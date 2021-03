Rapsodija Domžal, razočarani Maribor objokuje srečo #video

Zadnjeuvrščena Gorica je v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije ponagajala vodilnemu Mariboru. Dvoboj v Novi Gorici se je končal brez zmagovalca (1:1). Mura je ugnala Aluminij (2:0) in se vijolicam približala na -2, korak bližje vrhu pa so tudi Domžale, ki so na Bonifiki vzele mero Kopru (2:0) in potrdile status najuspešnejšega slovenskega kluba v letu 2021. V nedeljo se bosta najprej udarila Tabor in Bravo, nato bo letos še neporažena Olimpija gostila ranjene državne prvake iz Celja.

Koper : Domžale 0:2 (0:2)

Konec srečanja na Bonifiki. Domžale se vračajo domov z novimi tremi točkami. Večino dela so opravile v prvem polčasu, ko so dosegle oba zadetka, v nadaljevanju pa ubranile prednost. Na vrata Kopra so usmerile kar 22 strelov, od tega 11 v okvir vrat. Z zmago v derbiju za četrto mesto so ušle kanarčkom za tri točke, zaostanek za Mariborom pa znižale zgolj na šest točk, kar zagotavlja še kako zanimivo nadaljevanje sezone. 82. minuta: kot da bi se Koprčani, ki si v drugem polčasu sploh še niso pripravili večje priložnosti, že vdali v usodo, Domžalčani zlahka kontrolirajo potek srečanja, hkrati pa še niso rekli zadnje v napadu. Tako je Arnel Jakupović streljal z roba kazenskega prostora, a zatresel le zunanji del mreže, saj je žoga švignila mimo desne vratnice. 49. minuta: zdaj se je izkazal tudi vratar Domžal Ajdin Mulalić, ko je strel današnjega slavljenca Maksa Barišiča, ki je dopolnil 26 let, po izvrstnem posredovanju izbil v kot. 46. minuta: Domžale so nadaljevale dvoboj natančno tako, kot so končale prvi del. Tamar Svetlin je že po 30 sekundah namučil Ivana Vargića, nato pa se je hrvaški vratar izkazal še z obrambo po strelu Mattiasa Kaita z glavo. Ostaja 2:0 za goste. Začetek drugega polčasa na Bonifiki. Pri Kopru je namesto napadalca Nardina Mulahusejnovića vstopil v igro bočni branilec Goran Jozinović, pri Domžalah pa je napadalca Daria Kolobarića zamenjal stanovski kolega Matej Podlogar. Konec prvega polčasa v Kopru, ki je povsem pripadel Domžalam. Čeprav so imeli svoje priložnosti tudi Koprčani, so bili gostje tako nevarni, da so lahko gostitelji še srečni, da po prvem delu zaostajajo le za dva zadetka. Razmerje v strelih na gol je 13:4, od tega 8:4 v okvir vrat. 36. minuta: priložnosti razigranih Domžal se kar nizajo. Koprska vrata so napadli še Arnel Jakupović, Tamar Svetlin in ponovno Damjan Vuklišević, a ostaja pri vodstvu z 2:0. Goooool! 0:2! 34. minuta. Kapetan Domžal Senijad Ibričić je izkoristil napako nekdanjega soigralca Žana Žužka, se sam zapodil proti kazenskemu prostoru Kopra, nato pa z mojstrskim strelom prisilil k predaji Ivana Vargića. Nekdanji reprezentant BiH je tako podvojil prednost gostov, dosegel četrti zadetek v tej sezoni, Domžalam pa se nasmiha ''samostojno'' četrto mesto na lestvici. Zadetek Senijada Ibričića: 24. minuta: Koper je bil zelo blizu izenačenju. Maks Barišič je imenitno zaposlil Nardina Mulahusejnovića, najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije pa je nevarno streljal proti domžalski vratom, a se je z izjemno obrambo izkazal Ajdin Mulalić. Ostaja pri vodstvu gostov. Priložnost Nardina Mulahusejnovića: Gooool! 0:1! 16. minuta. Damjan Vuklišević je po strelu z glavo popeljal Domžale v vodstvo in dinamični začetek srečanja, na katerem je kar mrgolelo priložnosti, zaznamoval z zadetkom za vodstvo rumene družine, ki danes nastopa v beli igralni opremi. Podajo je prispeval Estonec Mattias Kait, 25-letni branilec pa je dosegel četrti zadetek v tej sezoni. Zadetek Damjana Vukliševića: V predhodni akciji Domžal je Arnel Jakupović udaril proti koprskim vratom, žoga pa je zadela v roko današnjega slavljenca Maksa Barišiča. Piščalka sodnika Nejca Kajtazovića je ostala nema, protesti Domžalčanov niso zalegli, le nekaj sekund pozneje pa jih je Vuklišević po zadetku vendarle spravil v dobro voljo. 13. minuta: Domžale so bile blizu vodstvu, a je Koprčane po posredovanju na golovi črti rešil Marko Pejić. Hrvat je odbil strel Gregorja Sikoška, ki je streljal z neposredne bližine. 7. minuta: kapetan Domžal Senijad Ibričić je s prostega strela namučil vratarja Kopra Ivana Vargića. Ostaja 0:0. Pred tem je imel Koper dve priložnosti, a je vratar Ajdin Mulalić v uvodnih minutah ubranil strela nekdanjemu soigralcu Žanu Žužku in pa Stefanu Stevanoviću. Ob 19.30 se je v Kopru začela še zadnja sobotna tekma 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V neposrednem obračunu za četrto mesto se merita Koper in Domžale. Koprčani bodo tretjo zaporedno zmago pod vodstvom Rodolfa Vanolija lovili s tole začetno enajsterico, v kateri ni poškodovanega Dareta Vršiča: Postava Kopra. #KOPDOM#plts pic.twitter.com/ZFAfLMpchO — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) March 6, 2021 Letos še neporažene Domžale bodo po odločitvi Dejana Djuranovića nastopile v naslednji zasedbi: Proti FC Koper z naslednjo zasedbo!



Konec črnega niza vrtnic na jubileju z Mariborom

Dvoboj v Novi Gorici je minil v znamenju jubileja, saj sta se Gorica in Maribor, skupaj premoreta kar 19 državnih naslovov, pomerila že 100. v prvi ligi. Čeprav sta se pomerila zadnjeuvrščeni in vodilni klub na lestvici, na dvoboju ni bilo zmagovalca (1:1). Z rezultatom so bili lahko bolj zadovoljni gostitelji, saj so prekinili črni niz desetih zaporednih porazov proti vijolicam, Maribor pa je izpustil priložnost, da bi prednost pred Olimpijo do nedelje povišal na +3.

Sporen zadetek Jana Mlakarja:

Jesenski prvaki po tekmi niso bili preveč zadovoljen z izkupičkom, kar je priznal tudi trener Saša Gajser in dodal, kako je več pričakoval od izbrancev. Goste je že v 11. minuti povedel v vodstvo Jan Mlakar, a je pri tem močno zadišalo po nedovoljenem položaju ''podajalca'' Denisa Klinarja, le 13 minut pozneje pa se je v gneči pred vrati Ažbeta Juga najbolje znašel Lamin Diallo in dosegel krstni zadetek v 1. SNL.

Rezultat se v nadaljevanju ni več spreminjal, čeprav je bilo na obeh straneh kar nekaj zrelih priložnosti. Mariborčane je od novega vodstva delilo le nekaj centimetrov, ko je Aljoša Matko po atraktivnem voleju stresel prečko, Diallo je dosegel še en gol, a ga je sodnik zaradi nedovoljenega položaja, bilo je zelo blizu, razveljavil, v zadnjih sekundah pa je priložnost za zmago vrtnic, ki bi še kako odmevala, zapravil izkušeni Etien Velikonja. Mura se je tako Mariboru približala na -2, Olimpija pa ima v nedeljo priložnost, da z zmago nad Celjem uide največjemu tekmecu za dve točki.

Prečka Aljoše Matka po atraktivnem voleju:

Poročilo s tekme v Novi Gorici in priložnosti:

Kouter in Bobičanec zatresla mrežo Aluminija

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Murski Soboti, kjer se je Mura maščevala Aluminiju za jesenski poraz v Fazaneriji. Tokrat je bila boljša od tekmecev iz Kidričevega in zmagala z 2:0. V prvem polčasu je mrežo kapetana Aluminija Luke Janžekovića zatresel slovenski reprezentant Nino Kouter, dosegel šesti gol v tej sezoni, v drugem delu pa je v polno zadel še rezervist Luka Bobičanec. To je bil že njegov sedmi zadetek, tako da je Hrvat zadržal status najboljšega klubskega strelca.

Zadetek Luke Bobičanca:

Bobičanec je zatresel še okvir vrat, Aluminij pa je resda večkrat streljal proti golu (11:9), a ni uspel premagati razigranega Matka Obradovića, ki je za obrambo dvoboja poskrbel na začetku drugega dela, ko je preprečil izenačenje z izjemno obrambo strela Davida Flakusa Bosilja. Črno-beli so se z 12. zmago v tej sezoni vsaj začasno približali vodilnemu dvojcu na točko zaostanka.

Poročilo s tekme v Murski Soboti in priložnosti:

Tabor po prvi zmagi, Bravo po prvem porazu

Milan Tučić je letos na prestavljenem dvoboju s Taborom dosegel tri zadetke. To je bil prvi hat-trick v tej prvoligaški sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nedeljski spored bosta v Sežani odprla Tabor in Bravo. Kluba, ki sta se še nedavno potegovala za točke drug proti drugemu v drugi ligi, vstopata v obračun z različnima izhodiščema. Češnjice so v zadnjem krogu v Celju zadale prvakom boleč poraz in dočakale prvo letošnjo zmago. To je bila tudi prva zmaga rdeče-črnih v gosteh v tej sezoni, prvega kompleta treh točk pa se je razveselil tudi trener Igor Božič. Če so si Kraševci na zadnji tekmi dali duška ob proslavljanju zmage, je Bravo na drugi strani doživel prvi letošnji poraz. Po dolgem času, vmes je bil neporažen kar 11 tekem zapored in se vključil celo v boj za Evropo, je mladi ljubljanski klub naletel na boljšega tekmeca. Priznal je premoč Muri (0:1), zdaj pa se odpravlja še na gostovanje na Kras, kjer ga čaka obračun klubov, ki razpolagata z najmanjšima igriščema v prvi ligi, druži pa ju tudi neposredna bližina železniške proge in stadiona. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Hrvata Mihaela Briškega, medtem ko pri Bravu ni kaznovanih igralcev.

Trener Dejan Grabić se veseli dvoboja, zlasti zaradi tega, ker z Bravom v Sežani še ni zmagal. "Naredili bomo vse, da bo tokrat drugače. Ni evforije ob zmagah in tudi ob porazih energija ne zaniha," je mladi strateg, ki vodi Šiškarje že štiri leta, prepričan, da poraz proti Muri ne bo ohromel igre varovancev ob naslednjih izpitih. Ljubljančani so letos že premagali Tabor. Blestel je povratnik Milan Tučić, ki je dosegel kar tri zadetke!

Trener Olimpije: Nekaj se vpraša tudi tekmeca

Olimpija je v prejšnjem krogu v Ljudskem vrtu osvojila točko, po tekmi ni bila najbolj zadovoljna z rezultatom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 25. kroga bo v Stožicah. Stadion, ki bi čez poltretji teden gostil atraktivni reprezentančni spopad med Slovenijo in aktualnim svetovnim podprvakom Hrvaško, bo priča dvoboju, v katerega vstopajo Ljubljančani kot veliki favoriti. Olimpija v tej sezoni še ni izgubila, a je po treh zaporednih remijih z zelo majhnih številom zadetkov ostala brez prvega mesta. Tokrat bo gostila ranjene Celjane. Zmaji so imeli po napornem večnem derbiju v Ljudskem vrtu (1:1) na voljo veliko časa za osvežitev, trener Goran Stanković verjame v zmago. "Po večnem derbiju v Mariboru smo bili malce razočarani, ker Olimpija ni osvojila vseh treh točk, a gre vse naprej tako, kot mora. Na vsaki tekmi gremo na zmago, tako bo tudi proti Celju, a je to tudi vprašanje tekmeca. Dobro smo delali ta teden, tako da verjamem v pozitiven izkupiček," napoveduje Ljubljančan, ki na klopi Olimpije še ni občutil grenkobe poraza.

Pri Celjanih je po zadnjem neuspehu zadonel alarm. V sezono so vstopili kot branilci naslova, a v jesenskem delu niso navdušili, odkar je trenerski stolček zapustil Dušan Kosić, so rezultati še slabši. Čeh Jiri Jarošik je na petih tekmah osvojil le tri točke, kar je najslabši izkupiček med vsemi prvoligaši v letu 2021. Sodeč po videnem na zadnji tekmi, ko je v knežjem mestu paral živce navijačem s slabo igro proti Taboru (1:3), se mu v Stožicah ne piše nič dobrega. Zaradi kartonov bo pri gostih manjkal nekdanji zmaj Jakob Novak, njegovi soigralci pa so odločeni dokazati, da niso pozabili igrati vrhunskega nogometa. Letos so v gosteh presenetili že Maribor, lahko še drugega slovenskega "velikana"? Glede na nepredvidljivost in izenačenost Prve lige Telekom Slovenije zagotovo ni nemogoč tudi takšen scenarij.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 6. marec:

Mura : Aluminij 2:0 (1:0)

Kouter 33., Bobičanec 77.



Gorica : Maribor 1:1 (1:1)

Diallo 24.; Mlakar 11.



19.30 Koper – Domžale Nedelja, 7. marec:

15.00 Tabor – Bravo

17.00 Olimpija – Celje