Domžalčani pripeljali mladega Avstrijca

Peti poletni novinec je pred prihodom v Slovenijo branil barve avstrijskih FCM Traiskirchen in FC Mauerwerk, pred tem pa je svojo nogometno izobrazbo dokončal v mlajših selekcijah Austrie Dunaj. Adamov, ki v prestolnici Avstrije biva že vse od rojstva in je v preteklosti nastopal tudi za srbsko reprezentanco do 16 let, bo v Domžalah nosil številko 15.

"Zelo vesel in ponosen sem, da bom v prihajajoči sezoni nogometaš Domžal. Gre za velik korak naprej v moji karieri. Sprva sem prišel na preizkušnjo, po številnih treningih, ki sem jih v preteklih tednih opravil po najboljših močeh, pa mi je uspelo prepričati strokovni štab. Tega sem seveda zelo vesel," je dejal Adamov.

"S prihodom v slovensko prvenstvo sem poskrbel za napredek, pod vodstvom Dejana Djuranovića pa si želim moštvu pomagati, kolikor je le mogoče. Zavedam se, da bo na treningih treba pokazati še veliko, s pravim pristopom in odnosom do dela pa verjamem, da lahko vsi skupaj hitro pridemo do želenega rezultata," je dodal.

Preberite še: