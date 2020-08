Pri NK Aluminij so jasni: Raje brez točk kot s poškodovanimi igralci!

"Odločitev o neigranju v 1. krogu Prve Lige Telekom Slovenije smo sprejeli z vso odgovornostjo in spoštljivostjo do vseh akterjev. In to kljub grenkemu priokusu, saj smo tako NZS kot NK Maribor pravočasno zaprosili, da upoštevata nastale okoliščine in bi tekmo odigrali v drugem, kasnejšem terminu," so v sporočilu za javnost zapisali Kidričani.

Ker niso bili deležni pozitivnega odziva, je upravni odbor kluba na podlagi priporočil stroke sprejel težko, kot so zapisali, a za klub v dani situaciji najprimernejšo rešitev, katere osnova je zaščita svojih igralcev.

Foto: Vid Ponikvar

"Ta odločitev pomeni namreč manjšo žrtev, kot bi jo prinesla visoka stopnja tveganja za poškodbe ob igranju prvenstvene tekme in to v že tako okrnjeni zasedbi članske ekipe.

Žal nam je, da smo z našo odločitvijo nogometaše Maribora prikrajšali za tekmo 23. 8., a verjamemo, da bi v enaki situaciji tudi oni dolgoročno zdravje ekipe in zmožnost kakovostnega igranja postavili na prvo mesto," so zapisali pri Aluminiju in ponovno poudarili, da je bila stroka tista, ki je ocenila, da je z zdravstvenega vidika po samo nekaj skupnih treningih preveč tvegano odigrati prvenstveno tekmo.

"Potrebujemo vsaj deset dni, da vrnemo igralce v stanje pred karanteno in tekmovalni ritem, ki ga bo NK Aluminij, zaradi odrejene karantene, že tako težko ujel," so prepričani.

O odločitvi, namenjeni zaščiti igralcev, ki jih bo stala treh točk v prvenstvu, v javnosti ne želijo razpravljati, so še zapisali v sporočilu, ki ga objavljamo v celoti.

Izjava za javnost: V NK Aluminiju odgovorno in spoštljivo do nogometne igre

V Nogometnem klubu Aluminij se zavedamo naše odgovornosti do nogometne igre, vseh deležnikov, ki nam omogočajo izvajanje našega poslanstva, nacionalne zveze, klubov in vseh ljubiteljev nogometa. Ta zaveza nas je vodila pri tehtanju odločitve, kaj bo povzročilo manj škode, prioritetno za zdravje naših igralcev in nadalje posledično za vse akterje nogometa v Sloveniji. Stroka je ocenila, da je z zdravstvenega vidika po samo nekaj skupnih treningih preveč tvegano odigrati prvenstveno tekmo in da potrebujemo vsaj deset dni, da vrnemo igralce v stanje pred karanteno in tekmovalni ritem, ki ga bo NK Aluminij, zaradi odrejene karantene, že tako težko ujel.

Odločitev o neigranju v 1. krogu Prve Lige Telekom Slovenije smo sprejeli z vso odgovornostjo in spoštljivostjo do vseh akterjev. In to kljub grenkemu priokusu, da smo tako NZS kot NK Maribor pravočasno zaprosili, da upoštevata nastale okoliščine in bi tekmo odigrali v drugem, kasnejšem terminu. Ker nismo bili deležni pozitivnega odziva, je upravni odbor kluba na podlagi priporočil stroke sprejel težko, a za klub v dani situaciji najprimernejšo rešitev, katere osnova je zaščita svojih igralcev. Ta odločitev pomeni namreč manjšo žrtev, kot bi jo prinesla visoka stopnja tveganja za poškodbe ob igranju prvenstvene tekme in to v že tako okrnjeni zasedbi članske ekipe. Žal nam je, da smo z našo odločitvijo nogometaše Maribora prikrajšali za tekmo 23. 8., a verjamemo, da bi v enaki situaciji tudi oni dolgoročno zdravje ekipe in zmožnost kakovostnega igranja postavili na prvo mesto.

Ponovno izpostavljamo in poudarjamo, da želimo v izogib ogrožanju zdravja naših igralcev, na pomen katerega nas je še dodatno opozorila pandemija koronavirusa, zagotoviti ustrezno pripravo naših nogometašev in zmanjšati možnost poškodb zaradi netreniranja v času karantene. Kako resne so posledice življenja v karanteni za športnike ter njihove telesne in gibalne sposobnosti, nas je v svojem mnenju dodatno opozoril doc. dr. Mitja Bračič, ki priporoča postopno vrnitev v nogometni trenažni proces, ki naj traja vsaj 10 do 14 dni.

V NK Aluminij smo ponosni na svoje dosedanje delo, s katerim smo dokazali, da je mogoče tudi v nekoliko manjših sredinah, z dovolj ambicioznosti, skrbnosti in preudarnosti ter načrtne dolgoročne strategije, ustvarjati uspešne in pozitivne zgodbe. Tudi v izrednih razmerah pandemije koronavirusa smo izvedli potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Takoj, ko smo opazili simptome okužbe, smo osamili obolelega člana ekipe in pozvali uradne inštitucije, da za zaščito nogometne igre sprejmejo po vzoru prakse iz tujine primerljive ukrepe. Želimo si enake pogoje in odnos vseh, ki sooblikujejo nogometno igro, za vse. S trudom, ki ga vsi v bistveno oteženih pogojih namenjamo razvoju nogometa, si to zaslužimo.

Odločitvi NZS in NK Maribor sta znani, kar pa seveda ne pomeni, da bi v primeru slednjega, v takih razmerah, enako ravnali tudi sami. Ne glede na to pa o naši odločitvi ne bomo razpravljali v javnosti, saj se želimo v miru osredotočiti na priprave in na prvenstvo, ki je pred nami. Takšen umirjen način delovanja nas namreč zaznamuje in ne glede na to, da nas izkušnje, ki si jih nabiramo tudi iz odločitev drugih, usmerjajo k temu, da bi tudi sami kdaj ravnali drugače, ostajamo zvesti svojim načelom in kulturi delovanja.

Nogometni klub Aluminij Kidričevo