. Gajser bi z zmago v Murski Soboti morda tudi dokončno prepričal športnega direktorja Marka Šulerja, da se mu splača podati priložnost do konca sezone in da sploh ni potrebno iskati novega stratega.

Ante Šimundža in Saša Gajser sta v Mariboru dolgo časa sodelovala in osvojila kar nekaj lovorik. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani prihajajo v Prekmurje z velikimi načrti, podobno pa na njihovo žalost velja tudi za gostitelje, ki še niso rekli zadnje besede v nameri, da bi aktivneje sodelovali v boju za državni naslov. Na zadnjem gostovanju so stežka, dobršen del srečanja so igrali z nogometašem manj, prišli do točke v Domžalah. Klemen Pucko tako ne bo mogel kandidirati za derbi 27. kroga. Vratar Matko Obradović, ki zelo dobro pozna Mariborčane, tudi najnovejšega pomočnika trenerja Aleša Mertlja, v zadnjem obdobju ne prejema veliko zadetkov. Na zadnjih petih tekmah je bil premagan le trikrat.

Saša Gajser: Muri zagotovo ne bo lahko

Ante Šimundža si želi, da bi bilo podobno tudi v nedeljo, ko pričakuje dinamično in kakovostno predstavo. "Doma si želimo biti zelo tekmovalni. Verjamem, da nam bo uspelo," ne izključuje možnosti, da bi zmaga ostala doma, s tem pa bi se Mura približala drugemu mestu na zgolj točko. Nekdanji trener Maribora tudi dodaja, da imajo gostje opravka z več tekmovalnega in športnega pritiska, ker kot dominantna ekipa v slovenskem nogometu pretendirajo za naslov prvaka.

Matko Obradović in Marcos Tavares sta si nekdaj delila slačilnico v Ljudskem vrtu, v nedeljo pa bosta velika tekmeca na derbiju kroga. Foto: Vid Ponikvar

Vijolice so najboljše v Sloveniji, kar se tiče doseženih zadetkov (52), v prejšnjem krogu je zablestel neuničljivi kapetan Marcos Tavares (zadetek in asistenca, dočakal je krstni gol v tej sezoni), tako da obrambo Mure čaka veliko dela.

"Mura je visoko, je kandidat za naslov prvaka. Pričakujem zanimivo in zahtevno tekmo. Je pa opazno, da prihajamo v Mursko Soboto s pozitivno energijo in kvaliteto. Muri zagotovo ne bo lahko," sporoča Gajser. V prejšnjih letih je na derbijih s črno-belimi pogosto meril tudi proti starejšemu bratu Damjanu Gajserju, ki pa je lani zapustil Muro, za kratko obdobje v drugi ligi vodil kranjski Triglav, zdaj pa išče nove izzive.

Evropa se oddaljuje od Kopra, v Celju zvoni alarm

V nedeljo zvečer se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Celje. Spadata v elitno skupino šestih klubov, ki se lahko pohvalijo z naslovom državnega prvaka. V njej so še Maribor, Olimpija, Gorica in Domžale. Kanarčki so bili najboljši v Sloveniji leta 2010, Celjani pa deset let pozneje. Po zgodovinskem uspehu rumeno-modrih pa je sledil strm padec. V jesenskem delu so pristali v spodnji polovici razpredelnice, po menjavi trenerja, knežje mesto je razočarano zapustil Dušan Kosić, pa gre branilcem naslova še slabše. Novi strateg Jiri Jarošik, nekdanji as češkega nogometa, razprodaja ugled.

Trener Celja Jiri Jarošik se zaradi skromnih rezultatov v letu 2021 zelo pogosto drži za glavo. Foto: Vid Ponikvar

Na sedmih tekmah je osvojil le tri točke, najmanj izmed vseh v letu 2021. Nanizal je štiri poraze, Celjani niso zatresli mreže že tri tekme zapored. Nezadovoljstvo je vse večje, zdaj pa jih do reprezentančnega premora čakata še dve tekmi. Najprej zelo zahtevno gostovanje na Primorskem pri Kopru, ki v boju za Evropo potrebuje točke, nato pa še pokalni spopad osmine finala, ko bodo v četrtek gostovali pri drugoligašu Triglavu. Prednost Celja pred Aluminijem in Gorico je vse manjša, navijače vse bolj skrbi, da bi se Celjani lahko vpisali v zgodovino kot prvi, ki so v prvi sezoni po državnem naslovu ostali brez prvoligaškega statusa.

Odkar je Koper prevzel Rodolfo Vanoli, zbirajo njegovi varovanci točke v ritmu toplo-hladno. Po dveh zmagah sta nastopila dva zaporedna poraza, zaostanek za četrtouvrščenimi Domžalami pa se je povzpel na -4. Če se bo nadaljevalo v podobnem ritmu, na Bonifiki, ki se pripravlja na dvoboje Eura do 21 let, poleti zagotovo ne bo evropskih tekem. Zato želijo gostitelji prekrižati načrte Celjanom in na krilih prvega strelca tekmovanja Nardina Mulahusejnovića, ki lahko zaradi preložene tekme Olimpije na lestvici najboljših strelcev še malce uide Đorđetu Ivanoviću, prizadejati prvaku novo bolečo zaušnico.

Sosedski spopad v Novi Gorici

Bitka za prvoligaške točke bo potekala tudi v ponedeljek. Gorica in Tabor, ki se redno srečujeta v pripravljalnih obdobjih, na zemljevidu pa njuni mesti ločuje le 32 kilometrov, čaka še kako pomembna tekma. Vrtnice so z zadnjo zmago v Celju sporočile, da se ne predajajo. Do konca je še deset krogov, v njih pa želijo ujeti vsaj enega izmed sosedov na lestvici in si s tem podaljšati upanje za obstanek. Če bi v ponedeljek na domači zelenici premagali Tabor, zaradi katerega so leta 2019 prvič v klubski zgodovini zapustili 1. SNL in padli med drugoligaše, bi si izboljšali izhodišče.

Tabor je leta 2019 v dodatnih kvalifikacijah za obstanek pahnil Gorico v drugo ligo. Zasedbi sta od takrat doživeli nemalo kadrovskih menjav. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V tej sezoni so v novogoriškem Športnem parku že ugnali Sežančane. Jeseni je bilo 2:1, v polno pa sta zadela izkušena člana Gorice, nekdanja reprezentanta Goran Cvijanović in Etien Velikonja. Prvega ob zadnji zmagi v Celju, to je bil jubilejni tisoči nastop Gorice v prvoligaškem tekmvanju, ni bilo na igrišču, drugi pa je prejel le drobtinice in odigral zadnjih sedem minut. Vrtnice si rešujejo prvoligaški status z nekaterimi drugimi imeni, med katerimi se v napadu največ pričakuje od Lamina Colleyja.

Kraševci prihajajo k sosedom po visokem domačem porazu proti Olimpiji (0:3). Tudi oni so podobno kot Novogoričani v spomladanskem delu v gosteh premagali Celjane, to pa je bila tudi edina zmaga, ki jo je dočakal novi trener Igor Božič. Za bolj varen položaj, s katerim bi se oddaljil od devetega mesta, trenutno ima pred njim "le" šest točk naskoka, bi potreboval še kakšno zmago. Ker pa jo nujno potrebujejo tudi varovanci Aleksandra Jovića, se na stadionu štirikratnih državnih prvakov obeta vse drugo kot nezanimiv nogometni obračun.

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog: Sobota, 13. marec:

Aluminij : Domžale 1:0 (1:0)

Jakšić 18 Nedelja, 14. marec:

14.45 Mura – Maribor

19.30 Koper – Celje Ponedeljek, 15. marec:

15.00 Gorica – Tabor