Prosinečki vodil Olimpijo in remiziral, Koper kot prvi premagal Crveno zvezdo

Mariborčani so v generalki za evropske nastope v sredo remizirali proti albanskemu Partizaniju (1:1), nogometaši, ki jim Radovan Karanović v tem pripravljalnem obdobju ni namenil veliko priložnosti, pa so dan pozneje zastopali barve vijolic na tekmi v Račah, kjer je Maribor napolnil mrežo istoimenskemu slovenskem tretjeligašu. Mariborčani so tekmo dobili z visoko zmago 7:1. Dva zadetka je prispeval Žan Vipotnik, ki je tako s štirimi zadetki prvi strelec Mariborčanov v pripravljalnem obdobju, vedno pa se je znesel nad nižjeligaši. V polno so zadeli še Božičković, Sirk, Koderman, Sellouki in Antolin.

Na zadnjem testu proti domačemu tretjeligašu:



Rače - @nkmaribor 1:7



⚽️⚽️ Vipotnik

⚽️ Božičković

⚽️ Sirk

⚽️ Koderman

⚽️ Sellouki

⚽️ Antolin#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/HAmwsZ3jUy — NK Maribor (@nkmaribor) June 30, 2022

Koprčani so imeli na Brdu pri Kranju opravka z najtežjim tekmecem v tem pripravljalnem obdobju. Na Gorenjskem so se udarili s srbskim prvakom Crveno zvezdo, ki se je tako pomerila že s tretjim prvoligaškim klubom iz Slovenije. Bravo je ugnala z 2:1, z Domžalami se je razšla z 1:1, zadnji slovenski nasprotnik iz Primorske pa je bil usoden za beograjskega velikana. Z rezultatom 1:0 so bili boljši Koprčani. Edini zadetek na srečanju je v 51. minuti po natančnem strelu po tleh z okrog 20 metrov dosegel Andrej Kotnik. Trener Zoran Zeljković se je odločil za začetno postavo Golubović, Šimčak, Novoselec, Žužek, Kambič, Mittendorfer, Vešner Tičić, Krajinović, Kotnik, Osuji in Kolobarić.

Burno na Gorenjskem

Igor Barišić je tesen sodelavec Adama Deliusa. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je zadnjo pripravljalno tekmo pred evropsko sezono odigrala na Gorenjskem. Pomerila se je s hrvaškim prvoligašem Šibenikom, na dvoboju pa ni bilo zadetkov. Pri zeleno-belih se sicer poraja vprašanje, ali bo le nekaj dni pred začetkom evropske sezone, 7. julija bo v Stožicah gostoval predstavnik Luksemburga Differdange, prišlo do temeljitih sprememb pri vodstvu kluba.

Trener Robert Prosinečki in športni direktor Mladen Rudonja sta tako nezadovoljna z delom direktorja Igorja Barišića, sicer najbližjega sodelavca predsednika Adama Deliusa, da bi lahko prišlo do prekinitve sodelovanja. Zvečer naj bi vpletene osebe sestankovale, nato pa bo sprejeta odločitev, kako zapeljati zeleno-belo ladjo v zadnji teden priprav pred začetkom evropske sezone. Ni izključena tudi možnost, da bi Barišić izgubil zaupanje v očeh predsednika in zapustil ljubljanski klub.

Prosinečki vodil Olimpijo, smola za Ratnika

Kako se je razpletla tekma v Lescah? Končala se je brez zadetkov. Prvi polčas je minil dokaj mirno, večina igre se je odvijala na sredini igrišča. V drugem delu so imeli zmaji več priložnosti. V 54. in 55. minuti je bil dvakrat precej nevaren Mustafa Nukić; prvič je s peto iz težkega položaja streljal malo čez prečko, nato je njegov silovit poskus vratar Šibenika ubranil in žogo poslal v kot. Dvakrat so Olimpiji zapretili tudi nogometaši Šibenika, a so se zmaji obranili. Obakrat se je z odličnim posredovanjem izkazal Matevž Vidovšek. Spektakularno je bilo predvsem njegovo drugo posredovanje, ko je po strelu z roba kazenskega prostora Olimpije žogo s panterskim skokom odbil v kot.

O tem, kako huda je poškodba Marcela Ratnika, bo več znanega po podrobnejših pregledih v petek dopoldne. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Za zmaje so od prve minute zaigrali Vidovšek, Ratnik, Van Bruggen, Milović, Krefl, Lasickas, Doffo, Elšnik, Sešlar, Kvesić in Nukić. Zgolj po petih minutah je moral Marcel Ratnik zaradi poškodbe tetive zapustiti igrišče, zamenjal ga je Đorđe Crnomarković. V drugem polčasu so za Olimpijo zaigrali še Aldair, Pilj in Špehar.

Takoj po koncu tekme so se nogometaši Olimpije vrnili v Ljubljano, kjer bodo opravili zaključni del priprav na naslednje tekmovalno leto.

Mura je predstavila nov komplet dresov za novo sezono:

⚫️ Sobota sigdar čarno-bejla de ! ⚪️



Novi dresi NŠ Mura za sezono 2022/23 🔥#čarnobejli #mismomura pic.twitter.com/6R9RtlhTt6 — NŠ Mura (@nsmura_ms) June 29, 2022

V četrtek se je predstavil tudi četrti udeleženec evropskih tekmovanj iz Slovenije. Mura, ki bo kmalu na Fazaneriji pozdravila novo igrišče, se je v Bakovcih pomerila z Vojvodino iz Novega Sada. Po prvem polčasu je bolje kazalo Prekmurcem, ki so prek Tia Cipota povedli z 1:0. V drugem polčasu je v 64. minuti Simić postavil končni izid 1:1. Trener Damir Čontala je poslal na zelenico udarno postavo, vsi, ki danes niso bili deležni priložnosti, bi jo lahko dočakali v petek, ko se bodo črno-beli pomerili še z avstrijskim drugoligašem Floridsdorferjem, ki ga vodi nekdanji slovenski reprezentant in nogometaš Mure Mitja Mörec.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler 29. 6. Maribor : Partizani Tirana (Alb/1) 1:1 Brnić 30. 6. Rače (Slo/3) : Maribor 1:7 Vipotnik 2, Božičković, Sirk, Koderman, Sellouki, Antolin

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper : Vojvodina (Srb/1) 0:0 / 30. 6. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 1:0 Kotnik 3. 7. Koper - Dekani (Slo/2) 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija : Šibenik (Hrv/1) 0:0 /

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura : Vojvodina (Srb/1) 1:1 T. Cipot 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo : Čukarički (Srb/1) 2:1 G. Trdin, Maružin 1. 7. Bravo - Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo - Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević 27. 6. Domžale : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Durdov 1. 7. Domžale - Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) - Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) - Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:0 / 1. 7. Celje - Gorica (Hrv/1) 2. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 5. 7. Celje - Sarajevo (BiH/1) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje - Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje - Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje - Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor : Gorica (Slo/1) 0:0 / 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica