V živo: je Mlakar že na prvi tekmi poskrbel za najlepši gol kroga?

Na prvem obračuna drugega kroga Prve lige Telekom Slovenije se pravkar merita Aluminij in Triglav. Obe ekipi sta bili v prvem krogu uspešni. V soboto se bosta v Sežani srečala domači Tabor in Celje, Maribor, ki se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov, pa bo zvečer gostoval pri velenjskem Rudarju. V nedeljo se bosta srečala še Mura in Bravo, krog pa se bo zaključil s sosedskim derbijem v Stožicah med Olimpijo in Domžalami.

Aluminij : Triglav 0:1 (0:1)*

GOOOL! Tilen Mlakar je v 38. minuti Triglav s fantastičnim zadetkom popeljal v vodstvo. Odlično je odmeril udarec s približno 25 metrov, vratar Aluminija Janžekovič pa je bil brez možnosti. To je prvi gol 24-letnega nogometaša v tej sezoni, skupno pa njegov četrti v 65. nastopih v prvi ligi.







24. minuta: Zdaj je bilo vroče v enajstmetrskem prostoru Aluminija. Med obrambo Triglava je švigal David Tijanić, a se je njegova akcija zaustavila ob posredovanja kranjskih nogometašev. Domači so zahtevali enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja Triglavanov z roko, a je tudi tokrat sodnik ocenil, da ni bilo nepravilnosti. Bi moral sodniki pokazati na najstrožjo kazen v korist Triglava? Da 25,00% +

Ne 75,00% +

Ne vem 0,00% +



19. minuta: Vroče v kazenskem prostoru Triglava. Matic Verbanec je v kazenskem prostoru našel Nikolo Leka, ki je padel ob posredovanju Aleša Mertlja, a je sodniška piščalka ostala nema. Upravičeno? Vroče v kazenskem prostoru Triglava.je v kazenskem prostoru našel, ki je padel ob posredovanju Aleša Mertlja, a je sodniška piščalka ostala nema. Upravičeno? Je Aleš Mertelj storil prekršek za najstrožjo kazen? Da 25,00% +

Ne 50,00% +

Ne vem 25,00% +

9. minuta: po precej nezanimivem začetku tekme je Aluminij prvič resneje zapretil proti vratom Triglava. S strelom izven kazenskega prostora je poskusil Jure Matjašič, a je žoga zletela mimo vrat Luke Čadeža. Ostaja 0:0. Video: strel Matjašiča:



Začetek tekme v Kidričevem. Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v prvi postavi?



Pred prvo tekmo drugega kroga prve lige je član Triglava Qendrim Hasanaj podaljšal pogodbo s Kranjčani. Otrok orlov bo dres matičnega kluba nosil do leta 2021. Nogometaši @nk_triglav danes gostujejo v Kidričevem, na Štajersko se z novo pogodbo odpravlja Qendrim Hasanaj. Otrok orlov bo dres matičnega kluba nosil do leta 2021. #PLTS pic.twitter.com/9JoKHqeW5O — #PLTS (@PrvaLigaSi) July 19, 2019

Triglav je z zmago v Ljudskem vrtu pripravil največje presenečenje uvodnega kroga prve lige. Gorenjci danes izzivajo Aluminij, ki je bil v uvodnem krogu uspešen v Sežani. Kidričani so pri povratniku v prvoligaško druščino slavili z 0:2, zmagovalec pa je bil znan že po prvem polčasu. Kranjčani sicer s tekmami v Kidričevem nimajo pretirano dobrih izkušenj, saj so s šestih prvoligaških gostovanj prinesli vsega točko, Aluminiju pa sta pripadli tudi obe tekmi prejšnje sezone. Triglav je z zmago v Ljudskem vrtu pripravil največje presenečenje uvodnega kroga prve lige. Gorenjci danes izzivajo Aluminij, ki je bil v uvodnem krogu uspešen v Sežani. Kidričani so pri povratniku v prvoligaško druščino slavili z 0:2, zmagovalec pa je bil znan že po prvem polčasu. Kranjčani sicer s tekmami v Kidričevem nimajo pretirano dobrih izkušenj, saj so s šestih prvoligaških gostovanj prinesli vsega točko, Aluminiju pa sta pripadli tudi obe tekmi prejšnje sezone.

Celjani pri novincih

Na Stadionu Rajko Štolfa v Sežani se bosta v soboto pomerili ekipi Sežane in Celja. Novinci v prvoligaški konkurenci so v prvem krogu morali priznati premoč Aluminiju, Celjani pa so remizirali z Muro (2:2). Celjani pred pričetkom novega prvenstva niso kadrovali, po uvodnem krogu Prve lige Telekom Slovenije pa so tudi grofje predstavili prva poletna novinca. V knežje mesto sta se preselila osrednji branilec Josip Ćalušić in napadalec Ivan Božić, klub pa se je razšel z branilcem Galom Zorkom ter napadalcem Elvirjem Ibiševićem.

Prvaki v Velenju

Branilci naslova Maribor so v prvem krogu doživeli presenetljiv poraz proti Triglavu, v drugem krogu pa jih čaka gostovanje v Velenju pri Rudarju. Mariborčani se bodo v dvoboj podali z dobro popotnico, saj so v sredo zabeležili še drugo zmago v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in si tako zanesljivo priborili napredovanje. Rudar, ki je v prvem krogu remiziral z Domžalami, je prost teden izkoristil za prijateljsko tekmo v Grazu, kjer se je pomeril z ekipo Al-Ahli Saudi in izgubil z 0:1.

Bravo gostuje na Fazaneriji

Mura se je poslovila od Evrope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Mure so v novo sezono prve lige zakorakali z osvojeno točko v Celju, medtem ko so novinci v ligi, igralci Brava v Stožicah z 0:2 morali priznati premoč Olimpiji. Prekmurci so v četrtek odigrali še drugo tekmo v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa in še drugič izgubili proti favoriziranemu izraelskemu Maccabiju ter so tako po dveh tekmah zaključili z evropsko sezono.

Za zaključek kroga derbi v Stožicah

Drugi krog se bo zaključil z nedeljskim derbijem med Olimpijo in Domžalami. Olimpija je v prvem krogu zabeležila zmago, medtem ko so Domžale remizirale z Rudarjem. Oba moštva sta se v četrtek prebila v drugi krog kvalifikacij za igranje v skupinskem delu lige Europa. Varovanci Safeta Hadžića so izločili latvijski Rigas, Domžale pa so bile dvakrat boljše od malteškega Balzana.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

Lestvica: