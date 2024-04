Končno je tukaj – mednarodna zelena konferenca

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo – eden največjih projektov samostojne Slovenije – močno spreminja tržne razmere na skoraj vseh področjih. Podjetjem prinaša kup obveznosti, nalog, izzivov in vprašanj. Ker smo šele na začetku tega prehoda, je vprašanj zelo veliko, časa za iskanje odgovorov pa ni na pretek. Poiskali jih bodo na mednarodni konferenci SEEnergy - Energetski konferenci s strokovnim sejmom, ki bo potekala v Celju. Dogodek, katerega fokus bo na vseh trenutno najpomembnejših temah v energetiki, organizira Celjski sejem, srebrni pokrovitelj in soorganizator konference pa je Združenje slovenske fotovoltaike, saj je fotovoltaika zelo pomemben segment tega energetskega prehoda. Dogodek bo potekal vsako drugo leto, zato ga ne gre izpustiti.

Največji dogodek B2B na temo energetike v JV Evropi

Na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organiziramo mednarodno konferenco SEEnergy na temo energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila kar nekaj odgovorov tujih in domačih strokovnjakov na vprašanja s področja energetike, s katerimi se ukvarjajo lokalne skupnosti, podjetja in veliki industrijski koncerni.

Ta edinstveni dogodek B2B se odvija le enkrat na dve leti, zato ga res ne smete zamuditi!

Tridnevna konferenca bo razdeljena na deset večjih sklopov, od katerih jih je polovica namenjena industriji in drugim večjim porabnikom energije. Poglejmo si nekaj najbolj izstopajočih tematik:

Prvi dan se bomo osredotočili na digitalizacijo v energetiki, predstavili bomo rešitve za znižanje stroškov omrežnine ter se dotaknili novega obračuna omrežnine, ki začne veljati 1. julija letos.

Na voljo pa bodo tudi drugi sklopi s področja energetike, kjer boste pridobili koristne informacije – takšen je npr. sredin sklop o vetrni energiji, kjer bo govora o novih spodbudah za lokalne skupnosti, v katerih se bodo postavile vetrnice, o tem, ali bomo v JV Evropi znali izkoristiti sonce in kje smo s solarizacijo, ter o vlogi jedrske energije pri zelenem prehodu. Dotaknili se bomo NEPN-ov (nacionalnih energetsko podnebnih načrtov) v regiji, saj ti vplivajo tudi na spodbude, ki jih države namenjajo posameznim virom energije in delili izkušnje iz drugih držav. Seveda bomo poiskali odgovore o načrtovanih spodbudah za podjetja in novih rešitvah, ki jih ponuja trg. Z nami bodo tudi predstavniki tujih organizacij in odločevalcev.

Naslednji sklop bo obravnaval zajem in pripravo CO 2 , kar bo še posebej zanimivo za podjetja, ki upravljajo naprave z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, kot tudi za preostale, kjer v proizvodnih procesih nastajajo emisije CO 2 .

Prvi dan bomo sklenili s sklopom o vodiku kot okolju prijaznem nosilcu energije, kjer bomo razpravljali o njegovem potencialnem doprinosu k doseganju evropskih podnebnih in energetskih ciljev.

V četrtek se bomo posvetili financiranju energetskih projektov in razpravljali o širokem spektru nepovratnih sredstev, ugodnih posojilih in uspešnih primerih samooskrbnih skupnosti.

V petek bo naš minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, skupaj z energetskimi ministri iz drugih držav Jugovzhodne Evrope predstavil spremembe in trende, ki so jih države članice EU vnesle v zadnje NEPN-e (Nacionalne energetske in podnebne načrte), ki jih morajo oddati do 30. junija letos. Ti predstavljajo cilje za države članice in EU kot celoto ter osnovo za ukrepe, s katerimi bomo te cilje dosegli – v časovnih okvirjih do 2030, 2040 in 2050. Če vas torej zanima, kaj nas čaka v prihodnjih letih, je ta sklop namenjen prav vam!

Soustvarjamo zeleno prihodnost

Pomembnost zelenega prehoda v Sloveniji se kaže v aktivni vključenosti državnih agencij, institucij, energetskih podjetij in drugih ključnih udeležencev v organizacijo dogodka. SEEnergy bo ponudil vpogled v najnovejše dosežke na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in trajnostnih praks v energetskem sektorju.

Ključne teme konference vključujejo:

Zeleni prehod v praksi: predstavitve primerov držav JV Evrope, ki so uspešno uresničile zelene energetske strategije. Tehnološke inovacije: raziskovanje najnovejših tehnologij in inovacij, ki oblikujejo prihodnost energetike. Zakonodajni okvir: analiza aktualnih zakonodajnih smernic, ki vplivajo na razvoj obnovljivih virov energije. Trajnostne prakse: deljenje primerov dobrih praks in trajnostnih rešitev v energetskem sektorju, ki poudarjajo pomembnost trajnostnega razvoja. Financiranje zelenega prehoda: predstavitev virov financiranja in primerov dobrih praks.

Na konferenci bodo ključni odločevalci iz JV Evrope

Konferenca bo potekala v znamenju predstavitev, debat, okroglih miz, bilateralnih srečanj, ki se jih bodo udeležili okoljski ministri sosednjih držav, lokalne skupnosti, predstavniki ministrstev in Evropske unije.

Zakaj se udeležiti mednarodne konference SEEnergy?

Strokovna znanja: spoznajte vodilne strokovnjake in predstavnike v energetskem sektorju.

spoznajte vodilne strokovnjake in predstavnike v energetskem sektorju. Mreženje: povežite se s ključnimi deležniki in ustvarite nove poslovne priložnosti.

povežite se s ključnimi deležniki in ustvarite nove poslovne priložnosti. Inovacije: odkrijte najnovejše tehnologije, ki že danes oblikujejo prihodnost energetike.

odkrijte najnovejše tehnologije, ki že danes oblikujejo prihodnost energetike. Praktični vpogledi: pridobite praktične vpoglede skozi primere dobrih praks.

PESTER STROKOVNI PROGRAM KONFERENCE SEENERGY 2024 – ENERGETSKI PREHOD V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO

Sreda, 15. maj 2024

MODRA DVORANA 1

9.00–9.45 Registracija in kava ter ogled razstavnih prostorov

9.45–10.00 Pozdravni nagovori

10.00–12.00 Digitalizacija v energetiki, moderatorka Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike

10.00–10.20 Vloga digitalnih rešitev v modernem prenosnem elektroenergetskem omrežju, pomočnik direktorja dr. Uroš Kerin, ELES

10.20–10.40 Distribucija 5.0, mag. Boris Kupec, predsednik uprave Elektro Celja in član skupščine GIZ DEE

10.40–11.00 Zakaj EU potrebuje pametna omrežja?, Roman Bernard, Ngen d.o.o.

11.00–11.20 Kaj nov obračun omrežnine prinaša v praksi za podjetja?, David Batič, vodja sektorja za razvoj in monitoring trga, Agencija za energijo

11.20–11.40 Digitalizacija, povezljivost, fleksibilnost in avtomatizacija v energetiki, Dušan Lukič, MOON POWER

11.40–12.00 Infrastruktura za izvajanje naprednih energetskih storitev, Rok Lacko, vodja službe za sistemske rešitve, GEN-I d.o.o.

12.00–14.00 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

14.00–16.00 Vetrne elektrarne, moderatorka Mateja Kegel Kozlevčar

(HSE, Siemens Gamesa)

Cilji, določila in spodbude za vetrne elektrarne, Krištof Zupančič, Direktorat za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS

Win-win(d) - Hrvaška izkušnja, OIE Hrvaška, Tea Dabič, pravna strokovnjakinja za OVE

16.00–18.00 Ogled razstavnih prostorov in druženje

MALA KONGRESNA DVORANA

8.00–8.30 Registracija in kava

08.30–10.30 MESTNA KONFERENCA CELJA NA TEMO ZELENEGA PREHODA, organizator Mestna občina Celje

10.30–11.00 Odmor za kavo in druženje

11.00–13.00 MESTNA KONFERENCA CELJA NA TEMO ZELENEGA PREHODA, organizator Mestna občina Celje

13.00–14.00 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

CELJANKA

10.30–12.30 Zajem in priprava CO2, moderatorka Tanja Srnovšnik

10.30–10.50 Zajem in priprava CO2 v industriji, Jure Robič, Omega air d.o.o.

10.50–11.20 Podsklop: Primer iz prakse, Gregor Šorn, Belinka Perkemija d.o.o.

11.20–11.40 ZeCarb: napredek pri doseganju neto ničelne vredenosti emisij (Net-Zero) z Messerjevo novo storitvijo CCUS, Dr. Tarek El Hawary, glavni tehnološki direktor, Messer SE & Co. KGaA

11.40–12.00 Emisije CO2 pri procesu proizvodnje vina in možnost zajema, Rok Berovič, Ino- Vine d.o.o.

12.00–12.20 Direktni zajem zraka in pot k ogljični nevtralnosti, Dana Marinič, Kemijski Inštitut

12.20–14.00 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

14.00–16.00 Vodik kot okolju prijazen nosilec energije, moderatorka Tanja Srnovšnik

14.00–14.20 Vodik kot tehnologija za doseganje evropskih klimatskih in energetskih ciljev, izr. prof. dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut

14.20–14.40 Energetske politike za podporo vodikovim tehnologijam, Davor Rašić, Direktorat za energetiko, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS

15.00–15.20 Proizvodnja H2 in tehnologije, Jure Robič, Omega air d.o.o.

15. 20–15.40 Operacije brez emisij s čistim vodikom – študije primerov v industriji in prometu, Tim Evison, višji podpredsednik, Messer SE & Co. KGaA

16.00–18.00 Ogled razstavnih prostorov in druženje

Četrtek, 16. maj 2024

MODRA DVORANA 1

8.30–9.00 Registracija in kava ter ogled razstavnih prostorov

9.00–12.00 Kaj čaka lokalne skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo in primeri dobrih praks, Moderatorka Nataša Koražija, urednica, Častnik Finance

9.00–9.20 Kaj čaka lokalne skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo, Mira Žnidarič, direktorat za energijo, MOPE

9.20–9.40 Kako v lokalno energetsko zadrugo (skupnost) vključiti javni sektor, gospodinjstva in podjetja, Marko Funkl, župan občine Hrastnik

9.40–10.00 Skupnostni projekti OVE od spodaj navzgor, Rajko Leban, direktor Golea

10.40–11.10 Odmor za kavo in druženje

11.10–11.30 Predstavitev mreže Energy Cities, Mario Rajn, podpredsednik Energy Cities in župan občine Križevci

11.30–12.30 Panelna razprava z gosti, moderatorka Nataša Koražija, urednica, častnik Finance Govorci:

1. dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan občine Kočevje

2. Željko Turk, predsednik Udruge gradova Hrvatske in župan občine Zaprešič

3. Matija Kovač, župan Mestne občine Celje

4. Marko Funkl, župan občine Hrastnik

5. Mira Žnidarič, Direktorat za energijo, MOPE

6. Mario Rajn, podpredsednik Energy Cities in župan občine Križevci (HR)

7. Rajko Leban, direktor GOLEA

12.30–13.30 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

13.30–15.30 Financiranje energetskih projektov, moderatorka Nataša Koražija, urednica, častnik Finance

13.30–13.50 Financiranje energetike in Skupina EIB, Simon Savšek, EIB

13.50–14.10 Načrtovani razpisi MGRT za spodbujanje zelenega energetskega prehoda, mag. Marija Čebular Zajec, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

14.10–14.30 Mehanizmi za spodbujanje investicij v OVE, Borut Žnidaršič, direktor področja energetskih in podnebnih mehanizmov, Borzen, d.o.o.

14.30–14.50 Zeleni prehod – finančne spodbude Eko sklada za poslovne subjekte, Primož Krapež, EKO SKLAD

15.50–15.10 Sončna skupnost Ajdovščina, mag. Matej Haberl, Gen-i d.o.o.

15.10–15.30 Oblikovanje samooskrbne skupnosti v praksi, Aleš Jurak, Direktor za pravne in splošne zadeve, Resalta d.o.o.

15.50–18.00 Ogled razstavnih prostorov in druženje

MALA KONGRESNA DVORANA

8.30–9.00 Registracija in kava ter ogled razstavnih prostorov

9.00–12.30 Ali bomo znali v JV Evropi izkoristiti sonce, kje smo s solarizacijo? moderatorka Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike

9.00–9.20 Zakonodajne novosti na področju fotovoltaike, Krištof Zupančič, Direktorat za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS

9.20–9.40 Nova samooskrbna rešitev: ali se gradnja sončnih elektrarn še splača?, Lev Prislan, vodja službe poslovne analitike, GEN-I d.o.o.

9.40–10.00 SolarEdge ONE Energy Management System and Cyber security, Jernej Blaj, SolarEdge Technologies Italy Srl

10.00–10.20 Huawei Fusionsolar Smart PV za zeleno prihodnost, Ivan Cvrk, Business Development Manager, Huawei Technologies

10.20–10.50 Odmor za kavo in druženje

10.50–11.10 Kako ambiciozni so NEPN-i v JV Evropi, Jonathan Bonadio, SolarPower Europe

11.30–12.30 Panelna razprava z gosti, moderatorka Nina Hojnik, direktorica ZSFV

1. Krištof Zupančič, Direktorat za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

2. Maja Pokrovac, direktorica združenja OIE Hrvaška

3. Gregor Hudohmet, direktor Gen-i sonce d.o.o.

4. Maxine Tillij, Director for Energy Systems Transition at the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate

5. Uroš Blažica, predsednik uprave Elektro Primorska d.d. in predsednik skupščine GIZ DEE

6. Jonathan Bonadio, SolarPower Europe

12.30–13.30 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

CELJANKA

8.30–9.00 Registracija in kava ter ogled razstavnih prostorov

9.00–12.30 Toplotne črpalke in plitva geotermalna energija, moderator Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o. (2 KREDITNI TOČKI IZ IZBIRNIH VSEBIN ZA POOBLAŠČENE INŽENIRJE PRI IZS*)

9.00–19.15 Uvodni nagovor

9.15–9.45 Geotermalne toplotne črpalke v Evropi; tržni in tehnološki trendi, Sanjeev Kumar, EGEC Head of Policy

9.45–10.15 Raba plitve geotermalne energije v Sloveniji in razvoj trga, mag. Dušan Rajver, Geološki zavod Slovenije

10.15–10.45 Odmor za kavo in druženje

10.45–11.15 Raziskovanje plitve geotermalne energije: trajnostne rešitve za ogrevanje in hlajenje v industriji in urbanizmu, Tom Reinhardt, GeoEnergie Conzept

11.15–11.45 Plitva geotermalna energija in integracija v energijske sisteme, Adib Kalantar PhD, Muovitech

11.45–12.15 Geotermalne toplotne črpalke – vsestranska energijska rešitev za hišne in komercialne projekte, Patrik Olsson, Thermia

12.15–12.35 Zeleni prehod s toplotnimi črpalkami zrak-voda, Dean Mavrič, Vitanest d.o.o.

12.35–13.30 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

Petek, 17. maj 2024

MODRA DVORANA 1

9.00–9.20 Registracija in kava ter ogled razstavnih prostorov

9.20–9.30 Otvoritveni govor ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra

9.30–11.00 EVOLUCIJA POLITIK: SPREMEMBE IN TRENDI V POSODOBLJENIH NEPN-IH, ministrska razprava ministrov za energetiko in okolje iz držav članic EU iz JV Evrope

Osrednji govornik: Ms. Catharina Sikow - Magny, Direktorica za zeleni prehod in intergracijo energetskih sistemov, Generalni direktorat za energijo, Evropska komisija

11.00–11.15 Odmor za kavo

11.15–12.45 RAZOGLJIČENJE JUGOVZHODNE EVROPE: SPREMINJANJE IZZIVOV V PRILOŽNOSTI, ministrska razprava ministrov za energetiko in okolje iz držav nečlanic EU iz JV Evrope

Osrednji govornik: Mr. Arthur Lorkowski, direktor Energy Community

12.45–13.30 Kosilo, ogled razstavnih prostorov in druženje

13.30–15.40 Vloga jedrske energije pri zelenem prehodu, moderatorka Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

13.30–14.30 Panelna razprava na temo Vloga jedrske energije pri zelenem prehodu z gosti:

1. dr. Dejan Paravan, generalni direktor, GEN energija, d.o.o.

2. Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program Vlade RS

3. Sanne Echten, Vodja mednarodnih odnosov za jedrsko energijo, Ministrstvo za gospodarstvo in podnebje Kraljevine Nizozemske

14.30–15.00 Gradnja odlagališča NSRAO Vrbina, Sandi Viršek, Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO)

15.00 – 15.20 Roman Romanovski, Vice President of Energy Systems at Westinghouse Electric Company

15. 20 – 15.40 Doseganje (skoraj) ničelnih ogljikovih izpustov: Izjava skupine EDF, Anne Falchi, EDF, Strategy Director and Head of Development Slovenia

15.40–17.00 Ogled razstavnih prostorov in druženje

Udeleženci bodo vse dni po predavanjih imeli priložnost raziskati razstavne prostore, se povezati z drugimi strokovnjaki ter v sproščenem vzdušju izmenjati mnenja in izkušnje.

Obetajo se navdihujoče razprave, poglobljene analize in vzajemna izmenjava mnenj o ključnih temah konference. Skupaj bomo oblikovali smernice za bolj zeleno in trajnostno prihodnost našega energetskega sektorja.

Redna cena dnevne kotizacije znaša 320 EUR + DDV, tridnevne kotizacije pa 890 EUR + DDV. KOTIZACIJA ZA KONFERENCO VKLJUČUJE: dostop do vseh predavanj in razstav,

pogostitev med vsemi odmori,

kosilo,

gradivo,

potrdilo o udeležbi in

brezplačno parkirno mesto.

Več informacij o programu in govorcih najdete na uradni spletni strani mednarodne konference SEEnergy.