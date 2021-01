Celjski novinec poudarja: Ne sme nas biti strah

Branilci naslova iz Celja so po slabšem izkupičku v jesenskem delu, ki so ga končali na sedmem mestu, okrepili konkurenco v napadu. Prišli so Anel Hajrić, Nino Kukovec, Ester Sokler in Jure Matjašič. Vodstvo kluba je prepričano, da bi lahko dvignili število doseženih zadetkov in pomagali Celju v boju za Evropo. Zdaj jih čaka naporno obdobje, v katerem se bodo skušali dokazati trenerju Jiriju Jarošiku.