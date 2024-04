Nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v prvem tednu izziva pritegnila več kot 1200 kolesarjev

Kolesarjenje v službo je lahko do 26. maja nagrajeno. Ob posameznikih, ki bodo beležili prekolesarjene kilometre, se na izziv lahko prijavijo tudi delodajalci in ekipe. Po Sloveniji bodo v prihodnjih tednih potekale brezplačne popravljalnice koles.

Foto: Polni zagona

Pomladni meseci prebudijo številne kolesarje, zato je 8. aprila v že tretji izvedbi zaživela nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo. Pobuda, s katero kolesarji tudi letos beležijo prekolesarjene kilometre in so za to nagrajeni, se bo odvijala do 26. maja. Letos je dodatna pozornost namenjena tudi delodajalcem, ki h kolesarjenju spodbujajo svoje zaposlene, prav tako pa izziv ponuja možnost skupinske prijave.

Prijavite se skupaj s sodelavci ali prijatelji

Kot je pojasnila Nela Halilović iz IPoP – Inštituta za politike prostora: "Spletna stran polnizagona.si omogoča povezovanje posameznikov v skupine. Glavni cilj je povezati redne kolesarje v službo s tistimi, ki še iščejo strast do kolesarjenja. Zakaj? Ker vsi, ki že kolesarimo, vemo, da je to več kot le premikanje od točke A do točke B. Kolesa ne vozimo le zato, ker je na kratke razdalje hitreje in ceneje kot vožnja z avtomobilom. Niti ne, ker bi želeli ohranjati zdravje ali ker bi želeli zmanjšati ogljični odtis. Kolesarimo, ker na kolesu zares uživamo in ker je to naš način življenja. Če kolesarimo v službo, je to tudi zagotovilo za dober začetek dneva."

Prijava na izziv in nagrade Priključeni udeleženci v izzivu se registrirajo na spletni strani polnizagona.si in beležijo prekolesarjene kilometre od 8. aprila do 26. maja. S tedenskimi izzivi in nagradami bodo sodelujoči tudi dodatno motivirani, da postanejo del skupnosti in premagujejo izzive. Med glavnimi nagradami so kar tri kolesa Gazelle, legendarni Rogov Pony Classic Pony ter številne praktične nagrade za kolesarjenje.

Med nagradami so kar tri kolesa Gazelle, legendarni Rogov Pony Classic Pony ter številne praktične nagrade za kolesarjenje. Foto: Tit Košir / Polni zagona

Popravljalnice po Sloveniji V času izziva bo organiziranih tudi več brezplačnih popravljalnic koles po Sloveniji. Potekale bodo v popoldanskem času, med 13. in 19. uro z izjemo prve popravljalnice, ki bo v dopoldanskem času. 16. april – Hostel Bearlog, Kočevje 18. april – Blagovnica Žana, Žalec 23. april – Mestni trg, Škofja Loka 25. april – Centralni mestni trg, Koper 30. april – Pri spomeniku Miroslava Vilharja, Postojna 7. maj – Glavni trg, Kamnik 9. maj – Slovenska ulica, Murska Sobota 14. maj – Lepa žoga, Ljubljana

Popravljalnice koles bodo v različnih krajih po Sloveniji. Foto: Tit Košir / Polni zagona

Pobuda Polni zagona kolesarimo v službo je nastala v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, Inštitutom za politike prostora in Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije.

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.