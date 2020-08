Olimpija po novo moč k Hajduku

Dvajsetletnik je še pred koncem nogometne šole pri Hajduku začel igrati za tamkajšnjo drugo ekipo, ki nastopa v 2. hrvaški nogometni ligi. Za to ekipo je zbral 24 nastopov in dosegel osem zadetkov. Januarja letos je prestopil k prvi ekipi Hajduka in v polovici sezone zbral devet nastopov, so sporočili na spletni strani Olimpije.

Nova okrepitev Olimpije je Jakov Blagaić. Ofenzivni vezist k Zmajem prihaja na enoletno posojo iz splitskega Hajduka. Jakov, dobrodošel! 🐉💚 #DobrodošelJakov #verjamemvzmaje Objavil/a NK Olimpija Ljubljana dne Četrtek, 20. avgust 2020

Blagaić je bil tudi član mladinskih reprezentanc Hrvaške v selekcijah do 16. in 20. leta starosti. Skupno je v hrvaškem dresu zbral 12 nastopov in prispeval en zadetek.

Olimpija bo sicer sezono v PLTS začela nekoliko kasneje od drugih klubov, saj je Nogometna zveza Slovenije v torek sporočila, da Olimpija tekme prvega kroga proti Gorici zaradi karantene in pozitivnih testov na covid-19 ne bo odigrala 22. avgusta, ampak v nadomestnem terminu.

Še pred tem bodo zeleno-beli odigrali obračun kvalifikacij za evropsko ligo proti islandskemu predstavniku Vikingurju.

