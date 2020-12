Srb zapustil Domžale in sporočil, da je morda že odigral zadnjo tekmo kariere

Predrag Sikimić in Domžalčani so se razšli. Srb je kot razlog za odhod navedel družino. V prihodnje se bo posvetil trenerski licenci. Če bo prejel igralsko ponudbo, pa bo o nadaljnji karieri še razmislil.

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale v nadaljevanju ne bo več računal na izkušenega napadalca Predraga Sikimića. Kot so sporočili iz kluba, so z 38-letnikom sporazumno prekinili pogodbo.

Srbski napadalec je januarja letos v Domžale prišel iz sežanskega Tabora, za rumene je na 25 tekmah dosegel dva zadetka. Sikimić je na slovenskih zelenicah v dobrem letu in pol odigral 45 tekem, zabil 14 golov, petkrat je tudi asistiral.

"V Domžalah sem se vselej počutil zelo dobro. Rezultatsko oziroma po sami igri sem se bolje znašel v Taboru, so pa Domžale seveda veliko bolj organiziran klub. Tukaj sem spoznal ogromno čudovitih ljudi, ki sestavljajo zares izvrstno moštvo. Tako na igralce kot vse ostale gledam predvsem kot ljudi, saj mi je to zelo pomembno in klub zagotovo gre po pravi poti, da se vrne v vrh slovenskega nogometa in se znova bori v evropskih tekmovanjih," je dejal Sikimić za domžalsko spletno stran.

Če ponudbe za igranje v kratkem ne bo, bo zaključil igralsko pot

"Pristavil sem svoj delež, vendar mislim, da bi lahko dal več. Leto 2020 je bilo zahtevno. Težave s korono, daljši premori, vse skupaj je bilo zelo nenavadno, mogoče so nekaj prispevala tudi moja leta. Mislim, da kljub vsemu leto ni izpadlo tako slabo, klub pa zapuščam zaradi družine, ki predstavlja edini razlog za odhod in o tem sem govoril z ljudmi v klubu. Na igrišču se počutim odlično, nogomet bi lahko še naprej igral, vendar gre za družino. O tem sem veliko razmišljal in sprejel odločitev," je še dodal Sikimić, ki se bo posvetil zaključnim izpitom za trenersko licenco. "V primeru kakšne ponudbe bom o nadaljnjem igranju razmišljal januarja, v nasprotnem primeru je bilo to vse z moje strani," je zaključil.

