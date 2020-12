V živo: Tabor je zatresel vratnico, nato pa je sledila mojstrovina Hrvata #video

Olimpija : Tabor Sežana 1:0* (1:0) ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 43. minuta: Olimpija bi lahko povedla z 2:0, a Ivanović ni izkoristil lepe priložnosti. Srbski napadalec je sam stekel proti vratom Tabora, na koncu pa ga je v dvoboju ena na ena ukanil vratar Rener. Ostalo je pri minimalnem vodstvu domačih. Video: Ivanović zapravil še drugo veliko priložnost: 33. minuta: Vroče pred vrati Olimpije. Sežanci so po zamujanju domače obrambe izpeljani nevarno akcijo, ki jo je spet začel Aldair. Ponovno je iskal Rovasa, ki je pa je po slabem sprejemu slabo zaključil, Frelih pa je žogo preusmeril v kot. Ostalo je pri domačem vodstvu. Video: le kje je bila obramba Olimpije? 22. minuta: GOOOL! 1:0! Če ne daš, dobiš! Ko se je vratnica Olimpije še tresla, so domači zadeli za 1:0. Dobro podajo Caimacova je lepo s prsmi ustavil Ivanović, Kvesić pa iz prve s pol voleja premagal Renerja. Za Hrvata je bil to prvi zadetek v dresu Olimpije. Video: zadetek Kvesića: 21. minuta: Vratnica! Po hitrem prodoru Aldairja je do zaključnega strela prišel Rovas, a zatresel le okvir vrat Frelihovih vrat. Zmaji so si oddahnili. Video: Vratnica Rovasa: 6. minuta: Nevarno je bilo hitro tudi na drugi strani. Sežanci so prebili domačo obrambo, do žoge je prišel Rovas, ki ga je oviral Andrejašič. Grk je padel, a sodnik Mertik se ni odločil za najstrožjo kazen. Video: Rovas je padel, a brez enajstmetrovke: Je Andrejašič storil prekršek za najstrožjo kazen? Da. 76 +

Ne. 25 + Oddanih 101 glasov 5. minuta: V Stožicah je hitro završalo! Po lepi dolgi podaji je žogo na boku lepo ustavil Andrejašič, ki je lepo našel povsem samega Ivanovića, Srb pa je grdo zgrešil. Srb ponavadi takih priložnosti ne zapravlja. Video: strel Ivanovića: ZAČETEK TEKME! Začetni postavi: Začetna enajsterica za tekmo proti Taboru. 🐉 Klop: Vidmar, Fink, Korun, Lyaskov, Ostrc, Močinić, Baskera, Bosić, Vukušić. #verjamemvzmaje Objavil/a NK Olimpija Ljubljana dne Sobota, 12. december 2020 11 | rdeče-črnih proti NK Olimpija. Klop: Milinarič, Hlad, Rauter, Grobry, Specogna, Stančič, Stare, Stankovič,... Objavil/a NK TABOR Sežana dne Sobota, 12. december 2020 Pred tekmo: Ob 17. uri se bo s studijskim delom na Planet TV začel prenos dogajanja iz Stožic, kjer se bosta udarila Olimpija in Tabor. Ljubljančani so izgubili zadnji dve tekmi proti Sežančanom, ki so poleti presenetili zmaje in jim z zmago 2:1 močno pokvarili načrtovan naskok na naslov prvaka. Takrat je češnjice vodil še Mauro Camoranesi, ki ga je pred dvema mesecema nasledil Goran Stanković. Mladi Ljubljančan je pred tem sodeloval pri razvoju mladinske šole Olimpije, nato pa se odločil za večji izziv in prevzel vodenje Kraševcev, s katerimi je v Sežani spravil nekdanjega delodajalca iz Ljubljane v slabo voljo. Premagal ga je z 2:1, s tem pa je Tabor niz zaporednih zmag nad Olimpijo povečal na številko dve. Zmaji so danes vseeno veliki favoriti, tudi zaradi klavrne statistike Tabora v gosteh, kjer je v tej sezoni osvojil le eno točko in je najslabši gost v ligi. Pri domačih, ki se lahko z zmago točkovno izenačijo z vodilnim Mariborom, bo znova manjkal nekdanji kapetan Miral Samardžić. Ob njegovi odsotnosti v zadnji vrsti še toliko bolj prihaja do izraza visoki Dalmatinec Goran Milović, ki se je, sodeč po zadnjih predstavah, zelo dobro odrezal v moštvu zmajev. Pri Kraševcih, ki so jo v sredo po zelo poznem zadetku rezervista Mihaela Briškega zagodli Celjanom, bo zaradi kazni manjkal Dominik Mihaljević, branilce češnjic pa čaka težavno delo, saj sta Đorđe Ivanović in Andres Vombergar takrat, ko sta spočita, v zelo dobri formi. O tem je pred tekmo razmišljal tudi kapetan zeleno-belih Timi Max Elšnik, ki je prepričan, da bi lahko daljši počitek Olimpije, Tabor je za razliko od Ljubljančanov v sredo igral tekmo, pomagal gostiteljem do načrtovane zmage.

Aluminij z novim trenerjem do remija

Po akciji v Novi Gorici se je dogajanje preselilo v Kidričevo, kjer je Aluminij z novim trenerjem Oskarjem Drobnetom pričakal Bravo in se na koncu moral zadovoljiti s točko. Kidričani so povedli z 1:0, ko je po v polno meril David Flakus Bosilj, Ljubljančani pa so deset minut pred koncem izenačili prek Roka Kidrića. Aluminij je prekinil serijo dveh zaporednih porazov, Ljubljančani pa so še na četrti zaporedni tekmi ostali neporaženi.

Prvaki slavijo Rozmana, Goričani izgubil še petič zapored

Na prvi sobotni tekmi so Celjani po štirih sušnih tekmah, na katerih so osvojili le eno samo točko, le prišli do nove zmage. Prvaki so na gostovanju v Novi Gorici po zadetkih Filipa Dangubića in Mićota Kuzmanovića premagali zadnjeuvrščeno Gorico, ki je vknjižila že peti zaporedni poraz, 11. skupno. Obračun bi se lahko zapeljal tudi drugače, a je zadetka domačih z dveh 100-odstotnikh priložnosti preprečil celjski vratar Matjaž Rozman.

Mulahusejnović: Igramo doma, želimo zmagati

Nardin Mulahusejnović je z osmimi zadetki najboljši strelec Kopra. V dresu Maribora je zbral šest prvoligaških nastopov in se med strelce vpisal enkrat. Foto: Vid Ponikvar Derbi 17. kroga bo na prazni Bonifiki, kjer se lahko Koper z zmago približa vijolicam na zgolj točko zaostanka. Izbranci Mirana Srebrniča imajo veliko motivacijo. V njihovih vrstah ne manjka nekdanjih igralcev Maribora, med njimi izstopata tudi najboljša strelca lige Nardin Mulahusejnović (osem golov) in najboljši asistent Dare Vršič (šest podaj).

''Zelo nam je prišel prav ta krajši premor. Vsaka tekma je pomembna, in tako bo tudi do konca sezone, saj si želimo visoko uvrstitev. Zato je pomembno, da se dobro pripravimo na derbi, igramo doma in želimo zmagati,'' sporoča mladi napadalec iz BiH, ki v Mariboru ni dočakal veliko priložnosti, pri Koprčanih pa je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov. Njegov trener Srebrnič upa, da bodo ponovili predstavo iz Maribora, ko so Koprčani v 8. krogu namučili favorita in v dramatičnem srečanju, kjer so se nizale priložnosti na obeh straneh, osvojili točko (1:1).

Camoranesi: Koper ima dobre posameznike, a ...

Mauro Camoranesi lahko za današnji derbi računa tudi na Jana Mlakarja. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani danes praznujejo 60. rojstni dan, zato se želijo na praznični dan vrniti v mesto ob Dravi s pozitivnim iztržkom. Zaradi kazni bo derbi izpustil Črnogorec Ilija Martinović, kar je novi udarec za mariborsko obrambo, ki že tako ne bo mogla najverjetneje do konca sezone računati na pomoč Nemanje Mitrovića. Jasmin Mešanović in Felipe Santos sta lažje poškodovana, tako da bi se lahko na desni bok v obrambi vrnil Denis Klinar. Konkurenco v napadu je okrepil Jan Mlakar, saj se je že priključil treningom. V času njegove odsotnosti se je strelsko izkazal še en mlad reprezentant, Aljoša Matko.

''Ob velikem klubskem jubileju gre za poseben trenutek in posebne občutke, toda za nas je popoln fokus le na tekmi. Zaradi stanja na lestvici in pomembnosti tekme," pred praznično tekmo Maribora, ki danes praznuje 60. rojstni dan, sporoča Camoranesi.

''Nasprotniku je namenjeno dolžno spoštovanje, so fizično močna ekipa, ki se zelo dobro brani in izkorišča svoje prednosti pri prekinitvah, nevarni so v protinapadih. Imajo dobre posameznike, a jih imamo tudi mi. Prvi smo na lestvici in to želimo potrditi tudi s predstavo na igrišču.'' Danes ima priložnost, da dokaže, kako lahko Maribor v prvenstvu premaguje tudi močnejše tekmece, ne le tiste, s spodnje polovice razpredelnice. Večerni spopad se bo začel ob 20.15.

Domžale v Prekmurje po zmago. Kakšen bo odgovor Mure?

Edina nedeljska tekma bo v Murski Soboti. Mura bo ob 16. uri pričakala Domžale, s katerimi se je v 8. krogu v mestu ob Kamniški Bistrici razšla brez zmagovalca. Bilo je 1:1, črno-beli pa so igrali kar 75 minut z igralcem manj, saj je bilo zelo zgodaj izključni Jan Gorenc. Vseeno jim je kapetan Alen Kozar deset minut pred koncem priigral točko, po kateri je Mura zdrsnila z vodilnega položaja. Izbranci Anteja Šimundže so v zadnjih nastopih spet našli formo, s katero vztrajajo pri vrhu. Po domačem porazu z Olimpijo so nanizali štiri tekme brez poraza, na katerih so osvojili kar deset točk. Nazadnje so bili boljši od Aluminija in povzročili trenersko menjavo v Kidričevem, zmago pa je zagotovil mladi napadalec Kai Cipot.

Ko so Domžalčani nazadnje gostovali v Fazaneriji, so jim tako čestitali za osvojitev pokalne lovorike. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na mladost radi prisegajo tudi gostje iz Domžal, ki so med tednom nesrečno ostali brez točke v Ljubljani, ko jih je remi pri Bravu stala nerodnost vratarja Grege Sorčana. Rumena družina verjame, da lahko zapravljeno nadoknadi v Prekmurju. ''V Mursko Soboto odhajamo z željo po zmagi. Tako v napadu kot tudi v obrambi moramo pokazati več discipline in zbranosti, saj bomo samo na takšen način lahko konkurenčni,'' poudarja mladi reprezentant Tamar Svetlin in dodaja, da bo odločilna učinkovitost pred vrati tekmeca. Najbolj nevarna naj bi bila za vrata Mure Dario Kolobarić in Arnel Jakupović.

Prva liga Telekom Slovenije, 17. krog:

Sobota, 12. december:

Gorica : Celje 0:2 (0:1)

Dangubić 11., Kuzmanović 50.



Aluminij : Bravo 1:1 (0:0)

Flakus Bosilj 65.; Kidrić 82.



17.15 Olimpija – Tabor

20.15 Koper – Maribor Nedelja, 13. december:

16.00 Mura - Domžale

Najboljši strelci: 8 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 – Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Aljoša Matko (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija),

5 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje),

4 – Nino Kouter (Mura), Mićo Kuzmanović (Celje), Mustafa Nukić (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper).

