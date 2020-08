Slovenska liga se je za prvake začela z bolečim porazom

Za nami so prve tri tekme nove sezone Prve lige Telekom Slovenije. Najbolj zanimivo je bilo v zadnji sobotni tekmi v Celju, kjer je pokalni prvak Mura premagal državne prvake z 2:0. Bravo je po preobratu prišel do zmage v Domžalah z 2:1, medtem ko je Tabor v Sežani premagal novinca Koper z 1:0. Nedeljska tekma med Aluminijem in Mariborom je pod vprašajem, medtem ko je bil obračun med Olimpijo in Gorico zaradi koronavirusa prestavljen.

Celjani so s sezono začeli že v med tednom, ko so bili uspešni v Evropi in napredovali v kvalifikacijah za ligo prvakov, tokrat pa so gostili Muro in doživeli boleč poraz. Morda se je Dušanu Kosiću maščevalo, ker je spočil nekaj nosilcev, tudi najboljšega posameznika lige v prejšnji sezoni Mitji Lotriča, a Prekmurci so bili boljši od prve do zadnje minute in prišli do zaslužene zmage. V prvem polčasu je od daleč zadel Nino Kouter, medtem ko je v drugem podobno uspelo Luki Bobičancu.

Gol Nina Koutra:



Avtogol odločil zmagovalca v Sežani

Prvo tekmo sezone smo videli v Sežani, kjer je Tabor gostil Koper. Odločitev je padla v prvem polčasu, ko je pri novincu med prvoligaši Kopru v obrambi nespretno posredoval Žan Žužek in premagal svojega vratarja. To je bil tudi edini gol, ki smo ga v vročem sobotnem popoldnevu v Sežani videli.

Avtogol Žana Žužka:



Novinec Brava v 89. minuti za zmago

V drugi tekmi dneva so Domžale gostile Bravo, ki je presenetil v prejšnji debitantski sezoni, a potem letos poleti izgubil številne nosilce igre. Na prvi tekmi se to ni preveč poznalo. Do vodstva so sicer prišli Domžalčani, a je potem najprej z mojstrskim golom za izenačenje poskrbel Luka Žinko, potem pa je tik pred koncem tekme za zmago Ljubljančanov poskrbel njihov novopečeni napadalec Rok Kidrič in poskrbel za pomembne tri točke.

Zmagoviti gol Roka Kidriča v Domžalah:

Kaj bo s tekmo v Ljudskem vrtu?

Pod vprašajem je še vedno nedeljski obračun Aluminija in Maribora. Ker so bili vse do torka zaradi okužb z novim koronavirusom brez treningov, so se pri Aluminiju odločili, da se bodo krovni slovenski nogometni organizaciji postavili po robu in zapisali, da nedeljske tekme ne bodo odigrali zato, ker v klubu menijo, da je po le nekaj treningih tvegano odigrati prvenstveno tekmo. NK Aluminij je prošnjo za prestavitev naslovil tudi na NK Maribor, a si vijoličasti tega ne želijo. Ali se bodo nogometaši Aluminija odločili za odhod v Maribor, bo tako znano šele v nedeljo. Če bi se šumarji odločili, da ne bodo nastopili na tekmi, je NZS sporočil, da bo zmaga romala v roke Maribora, Kidričani pa bodo prejeli še dodatno kazen.

V Maribor se je vrnil Jan Mlakar. Foto: Vid Ponikvar

Aluminij se je pred novo sezono sicer okrepil ravno z dvema nogometašema Maribora – Aljažem Cotmanom in Lovrom Grajfonerjem. V Kidričevo pa sta se preselila še Juš Štusej, Emir Azemović, ekipo pa je zapustil najboljši strelec ekipe v lanski sezoni Ante Živković. Trgovsko so bili naravnani tudi pri slovenskih podprvakih, saj so na Štajersko prišli Jan Repas, Ilija Martinović, Ažbe Jug, Jan Mlakar, v klub pa sta se iz Brava vrnila tudi Aljoša Matko in Martin Kramarič. Iz štajerske prestolnice pa sta odšla Nino Žugelj in Aleksander Rajčević.

Obračun med Olimpijo in Gorico preprečil novi koronavirus

Zaradi okužbe z novim koronavirusom pa je za nedoločen čas prestavljena tekma med Olimpijo in povratnikom v prvoligaško druščino Gorico. Olimpija je od prejšnjega ponedeljka zaradi treh okužb v karanteni, ki bo trajala vsaj do 22. avgusta. Nov datum prestavljenega srečanja še ni znan.

Prva liga Telekom Slovenije, 1. krog:

Sobota, 22. avgust:

Tabor : Koper 1:0 (1:0)

Žužek 32./a.g.



Domžale : Bravo 1:2 (1:1)

Kolobarić 37.; Žinko 42., Kidrič 89.



Celje : Mura 0:2 (0:1)

Kouter 4., Bobičanec 62.



Nedelja, 23. avgust:

18.00 Maribor – Aluminij (Planet)



Preloženo:

Olimpija – Gorica

Video vrhunci tekem:

Tabor : Koper 1:0

Domžale : Bravo 1:2

Celje : Mura 0:2

Kmalu ...

Poročila s tekem:

Fotogalerija:

Domžale : Bravo (foto Gregor Valančič/Sportida):

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Pred začetkom nove sezone Prve lige Telekom Slovenije: