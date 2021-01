Simon Rožman danes proti najslabšemu slovenskemu prvoligašu

Pa se je začelo. Nogometaši Kopra so prebili led in kot prvi slovenski prvoligaški klub odigrali pripravljalno tekmo v letu 2021. Na Hrvaškem so z 2:0 premagali madžarski Budofoki. Danes bosta prvič na delu Mura in Gorica. Primorci se bodo pomerili z Rožmanovo Rijeko, a Matic Črnic, nekdanji igralec omenjenega hrvaškega kluba, še ne bo debitiral za vrtnice. Kdaj pa bodo prvič stopili na igrišče preostali člani Prve lige Telekom Slovenije?

Jesenski prvak NK Maribor bo glavnino priprav opravil v Turčiji. Tam bo predvidoma odigral štiri dvoboje z zelo uglednimi tekmeci. Izbranci Maura Camoranesija, ki bodo v spomladanski del vstopili brez Mitje Vilerja in Reneja Miheliča, še niso potrdili tekmeca za 22. januar, se bodo pa na turških tleh, kjer se bodo pripravljali že deseto leto zapored, pomerili s prvaki Ukrajine, Srbije in Bolgarije, ki so uspešni tudi v evropskih tekmovanjih. Šahtar in Crvena zvezda bosta tako spomladi nastopala v izločilnem delu lige Europa. Priprave Maribora so se začele brez prvega trenerja, saj je Camoranesi po tem, ko je bil v stiku z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom, v samoizolaciji, Rok Kronaveter pa je bil na testu pozitiven na novi koronavirus.

Datum Tekma Strelci (za Maribor): 22. januar ? 25. januar Maribor - Šahtar Doneck (Ukr/1) 28. januar Maribor - Crvena zvezda (Srb/1) 31. januar Maribor - Ludogorec Razgrad (Bol/1)

Številne spremembe v zmajevem gnezdu

Olimpija, ki bo v spomladanski del vstopila s tremi točkami zaostanka za vijolicami, bo v zimskem prestopnem roku dodobra prevetrila zasedbo. Prišel je novi trener Goran Stanković, njegov pomočnik bo tudi nekdanji kapetan zmajev Darijan Matić.

"Sem Ljubljančan, zato je vodenje Olimpije zame velika čast, hkrati pa tudi velika odgovornost." ~ Goran Stanković ob prevzemu vloge glavnega trenerja Zmajev. 🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/F7lWH8hMax — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 11, 2021

Predsedniku Milanu Mandariću bo odslej pomagal poslovni partner Željko Mandarić, Mladen Rudonja bo najverjetneje v prihodnjih dneh ostal brez vloge športnega direktorja, igralski kader pa se je občutno zmanjšal, saj je odšlo veliko tujcev (Ante Vukušić, Goran Milović, Mihail Caimacov, Ivan Močinić, Mario Kvesić, Luka Marin, Angel Ljaskov, Jakov Blagaić, Dražen Bagarić …). V klubu napovedujejo, da bo prišlo tudi nekaj novincev.

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo): 19. januar Olimpija – Podbeskidzie (Pol/1) 23. januar Olimpija - Bačka (Srb/1) 29. januar Olimpija - Kapfenberg (Avt/2) 30. januar Olimpija - Levski Sofija (Bol/1)

Mura bo odigrala čarobno število tekem

Črno-beli iz Murske Sobote bodo v pripravljalnem obdobju zelo dejavni, saj nameravajo odigrati kar sedem prijateljskih tekem. Trener Ante Šimundža že uigrava nekaj zimskih novincev (Mihael Klepač, Samsidin Ouro in David Đurak), hkrati pa se veseli tudi vrnitve večjega števila igralcev, na katere zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati večji del jesenskega dela.

Uvodni teden priprav je minil v znamenju treningov na Fazaneriji. Na sobotnem popoldanskem treningu so se Muraši “udarili” med seboj. Prva prava pripravljalna tekma sledi v sredo, ko se čarno-bejli odpravljajo v Kapfenberg k tamkajšnjemu drugoligašu.#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/735tWU0fxP — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 10, 2021

Mura bo v leto 2021, kar zadeva dvoboje, vstopila z današnjim dvobojem proti avstrijskemu drugoligašu. V Turčiji jo čakajo zahtevni tekmeci iz Srbije, Rusije in Ukrajine, 4. februarja pa sledi neuradna generalka, spopad s Celjem, tudi zadnjim tekmecem, s katerim se je pomerila v prvi ligi.

Datum Tekma Strelci (za Muro): 13. januar Kapfenberg (Avt/2) - Mura 16. januar Mura - Brežice (Slo/2) 22. januar Mura - Vojvodina (Srb/1) 26. januar Mura - Rotor Volgograd (Rus/1) 31. januar Mura - Vorskla Poltava (Ukr/1) 4. februar Mura - Celje (Slo/1) 6. februar Lafnitz (Avt/2) - Mura

Koprčani prebili led

Koprčane je nedavno okrepil veliki znanec 1. SNL in otrok kluba z Bonifike Mitja Viler. Konkurenco pri kanarčkih je popestril tudi Brazilec Victor Nildo Juffo, klub pa sta zapustila Luka Badžim in Lovre Čirjak. Koper je prvo pripravljalno tekmo odigral 12. januarja, ko je bil v Umagu z 2:0 boljši od madžarskega prvoligaša Budafokija. Po več kot desetih letih je dres Kopra spet oblekel Viler, trener Miran Srebrnič je v prvem polčasu zaigral s postavo Vargić, Jozinović, Rajčević, Mittendorfer, Palčič, Vošnjak, Knežević, Barišić, Krajinović, Vršič, Mulahusejnović, v drugem pa so dobili priložnost Adam, Cerovec, Mišić, Mittendorfer, Viler, Ahmetaj, Dodlek, Bešir, Stevanović, Vekić in Spinelli.

V petek jih čaka zelo zahteven tekmec, saj se bodo pomerili z Osijekom, ki s pomočjo slovenskih reprezentantov Damjana Boharja in Maria Jurčevića na Hrvaškem po jesenskem delu zaostaja le za prvakom Dinamom.

Datum Tekma Strelci (za Koper): 12. januar Koper : Budafoki (Mad/1) 2:0 Baričić, Dodlek 15. januar Koper - Osijek (Hrv/1) 20. januar Koper - Jadran Dekani (Slo/2) 23. januar Koper - Tabor Sežana (Slo/1) 27. januar Koper - Levski Sofija (Bol/1)

Rumeni tudi proti Stojanoviću?

Domžalčani, ki želijo tudi v nadaljevanju sezone prisegati na čim bolj obširno vključevanje mlajših nogometašev iz klubskega podmladka, se bodo pomerili z Bravom, nato pa se odpravili v Umag, kjer nameravajo odigrati kar nekaj tekem, te pa še niso potrjene.

Med morebitnimi tekmeci je tudi Levski iz Sofije, ki ga vodi nekdanji trofejni strateg rumene družine Slaviša Stojanović. Domžalčane je po koncu jesenskega dela zapustil Predrag Sikimić.

Datum Tekma Strelci (za Domžale): 15. januar Domžale - Bravo (Slo/1)

Tabor išče novega trenerja

Sežančani so nedavno ostali brez prvega trenerja Gorana Stankovića, ta se je vrnil v Ljubljano k Olimpiji. Vodstvo kluba išče njegovega naslednika, do takrat bo ekipo vodil Nace Kosmač, saj se je v Stožice preselil tudi Stankovićev pomočnik Srdjan Trailović. Rdeče-črne so zapustili trije igralci (Mario Zebić, Mario Babić in Marko Vukelić), za zdaj pa imajo Kraševci dogovorjeni pripravljalni tekmi s primorskima sosedoma iz Nove Gorice in Kopra.

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 16. januar Gorica (Slo/1) - Tabor 23. januar Koper (Slo/1) - Tabor

Jarošik bo debitiral proti Nafti

Branilci naslova iz Celja se bodo po neprepričljivem jesenskem delu, po katerem se je vodstvo kluba odločila za menjavo trenerja Dušana Kosića, najprej predstavili na dvoboju proti Nafti. Proti Lendavčanom se bo prvič kot strateg Celja predstavil Čeh Jiri Jarošik, to bo tudi posebna tekma za trenerja vratarjeva Aleksandra Šeligo, ki je še jeseni sodeloval prav z Nafto.

Rumeno-modri bodo predstavili kar nekaj zimskih novincev (Ester Sokler, Jure Matjašič, Anel Hajrić in Nino Kukovec). 18. januarja se bodo podali v Turčijo, kjer so se dogovorili za srečanja s tremi ruskimi klubi, po vrnitvi pa jih čaka še ''superpokalni'' obračun z Muro.

Datum Tekma Strelci (za Celje): 16. januar Celje - Nafta (Slo/2) 24. januar Celje - Khimki (Rus/1) 27. januar Celje - Krilja Sovjetov (Rus/2) 30. januar Celje - Nižni Novgorod (Rus/2) 4. februar Mura (Slo/1) - Celje

Bravo odhaja v Čatež

Mladi ljubljanski klub, ki ga je pozimi zapustil Michele Šego, bo priprave na spomladanski del opravil v Sloveniji. V petek bo odigral prvo tekmo proti Domžalam, prihodnjo sredo bo Grabićeva zasedba odpotovala v Kidričevo in se pomerila z Aluminijem, nato pa se bo Bravo odpravil v Čatež ob Savi, kjer se bo pripravljal teden dni. V načrtu ima, da bi se tam pomerila z dvema tekmecema, ki pa še nista potrjena. Bravo bo v primerjavi z večino prvoligašev začel sezono malce prej, saj bo 6. februarja v zaostali tekmi gostil Tabor.

Datum Tekma Strelci (za Bravo): 15. januar Domžale (Slo/1) - Bravo 20. januar Aluminij (Slo/1) - Bravo

Kidričane bo pot vodila tudi na Hrvaško

Aluminij, ki je v zadnjem krogu jesenskega dela zagrenil življenje Mariboru in nakazal, kako bi lahko sodelovanje z novim trenerjem Oskarjem Drobnetom prineslo veliko zadovoljstva, se še usklajuje o terminu pripravljalnih tekem. Kidričane je okrepil Klemen Bolha, klub pa je zapustil Jure Matjašič. Prihodnjo sredo se bodo šumari v Kidričevem pomerili z Bravom, večino tekem pa nameravajo odigrati na Hrvaškem (Istra), kamor se bodo skoraj zagotovo podali na priprave.

Datum Tekma Strelci (za Maribor): 20. januar Aluminij - Bravo (Slo/1)

Vrtnice najprej proti Rožmanovi Rijeki

Gorica vstopa v leto 2021 zelo zaskrbljena, saj je na lestvici zasidrana na zadnjem mestu. Igralski kader je okrepil Matic Črnic, ki se vrača po daljšem času, v katerem so ga pestile zdravstvene težave, po odhodu Gordana Petrića pa bosta trenersko paličico še naprej usklajeno vihtela Florijan Debenjak in Aleksander Jović.

🔜⚽️ | Dvojni torkov spored je opravljen, sreda prinaša prvo pripravljalno tekmo:



Rijeka - ND Gorica (Umag, 14.45)#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi pic.twitter.com/MGuquu2enS — ND Gorica (@NDGorica) January 12, 2021

Vrtnice se bodo danes ob 14.45 v Umagu predstavile proti Rijeki, hrvaškemu pokalnemu zmagovalcu, ki ga vodi Simon Rožman, zanj pa nastopa tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin. Črnic, nekdanji nogometaš Rijeke, še ne bo kandidiral za srečanje, bo pa poln motivacije Goran Cvijanović, ta je pred leti nosil dres reškega kluba, njegov trener pa je bil Matjaž Kek. Gorica bo niz prijateljskih tekem nadaljevala v soboto proti Taboru, nato se namerava prihodnji teden pomeriti z drugoligašema Radomljam in Nafto, ni pa izključena tudi tekma z Domžalami v Umagu. Po koncu jesenskega dela je Novo Gorico zapustil Diego Bardanca.