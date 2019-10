Se je Olimpija kaj naučila?

Dogajanje v 14. krogu Prve lige Telekom Slovenije se bo začelo v soboto v Fazaneriji, kjer se bosta udarila Mura in Triglav. Prekmurci bodo znova računali na pomoč zvestih navijačev. Pred dnevi so osrečili vodstvo kluba s tem, ko so sami poravnali kazen (550 evrov), ki je doletela klub po ukrepu disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije zaradi nešportnega obnašanja navijačev v Ljudskem vrtu. Črno-beli bodo brez kaznovanega Jona Šporna poskušali upravičiti vlogo favorita proti predzadnjemu Triglavu in ohraniti položaj pri vrhu razpredelnice.

Izbranci Anteja Šimundže so dobro razpoloženi pred gostovanjem Gorenjcev, ki jih bo tudi tokrat vodil Vlado Šmit, naslednik Dejana Dončića na vročem kranjskem stolčku. ''Igralci Triglava so čvrsti in agresivni,'' opozarja strateg Mure, Triglav pa prihaja na severovzhod Slovenje brez kaznovanega Verona Šalje, še vedno pa je poškodovan Aleš Mertelj. Kranjčani želijo čim hitreje zapustiti dno razpredelnice, na katero ga je pahnila slabša rezultatska forma, saj so na zadnjih desetih prvoligaških srečanjih zmagali le enkrat, skupno pa osvojili le štiri točke. Prav vse že pod vodstvom Šmita.

Olimpija proti pokalnemu krvniku, ki je skromen v prvenstvu

Velenjčani so v pokalu po evrogolu Damjana Trifkovića presenetili Olimpijo v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometaši Olimpije želijo obdržati vodilni položaj. Čeprav se bosta v Stožicah pomerili najboljša in najslabša ekipa, tako pravi lestvica, pa so v taboru zmajev zelo previdni. Knapi so jim v tej sezoni že prekrižali načrte. In to v gosteh! V Ljubljani so v nasprotju z napovedmi izločili zmaje v osmini finala pokalnega tekmovanja. "Poraz v pokalu je bil šola za naprej. Tudi če si favorit, moraš tekmo vzeti resno, da jo dobiš. Velenjčani imajo igralce, ki so kvalitetni za slovensko ligo. So v določeni krizi, ampak nobene ekipe se ne sme podcenjevati," meni strateg Olimpije Safet Hadžić.

V prvenstvu gre Velenjčanom veliko slabše, saj sploh še niso zmagali, njihov zaostanek za tekmeci pa se viša iz tedna v teden. Če ne bodo začeli osvajati točk, se bodo knapi vedno bolj spogledovali z drugo ligo. Navijači Olimpije se v najbolj črnih scenarijih, v zadnjih mesecih ne manjka namigov o umiku predsednika Milana Mandarića in nejasni klubski usodi zeleno-belih, srečujejo celo z nižjimi ligami, a vendarle verjamejo, da bo prevladal srečen konec. Tudi rezultatsko, kjer kaže Olimpiji odlično, saj je na lestvici tudi pred največjim rivalom Mariborom.

Zmaji bodo proti knapom deležni dvojnega udarca. Zaradi kazni ne bo trenerja Safeta Hadžića in Portugalca Jucieja Lupete, ki je z dvema zadetkoma prispeval levji delež k zadnjemu preobratu v Kranju, kjer so zmaji zaostajali že z 0:2, a nato vstali od mrtvih in premagali gorenjske orle. "Popravljali smo napake, odpotovali v Bologno in poskušali dvigniti svoj nivo, da igralci znova dobijo samozavest. Stvari so šle navzgor in upam, da bomo imeli proti Rudarju dobro igro in bomo zmagali," napoveduje Hadžić.

Velenjčani so med tednom v uvodni četrtfinalni pokalni tekmi, svojevrstnem motivu za Evropo, izgubili v Lendavi proti Nafti (1:2), tako da bodo manj spočiti od Ljubljančanov, bi pa lahko v Stožicah v dresu Rudarja v prvi ligi debitiral nekdanji nogometaš splitskega Hajduka Mislav Anđelković, ki se je pridružil knapom do konca sezone. Nazadnje je igral na Malti in pri Istri 1961 v Pulju.

Rumene pred Celjem okrepil Jamajčan

Dario Vizinger si je z dobrimi predstavami v Sloveniji utrl pot do hrvaškega dresa. Foto: Vid Ponikvar Zadnja sobotna tekma bo v knežjem mestu med Celjem in Domžalami. Celjani so z dvema zaporednima remijema (proti Aluminiju in Bravu) nekoliko povečali zaostanek za Olimpijo, zdaj pa se jim ponuja možnost, da z novo zmago odločno zakorakajo v boj za Evropo. Na krilih Daria Vizingerja, prvega strelca Prve lige Telekom Slovenije in novopečenega mladega reprezentanta Hrvaške, pri kateri je njegov selektor Igor Bišćan, se bodo spopadli z Domžalami.

Rumeni so veliki dolžniki v tej sezoni, ki je kljub kakovostni zasedbi (vsaj na papirju) in menjavi trenerja šele na osmem mestu, na dvoboj pa povprečno prejme kar dva zadetka. Andrej Razdrh ponovno med reprezentančno akcijo ni mogel računati na popolno zasedbo, saj nosi rumeni dres ogromno (mladih) reprezentantov. Klubu se je pridružil tudi 19-letni Jamajčan Kaheem Parris, ki ni napadalec tako kot njegov rojak in prijatelj Shamar Nicholson, a želi nase opozoriti v Sloveniji, izkušeni Srb Nikola Vujadinović pa je vskočil namesto poškodovanega Branka Ilića. Dvoboj se bo na stadionu Z'dežele začel ob 18.45.

Ko se je Maribor nazadnje mudil na Krasu, je izgubil

Darko Milanič bo prvič kot trener Maribora gostoval v Sežani na prvenstveni tekmi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Nedeljski spored se začenja na Krasu. Mariborčani bodo prvič po dolgih 18 letih gostovali za točke v Sežani. Ko so nazadnje igrali na stadionu Rajko Štolfa, jim ni bilo do smeha. Takrat so pod vodstvom Hrvata Iva Šuška ostali praznih rok proti Taboru, ki je pozneje kot zadnjeuvrščeni zapustil elitno druščino. Gostitelji so zmagali z 2:1, sodil je Darko Čeferin, za domače pa sta v polno zadela Matija Grlj in zdaj že nekdanji trener Triglava Dejan Dončić, za vijolice pa je dosegel gol Nastja Čeh. Pri Mariboru ni manjkalo igralcev, ki so pustili globok pečat v zgodovini slovenskega nogometa. Poleg Čeha so igrali še nekdanji reprezentanti Marko Simeunović, Aleš Križan, Simon Sešlar, Gregor Židan, Suad Fileković, Fabijan Cipot …

Tokrat bo četa Darka Milaniča gostovala kot velik favorit. Samozavest si je povzdignila med tednom s prepričljivo zmago nad Weizom v Avstriji (3:0), za vijolice pa je debitiral najstnik Belmin Bobarić. Mariborčani upajo, da bo do nedelje že nared prvi strelec Luka Zahović, ki vadi po posebnem programu. Češnjice so v tej sezoni že namučile Maribor. V Ljudskem vrtu so izgubile po krčevitem boju, Predrag Sikimić pa je dvakrat premagal Kenana Pirića. Spektakel z neposrednim prenosom na Planet TV se bo začel ob 14.25.

Aluminij kot prvi v tej sezoni ugnal Koper

Mihael Klepač je odločil zmagovalca na sredini pokalni tekmi proti Kopru. Foto: NK Aluminij V Kidričevem, kjer je Aluminij med tednom v prvem polčasu pokalnega četrtfinala prizadejal drugoligašku Kopru prvi poraz v tej sezoni (1:0), bo v nedeljo ob 16.30 gostoval Bravo. Kidričani še naprej navdušujejo z izjemnimi igrami, zlasti neprebojnostjo v obrambi, v napadu pa je vedno bolj natančen in učinkovit Hrvat Mihael Klepač.

Aluminij je ponosen na številne mlade reprezentante, eden izmed njih, Dejan Petrović, se je nedavno vpisal med strelce tudi proti Angliji, tokrat pa se bo spopadel z mladim ljubljanskim klubom, ki nastopa prvič v prvoligaški druščini.

Bravo je med reprezentančnim premorom odigral pripravljalni tekmi proti Veroni in Krki. Zlasti poučen je bil poraz v Italiji, ko so izgubili z 0:4, trener Dejan Grabić pa lahko povlekel kar nekaj koristnih zaključkov, ki bi mu lahko prišli prav na zahtevnem nedeljskem gostovanju na Štajerskem.

Lestvica: