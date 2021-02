Trener Maribora piha na dušo navijačem: Olimpija se bo morala ukvarjati z nami

Napočil je dan za največji spektakel, kar si ga lahko zamisli slovenski klubski nogomet. Za uvod v razburljiv 24. krog Prve lige Telekom Slovenije bosta poskrbela Celje in Tabor, nato pa se bosta v večnem derbiju, ki neposredno odloča o vodilnem položaju, spopadla Maribor in Olimpija. V nedeljo bo že dalj časa neporaženi Bravo pričakal Muro, Domžale pa Gorico, v ponedeljek pa se bo Koper mudil v Kidričevem.

Tabor bo šel v Celju "na glavo"

Filip Dangubić je jeseni pri domači zmagi Celja nad Taborom dosegel oba zadetka za branilce naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v knežjem mestu, kjer se bosta ob 15. uri predstavili ekipi, ki v letu 2021 ne moreta biti preveč zadovoljni z rezultati. Državni prvaki Celjani so navijače spravili v dobro voljo le z zmago v Ljudskem vrtu (1:0), na preostalih treh tekmah pa so ostali praznih rok, s tem pa se bolj približali nevarnemu devetemu mestu, pred katerim imajo le še pet točk prednosti, kot pa želenim mestom, ki prinašajo Evropo.

Danes se bosta na stadionu Z'dežele ob 15. uri udarila Celje in Tabor. Obeta se neposredna bitka za sedmo mesto. Češki strateg Jiři Jarošik zaradi kazni rumenih kartonov ne more računati na reprezentanta BiH Advana Kadušića, najboljši strelec prvakov Filip Dangubić pa pričakuje zelo neugodnega tekmeca, saj se zaveda, da točke krvavo potrebujejo tudi Sežančani. ''Šli bodo 'na glavo'. Enkrat smo jih v tej sezoni doma že premagali, ne vem, zakaj jih ne bi še enkrat,'' razmišlja hrvaški napadalec.

Jeseni je ob domači zmagi Celja (2:1) dvakrat zatresel mrežo češnjic, takrat pa so gostje namučili branilce naslova, saj so dvoboj končali zgolj z devetimi igralci. Trenersko palico je vihtel še Goran Stanković, ki ga je nato letos nasledil Igor Božič, Izoljan pa še čaka na prvo zmago varovancev. Če bi jo dosegel v Celju, bi bilo to veliko presenečenje, saj je Tabor v tej sezoni v gosteh zelo skromen. Na devetih gostovanjih je osvojil le dve točki. Rdeče-črni pred ''derbijem'' za sedmo mesto vseeno ohranjajo optimizem. ''Verjamem, da lahko z malo sreče prinesemo domov vse tri točke,'' sporoča direktor kluba Davor Škerjanc.

Pestro leto 2021 za slovenska velikana

Oliver Bogatinov kot športni direktor NK Maribor ni v letu 2021 dočakal niti ene zmage vijolic. Foto: Vid Ponikvar Ob 17.15, studijski del na Planet TV se bo začel že 15 minut prej, bo Slovenija priča največjemu spektaklu, kar ga ponuja klubski nogomet. Žal ponovno pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, tako da bosta Maribor in Olimpija znova odigrala srečanje brez prisotnosti gledalcev, ki bi, če bi bilo to dovoljeno, zagotovo napolnilo mariborski objekt v zelo velikem številu. Derbi namreč ponuja ogromno. Večna rivala sta točkovno izenačena pri vrhu, v dvoboj pa vstopata z zelo podobnimi pričakovanji. Oba napovedujeta boj za tri točke.

Če so bili po jesenskem delu bolj zadovoljni v taboru Maribora, saj so odšli na počitek s prednostjo +3, nato pa je vodstvo Olimpije že v začetku priprav sprožilo obsežen proces prevetritve moštva, ki ga je zapustilo ogromno tujcev, sledila pa je tudi menjava na trenerskem položaju, so se v nadaljevanju stvari zelo zapletale. Zmaji so v novi podobi pod vodstvom Gorana Stankovića sprva navduševali, vijolice pa so po ponesrečenih pripravah v Turčiji, kjer so se v tabor Maribora prikradle številne okužbe s koronavirusom, padle v krizo. Navijačem vijolic, ki so se lahko v začetku leta naslajali težavam in obilnim spremembam v zmajevem gnezdu, ni bilo več do smeha. Trpeli so rezultati, Olimpija je nepričakovano hitro prehitela jesenske prvake, po novem razočaranju, domači ničli proti Celju, pa je sledil nov pretres. Odšla sta trener Mauro Camoranesi in športni direktor Oliver Bogatinov, šok terapija pa je obrodila sadove. Takoj.

Gajser: Navijačem obljubljam pravi Maribor

Marko Šuler je napovedal, da bo po tekmi z Olimpijo predstavil javnosti novega trenerja Maribora. Bi bil to lahko Saša Gajser? Foto: Vid Ponikvar Na tradicionalno neugodnem gostovanju v Sežani je Maribor pod vodstvom Saše Gajserja, ki med igralci uživa veliko priljubljenost, spomnil na najboljše čase in zmlel Tabor s kar 4:0. Olimpija, ki po novem daje velik poudarek slovenskim igralcem, med njimi je ogromno mladih in obetavnih, je na drugi strani pokazala določeno stopnjo ranljivosti. Pod novim trenerjem se še uigrava, še drugič zapored je remizirala brez zadetkov, s tem pa dovolila Štajercem, da se vrnejo na prvo mesto.

Uvodni štirje spomladanski krogi so tako postregli z zelo dramatičnimi prigodami in menjavami v vodstvu, današnji derbi pa bo neposredno odločil, ali se bo Maribor vrnil na točkovno prednost, ki jo je imel po koncu jesenskega dela, ali pa se bo ponovno smejalo navijačem ljubljanskega kluba. ''Želim videti borben duh, nogometno znanje pa ni vprašljivo. Navijačem obljubljam, da bomo videli pravi Maribor, s pravo mero razigranosti in borbenosti. Od te filozofije ne bomo odstopali,'' napoveduje Gajser, ki bi mu lahko novi športni direktor Marko Šuler ponudil trenersko službo tudi na daljši rok. O tem se bo Korošec odločal po tekmi z zmaji, za katero bosta kandidirala tudi Aleks Pihler, ki je odslužil kazen, ter Blaž Vrhovec. Vprašljiva sta nastopa Rudija Požega Vancaša in Andreja Kotnika.

''Tekmeci imajo kakovost, o tem ni dvoma. Toda morali se bodo tudi oni ukvarjati z nami. Ne bomo spreminjali sistema ali principov v igri, da bi se dodatno prilagajali. Morajo pa fantje imeti odgovornost do igre. Braniti se kakovostno, ni greh, je nuja v določenih situacijah,'' zahteva od varovancev upoštevanje taktične discipline in zbranost, s katero bi prekrižali načrte ambicioznim Ljubljančanom. ''Od fantov ne zahtevam ničesar takšnega, česar ne bi bili sposobni,'' dodaja nekdanji slovenski reprezentant, ki se dobro zadeva, da Maribor na domači zelenici ni premagal največjega tekmeca že dobra tri leta. Je napočil čas za tako želeno zmago, s katero bi vijolice tudi uradno prekinile neljubo krizno obdobje, ki jih je spremljalo v začetku novega leta?

Elšnik: Vsi dihamo kot eno

Đorđe Ivanović je na zadnjem večnem derbiju povzročal obrambi Maribora velike težave in se tudi vpisal med strelce. Foto: Vid Ponikvar Pri gostih iz Ljubljane ne bo kaznovanega Radivoja Bosića, se pa vrača v ekipo kapetan Timi Max Elšnik, ki so ga proti Domžalam (0:0) zelo pogrešali. Zmaji pod vodstvom Gorana Stankovića še niso izgubili. To bo prvi večni derbi za mladega stratega iz Ljubljane, ki nosi Olimpijo globoko v srcu. ''Imamo veliko posameznikov, ki lahko z eno potezo odločijo tekmo, in verjamem, da bodo v soboto pravi ter bodo dosegli gol, ki ga potrebujemo. Energija znotraj ekipe je super. Od trenerjev do igralcev in celotnega osebja − vsi skupaj dihamo kot eno. V Maribor gremo napadat, zabijat zadetke in vzet tri točke," napoveduje mladi Štajerec, ki verjame v moč zeleno-bele zasedbe, zlasti najboljših posameznikov, med katere zagotovo sodi srbski as Đorđe Ivanović.

Na zadnjih dveh tekmah zmaji niso dosegli zadetka, a je ostala nedotaknjena tudi mreža Žige Freliha. Trener Stanković dodaja, kako se zmaji ne obremenjujejo z Mariborom, ampak gledajo predvsem nase. Podobne napovedi prihajajo tudi iz Maribora, tako da bi lahko spremljali dinamično, bojevito srečanje, v katerem bo imela slovenska nogometna javnost kaj videti. Glavni sodnik bo Nejc Kajtazović.

Bravo lovi novi klubski rekord

Kdo bo boljše volje v nedeljo? Gost Ante Šimundža ali domačin Dejan Grabić? Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaška nedelja se bo začela ob 14.30 v Ljubljani. Bravo bo v Spodnji Šiški proti tretjeuvrščeni Muri lovil novi klubski rekord. Mladi ljubljanski klub ni poraza doživel kar 11 tekem zapored, s čimer je izenačil rekordni niz iz krstne prvoligaške sezone 2019/20, v nedeljo pa lahko rekord še izboljša. "Smo v dobri seriji, a naš prvi rezultatski cilj ostaja obstanek v prvi ligi. V tem trenutku imamo pred devetim mestom 12 točk prednosti in vse delamo na tem, da se od tega mesta čim dlje oddaljimo. Hkrati je zaostanek za Muro ob ugodnem razpletu nedeljske tekme dosegljiv,'' sporoča trener Brava Dejan Grabić, ki uvršča Muro med taktično najbolj urejene klube v Sloveniji in zelo spoštuje delo Anteja Šimundže. ''Pričakujemo njihovo maksimalno aktivacijo in motivacijo. Nevarni bodo tudi zato, ker želijo povišati prednost pred zasledovalci na lestvici,'' izpostavlja Grabić, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije nazadnje izgubil 24. novembra 2020 na gostovanju v Kopru (1:2).

Zanimivo je, da podobna usoda deli tudi črno-bele. Prekmurci so nazadnje izgubili na Bonifiki, a je bilo to na njihovo žalost v zadnjem krogu. Na zadnjih treh tekmah so doživeli dva poraza, s tem pa dopustili, da jim vodilni dvojec Maribor - Olimpija uide na šest točk razlike. Odkar se v prvi ligi srečujejo z Bravom, ga v gosteh še niso premagali. Nazadnje so jeseni izgubili z 1:2, ko jim do večjega uspeha ni pomagalo niti hitro vodstvo s pomočjo Luke Bobičanca. Bravu, pri katerem je v zadnjih tednih zelo vroč Mustafa Nukić, se ob novi zmagi nasmiha še nekaj vrednejšega od klubskega rekorda v nizu neporaženosti. Tretjemu mestu bi se na lestvici približal na zgolj točko!

Vrtnice nezadovoljne s sojenjem

V nedeljo se bosta v Domžalah spopadla kluba, ki sta skupaj osvojila kar šest naslovov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored bo sklenil dvoboj v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer se bosta ob 16.30 udarila Domžale in Gorica. Rumeni družini gre v letu 2021 imenitno. Še vedno je neporažena, na lestvici pa se je povzpela na četrto mesto, ki bi ji ob določenem razpletu pokalnega tekmovanja že lahko ponudil evropsko vozovnico. Izbranci Dejana Djuranovića so prepričljivi, na zadnjih treh srečanjih so prejeli le en zadetek, tokrat pa prihaja v goste zadnjeuvrščena ekipa, ki bo zaradi nujnosti zmage še bolj ranljiva, saj bo veliko stavila v igro v napadu. ''Gorica, ne glede na točkovni izkupiček in položaj na lestvici, velja za neugodno oviro. V tej sezoni smo bili na dveh tekmah z Gorico pravi, zato menim, da bomo tudi tokrat pokazali pravi obraz. Ne zanima nas nič drugega kot zmaga,'' sporoča 22-letni branilec Andraž Žinič.

V taboru vrtnic so po zadnji tekmi, ko so se (z igralcem manj) v derbiju začelja z Aluminijem razšli brez zmagovalca, spregovorili o sodniških napakah. ''Zgodilo se je večkrat. Pa se nismo odzvali, ker smo verjeli v naključja in enakopraven sodniški kriterij. Ker pa je seznam napak, ko je oškodovana zgolj ena stran (naša), iz kroga v krog daljši, se moramo oglasiti in zaščititi interese kluba,'' so naslovili javni dopis, na katerem so izpostavili šest, po njihovem mnenju, grobih napak, zaradi katerih so se vrtnice znašle v nezavidljivem položaju, saj jim Aluminij beži na lestvici za šest točk. ''Pri ND Gorica ne želimo iskati izgovorov in opravičil za rezultate, želimo si le, da bi bili, tako kot drugi najtrofejnejši klubi v Sloveniji, obravnavani enako ostalim klubom, ki letos tekmujejo v PLTS,'' sporočajo štirikratni državni prvaki, ki jih v nedeljo čaka zahtevno opravilo, saj bodo imeli opravka z Domžalami, ki so v tem letu še neporažene.

Aluminij letos ne pozna poraza

Ko je Rodolfo Vanoli prvič letos gostoval kot trener Kopra, je doživel hud poraz v Ljubljani. Kako bo na Štajerskem? Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnja tekma 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo odigrana šele v ponedeljek, ko se bo tekmovalni koledar prevesil že v mesec marec. Ob 16.30 se bosta v Kidričevem pomerila Aluminij in Koper. Štajerci pod vodstvom Oskarja Drobneta v letu 2021 ne poznajo poraza, hkrati pa jih odlikuje odlična obramba. Na domačem igrišču, ki na začetku spomladanskega dela ni bilo v najboljšem stanju, še niso prejeli zadetka.

Odpravili so prvake Celjane (1:0) in kot prvi letos ustavili stoodstotni izkupiček Stankovićevih izbrancev Olimpije (0:0), mrežo pa so zadržali nedotaknjeno tudi na gostovanju v Novi Gorici proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek. Zdaj se bodo pomerili proti Koprčanom, ki so v četrtek z zmago nad Muro dokazali, kako so igralci že ponotranjili nekaj idej novega trenerja Rodolfa Vanolija. Koper želi v boju za Evropo nadaljevati z osvajanjem točk v gosteh, Aluminij pa jih potrebuje zaradi obstanka, tako da bi lahko bilo zanimivo do zadnjega sodnikovega piska.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog: Sobota, 27. februar:

15.00 Celje – Tabor

17.15 Maribor – Olimpija Nedelja, 28. februar:

14.30 Bravo – Mura

16.30 Domžale – Gorica Ponedeljek, 1. marec:

16.00 Aluminij – Koper