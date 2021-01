Olimpija po številnih odhodih le predstavila prvo zimsko okrepitev

Najboljša strelca Olimpije Andres Vombergar in Đorđe Ivanović, oba sta v jesenskem delu v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegla osem zadetkov, sta dobila konkurenco. Olimpija je sklenila sodelovanje s Črnogorcem Mihailom Perovićem, ki je obljubil zvestobo zmajem do konca junija 2023.

Mihailo Perović (v dresu Zorje) je začel kariero pri Budućnosti iz Podgorice. Kariero je nadaljeval pri madžarskem Ujpestu in srbskem Voždovcu, se je vrnil k Budućnosti, nato pa odšel v Ukrajino. Foto: Guliverimage

''Zelo sem zadovoljen, da sem prišel v velik klub. Že kot otrok sem slišal, kako prepoznavna in pomembna je Olimpija. Ekipa je mlada, ampak zelo perspektivna. Fantje so me odlično sprejeli, kar me zelo veseli. Upam, da bom s svojimi predstavami klubu pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev,'' je povedal za klubsko stran nekdanji mladi reprezentant Črne gore. Postal je prvi nogometaš, ki je prišel k Olimpiji v obdobju, ko vloge športnega direktorja več ne opravlja Mladen Rudonja, pa tudi prvi novinec, odkar je novi trener Goran Stanković. Ljubljanski strateg vodi kadrovsko politiko s pomočjo predsednika Milana Mandarića in njegovih poslovnih partnerjev.

Prva zimska okrepitev Olimpije je Mihailo Perović. 24-letni napadalec v zmajevo gnezdo prihaja kot prost igralec, nazadnje pa je igral za ukrajinskega prvoligaša Zorya Lugansk. 🐉✅



Mihailo, dobrodošel! 🤝💚



Več na https://t.co/4NdcSPO7vK#DobrodoselMihailo #verjamemvzmaje pic.twitter.com/polACU7PB5 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 26, 2021

Zmaji so po jesenskem delu izgubili ogromno nogometašev, med njimi je največ hrvaških legionarjev. Slovenskega jesenskega podprvaka so zapustili Ante Vukušić, Goran Milović, Ivan Močinić, Mario Kvesić, Luka Marin, Angel Ljaskov, Jakov Blagaić, Dražen Bagarić, Haris Kadrić in Jurij Španja, vrata ljubljanskega kluba, ki se trenutno pripravlja v Umagu in namerava v tem mesecu odigrati še dve pripravljalni tekmi, pa je kot sveži obraz prestopil Perović. Nazadnje je igral v Ukrajini za prvoligaški klub Zorja Lugansk, s katerim je nastopal tudi v evropski ligi. Za Zorjo je zbral 26 nastopov, med strelce pa se je vpisal enkrat. Za Olimpijo bi lahko debitiral v petek, ko se bodo zeleno-beli pomerili z avstrijskim drugoligašem Kapfenbergom.